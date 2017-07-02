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    2 июля 2017

    Анонсирован смартфон Samsung Galaxy Note Fan Edition стоимостью 610 долларов: Samsung Galaxy Note Fan Edition не появится в Европе или США

    17:4749

    Смартфон Moto X4 будет первым сторонним для Google аппаратом, который поучаствует в проекте Project Fi: Смартфон Moto X4 дебютирует в конце года

    16:03

    Тесты ноутбука Asus ROG Zephyrus показывают, что 3D-карта GeForce GTX 1080 Max-Q отстаёт от обычной на 10-20%, а порой и сильнее: GeForce GTX 1080 Max-Q оказалась существенно медленнее обычной версии

    15:4515

    Электромобиль Nissan Leaf нового поколения представят 5 сентября: Стоимость нового Nissan Leaf не сообщается

    14:4813

    Опубликованы данные по мировым поставкам смартфонов в первом квартале 2017: В десятке крупнейших поставщиков смартфонов за первый квартал 2017 оказалось семь китайских компаний

    14:192

    Sony представит безрамочный смартфон с дисплеем Full Active производства Japan Display на IFA 2017: Компания Japan Display была образована в 2012 году при участии Sony, Hitachi и Toshiba

    14:0713

    В камере Sony a9 обнаружена особенность, мешающая ее использованию для спортивных репортажей: Найдена причина появления посторонних полос на снимках, сделанных Sony a9

    13:4051

    Sierra Wireless AirPrime WP77 — модуль LPWA, поддерживающий LTE-M (Cat-M1) и NB-IoT (Cat-NB1) : Модуль AirPrime WP77 выполнен в типоразмере CF3

    12:47

    Чехол InkCase i7 Plus с электрофоретическим экраном предназначен для смартфона Apple iPhone 7 Plus : Степень защиты InkCase i7 Plus от пыли и воды — IP67

    12:1911

    Microsoft рассчитывает перенести технологии искусственного интеллекта на Raspberry Pi и другие микросистемы: Для адаптации алгоритмов искусственного интеллекта к скромным аппаратным возможностям исследователи применяют два подхода

    11:5217

    В США продолжится антимонопольное расследование деятельности Qualcomm: В Qualcomm уверены в необоснованности обвинений

    11:0029

    Sprint обвиняют в новом банкротстве RadioShack: По мнению кредиторов RadioShack, компания Sprint нарушила условия договора

    10:322

    Основой смартфона Vivo X9s служит SoC Snapdragon 660: Анонс Vivo X9s ожидается 6 июля

    09:591

    Разработчик игр считает, что Radeon RX Vega в играх будет на 20% быстрее Radeon Vega Frontier Edition: Radeon RX Vega может оказаться существенно быстрее Radeon Vega Frontier Edition в играх

    08:0017

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