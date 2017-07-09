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    9 июля 2017

    Caviar представила специальную версию телефона Nokia 3310 за 149 000 руб.: Портреты Владимира Путина и Дональда Трампа имеют двойное золотое покрытие по технологии Double Electroplated

    18:1836

    Spotify тестирует новый режим для автомобилистов: В режиме Driving Mode экранные кнопки становятся больше, кроме того, пользователям будет режим голосового управления

    18:094

    Первый серийный автомобиль Model 3 сошёл с конвейера Tesla: Tesla произвела первую серийную Model 3

    17:5162

    Смартфон Moto Z2 Force с 6 ГБ ОЗУ и Snapdragon 835 засветился в AnTuTu: Анонс Moto Z2 Force и Moto X4 запланирован на 25 июля

    17:461

    В мире наблюдается небольшой дефицит процессоров Pentium актуального поколения. Причиной может быть политика самой компании Intel: Intel может ограничивать поставки CPU Pentium нового поколения

    17:0023

    Waymo отказалась от большинства претензий к Uber касательно нарушения патентов: Судебные разбирательства между Uber и Waymo продолжаются

    16:37

    Новые модели iPhone будут поддерживать технологию беспроводной зарядки, но купить фирменное ЗУ на старте продаж не получится: Беспроводные зарядные станции для новых iPhone появятся не сразу

    16:2572

    Представлены наручные навигаторы Garmin Foretrex 601 и Foretrex 701 Ballistic Edition : Цена модели Garmin Foretrex 601 равна $250, Foretrex 701 Ballistic Edition — $600

    16:213

    В Вашингтонском университете создан сотовый телефон, не нуждающийся в подзарядке от сети: Прототип потребляет всего 3,5 мкВт

    12:3226

    Внешнее хранилище SilverStone TS421S оснащено интерфейсом Mini-SAS SFF-8088: Рекомендуемая производителем цена TS421S равна 206,5 евро

    11:555

    Названа предположительная дата анонса камеры Nikon D820 : Что именно будет представлено 25 июля — пока неизвестно

    11:028

    Появились новые результаты тестирования 16-ядерного процессора AMD Threadripper 1950X: По мере приближения даты начала продаж показатели улучшаются

    10:3251

    Марка Panono будет сохранена, выпуск камер — продолжен: Новый покупатель возобновит работу компании, создавшей камеру Panono

    09:542

    Японским исследователям удалось увеличить время хранения данных в SSD в тысячи раз: Сжатие данных и хранение в ячейке TLC меньше трех бит позволяют улучшить SSD

    09:4013

    Смартфон Asus ZenFone 4 будет доступен в двух версиях, основанных на самых современных платформах семейства Snapdragon 600: Смартфон Asus ZenFone 4 получит Snapdragon 630 и 660

    08:00

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