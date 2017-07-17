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    17 июля 2017

    7Artisans планирует выпуск объектива с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой F/1,0 : Пока неизвестно, выпуск каких вариантов загадочного объектива планирует производитель

    21:178

    По прогнозу Technavio, в период до 2021 года поставки «микросхем для искусственного интеллекта» будут расти на 54% в год: По мнению Technavio, наибольший сегмент рынка образуют GPU

    20:222

    В Samsung Pay появилась поддержка PayPal: Чтобы начать использовать PayPal, достаточно добавить учетную запись в настройки Samsung Pay

    20:008

    Консоль Ataribox будет выпущена в двух вариантах внешнего оформления: Дизайнеры Ataribox явно следовали стилю ретро

    19:448

    Появилось изображение сдвоенной камеры Nokia 8: Анонс Nokia 8 ожидается 31 июня

    19:373

    Bowens ликвидируется: Легендарный производитель осветительного оборудования для съемки уходит в прошлое

    19:2712

    Апелляция Qualcomm отклонена, компанию может ожидать штраф 580 000 евро в день: Qualcomm могут оштрафовать за то, что она не предоставила сведения европейскому антимонопольному регулятору

    18:554

    Процессоры AMD Ryzen Threadripper будут комплектоваться СВО: Продажи AMD Ryzen Threadripper начнутся в первой половине августа

    18:0517

    Ноутбук Acer Swift 3 одним из первых получил процессор Intel Core поколения Coffee Lake: Когда начнутся поставки ноутбука Acer Swift 3 на процессоре Intel Core i5-8250U — пока неизвестно

    17:395

    WhatsApp тестирует поддержку видео YouTube внутри приложения: В приложении WhatsApp скоро может появиться поддержка видео YouTube

    17:337

    Samsung ускоряет разработку 6-нанометрового техпроцесса: До конца 2017 года Samsung установит две машины ASML для EUV-литографии

    13:417

    Harman приобрела британскую компанию Arcam, технологии которой могут использовать в умной АС Samsung Vega: Решения Arcam используются в домашних кинотеатрах, телевизоров, планшетах, смартфонах, колонках и прочей продукции

    13:1214

    С января по апрель в Китае было выпущено более 35 000 промышленных роботов — рост по сравнению с тем же периодом 2016 года превысил 50%: С 2013 года Китай является крупнейшим потребителем промышленных роботов

    13:0714

    Выпуск смартфонов Apple iPhone с дисплеями OLED начнется только в ноябре или декабре: Первое время объемы выпуска смартфонов Apple iPhone с дисплеями OLED будут невелики

    12:3130

    Роботы-пылесосы LG признаны такими же умными, как дети в возрасте 7 лет: Лишь LG Roboking Turbo Plus показал уровень интеллекта на уровне учеников начальной школы

    12:1638

    Мошенники смогли обменять старые процессоры Intel на AMD Ryzen: Уже зафиксировано, по крайней мере, два таких случая

    11:4525

    Представлены мобильные телефоны Nokia 105 и Nokia 130: Только в прошлом году продажи мобильных телефонов превысили 400 млн единиц

    11:4335

    Xiaomi заказала у Samsung экраны OLED для своего нового флагмана: Изначально Xiaomi планировала использовать изогнутые панели OLED производства LG Display диагональю 5,49 дюйма

    11:137

    LG Chem готовится отчитаться об очень успешном квартале: Операционная прибыль должна превысить 605 млн долларов

    11:073

    Однокристальной системы Samsung Exynos 8895 в смартфонах Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus не будет: Samsung планирует использовать Exynos 8895 только в своей продукции

    11:002

    Завтра Xiaomi представит свой самый маленький телевизор : Специалисты считают, что речь идет 32-дюймовой версии телевизоры Xiaomi Mi TV 4A

    10:557

    Xiaomi 5X станет первым смартфоном новой линейки китайского производителя: Цена устройства будет начинаться с отметки ниже 300 долларов

    10:463

    Бюджетная системная плата Gigabyte H110-D3A адресована добытчикам криптовалют: Ожидается, что плата Gigabyte H110-D3A будет стоить не больше $70

    10:463

    Чем Siri грозит клиентам «Сбербанка» и «Тинькофф банка»: Сотрудник «Ведомостей» успешно проделал эксперимент с iPhone, но не смог повторить его на смартфоне с ОС Android

    10:0935

    Официально подтверждена дата анонса смартфона Meizu Pro 7: Дата указана в приглашениях на презентацию, разосланных Meizu

    09:332

    Amazon работает над собственным мессенджером под названием Anytime : Amazon не комментирует информацию

    09:317

    Apple покупает оборудование для производства гибко-жестких печатных плат и сдает его в аренду своим же поставщикам: В этом году Apple рассчитывает получить 100 млн гибко-жестких печатных плат

    09:2047

    Tesla планирует построить в США еще «две или три» гигафабрики, выпускающие аккумуляторы: Сроки постройки новых фабрик Маск не назвал

    07:0054

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