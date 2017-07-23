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    23 июля 2017

    Nikon патентует объектив для полнокадровой камеры с вогнутым датчиком изображения: Максимальная диафрагма объектива с фокусным расстоянием 35 мм равна F/2,0

    15:2330

    В Японии построена самая длинная солнечная электростанция протяженностью 10,5 км: В самой длинной солнечной электростанции используются панели производства Toshiba

    15:0213

    Определен самый доступный по цене и легкий набор из полнокадровой камеры и пяти наиболее ходовых объективов: Это набор на базе камеры Nikon D750

    14:2027

    Дизайнерская компания Frog приняла участие в разработке смартфона Meizu Pro 7: Анонс Meizu Pro 7 состоится 26 июля

    12:48

    В Австралии откроют первый за 30 лет завод по производству виниловых пластинок: В течение последних нескольких лет спрос на виниловые пластинки продолжает расти

    12:3790

    В Китае продаются версии смартфона Xiaomi Mi 6 с аккумуляторами Sony емкостью до 9000 мА•ч: За аккумулятор емкостью 6700 мА•ч просят дополнительно доплатить 33 доллара

    12:2615

    Владелица сгоревшего iPhone 4s требует от Apple компенсацию в размере $75 000: Предварительное расследование подтвердило, что источником возгорания действительно стал iPhone 4s

    11:5735

    Razer приписывают намерение выпустить смартфон для геймеров: Новое мобильное устройство Razer будет «адаптировано для большой пользовательской базы хардкорных геймеров»

    11:4710

    Модуль Raidon InTANK iR2623-S3 включает массив RAID из двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и один накопитель типоразмера 2,5 дюйма: Модуль Raidon InTANK iR2623-S3 занимает два отсека типоразмера 5,25 дюйма

    09:595

    Lyft объявляет о разработке «открытой самоуправляемой системы» для автомобилей: В составе компании сформировано подразделение, специалисты которого будут заняты разработкой «открытой самоуправляемой системы»

    09:3615

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