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    7 июля 2017

    Tesla всё-таки построит в Австралии хранилище энергии, причём более ёмкое, чем считалось ранее: Tesla построит в Австралии хранилище энергии мощностью 100 МВт

    20:0735

    Canon грозит штраф в размере до 2,9 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства : Canon грозит крупный штраф из-за сделки с Toshiba

    19:538

    Джон Макафи уладил спор с Intel: Разработчик одного из первых антивирусов отстоял право использовать свое имя

    19:296

    Toshiba получила кредит на 6 млрд долларов под залог дочерней компании, выпускающей флэш-память: Toshiba еще не продала производство флэш-памяти, но уже успела его заложить

    18:003

    На сайте KickStarter начался сбор средств на выпуск объектива Citograph 35mm : Объектив Citograph 35mm не фокусируется

    17:3310

    Системная плата Colorful H81A-BTC V20 пригодится добытчикам криптовалют: Плата Colorful H81A-BTC V20 основана на платформе 2013 года

    17:078

    LG Display освоит серийный выпуск экранов для сворачиваемых телевизоров в 2020 году: Экраны для сворачиваемых телевизоров будут предложены размером 55 и 75 дюймов

    17:0212

    Карта высокой точности для самоуправляемых автомобилей, созданная TomTom, охватывает 19 стран Европы: В марте компания TomTom завершила разработку карт HD Map, включающих все скоростные дороги США

    16:493

    Jawbone ликвидируется: Многие сотрудники Jawbone перейдут на работу в Jawbone Health

    14:459

    Объектив SainSonic Kamlan 50mm F1.1 предназначен для камер формата APS-C: Объектив SainSonic Kamlan 50mm F1.1 выпускается в вариантах с креплением Sony E и Canon EOS M

    14:0210

    Квартальная прибыль LG Electronics оказалась меньше прогнозируемой: Виновник ухудшения показателей LG Electronics — мобильное подразделение

    13:31

    Доля Android Nougat впервые превысила 10%: Google рассказала о распределении версий Android

    12:593

    Intel сократит 137 человек, работающих в направлении интернета вещей: Intel сокращает направление интернета вещей

    12:507

    Смартфон LG Q6 будет основан на бюджетной платформе: Смартфон LG Q6 основан на SoC Snapdragon 430

    12:3414

    MSI надеется, что ей удастся конкурировать с Asus на рынке игровых мониторов: MSI хочет выбиться в лидеры рынка игровых мониторов

    12:218

    Qualcomm требует запретить ввоз и продажи смартфонов Apple в США из-за нарушения патентов: Qualcomm обвиняет Apple в нарушении шести патентов

    12:1211

    Samsung SDI готовится отчитаться о первом успешном квартале за два года: Во втором квартале продажи компании должны составить 1,3 млрд долларов, а прибыль ожидается на уровне около 6,4 млн долларов

    12:038

    SoundCloud сократила 40% штата: Компания не говорит о пользовательской базе сервиса, которая составляла 175 млн уникальных пользователях в 2014 году

    11:455

    Baidu показала первые результаты работ по программе Project Apollo: Apollo Ecosystem Partners Alliance уже включает более 50 членов

    11:06

    Разработка Sumitomo Chemical может вдвое снизить себестоимость панелей OLED: Предполагается, что LG Display внедрит новую технологию в своих телевизорах в 2019 году

    10:325

    Duke Robotics поставляет США и Израилю квадрокоптеры, вооруженные автоматами и гранатометами: Система стабилизации позволит оператору производить максимально точные выстрелы, находясь в надежном укрытии

    10:1946

    Обновление прошивки расширяет совместимость адаптера Sigma MC-11 : Адаптер Sigma MC-11 позволяет устанавливать на камеры с креплением Sony E объективы Sigma или Canon

    09:58

    Samsung Electronics прогнозирует рекордный квартал: Рекордные показатели Samsung Electronics объясняются повышенным спросом на модули памяти DRAM и NAND, а также успехом подразделения смартфонов

    09:3814

    Основатель LeEco покинул пост председателя: Цзя Юэтин останется управляющим акционером без должности

    09:36

    Опубликованы фотографии флагманского смартфона Xiaomi Chiron: Показать смартфон могут уже 25 июля вместе с Xiaomi Redmi 6X

    09:2012

    Процессор Toshiba ApP Lite TZ1201XBG предназначен для носимой электроники: В TZ1201XBG интегрировано 2,2 МБ памяти SRAM

    09:081

    Анонс Moto Z2 Force и Moto X4 запланирован на 25 июля: Компания Lenovo пригласила представителей СМИ на пресс-конференцию с хештегом #HelloMotoWorld

    09:051

    Специалисты DxOMark оценили смартфон OnePlus 5 на уровне Samsung Galaxy S6 Edge: OnePlus 5 заработал у DxOMark 87 баллов

    08:305

    Смартфоны Google Pixel могут получить режим Always-On Ambient Display: Предположительно, новая функциональность станет доступна в одной из грядущих версий операционной системы для разработчиков

    08:245

    Приложение Nintendo Switch Online для iOS и Android предназначено для использования смартфонов с консолью Nintendo Switch: Данная функциональность будет бесплатной до запуска полноценного сервиса Nintendo Switch Online, который запланирован на 2018 год

    08:211

    «Гринпис» одобрила выпуск Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition: Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition поступает в продажу в Южной Корее сегодня по цене $610

    08:1533

    Безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 2 замечен в Geekbench: Емкость аккумулятора должна составить 4500 мА•ч

    08:061

    Китайский рынок VR вырастет до $11,6 млрд к 2021 году: Продажи контента VR, которые сегодня составляют небольшую часть индустрии, в 2021 году составят около 50% рынка VR

    08:00

    Xiaomi оценила свой Bluetooth-ресивер в 15 долларов: Xiaomi представила Bluetooth Audio Receiver

    08:007

    Компания Red Digital Cinema предлагает за 1200 долларов оформить заказ на смартфон Hydrogen, ничего о нём не сообщив: Red Digital Cinema выходит на рынок смартфонов

    07:3012

    Смартфон Umidigi C Note 2 получил новую пользовательскую оболочку Umi OS: Конструкция смартфона Umidigi C Note 2 сочетает поликарбонат с алюминиевым сплавом

    07:074

    HTC отчиталась о рекордной выручке за июнь, что может указывать на неплохие продажи смартфона U11: Выручка HTC ощутимо выросла

    07:001

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