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    11 июля 2017

    Смартфон LG V30 действительно не получит дополнительный дисплей: LG V30 лишится второго экрана

    21:48

    Audi A8 образца 2019 года может стать первым серийным автомобилем с самоуправляемостью третьего уровня: Компания Audi представила автомобиль A8 образца 2019 года

    20:3211

    Nikon оснащает полнокадровый объектив AF-P Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR шаговым двигателем : Рекомендованная цена объектива AF-P Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR равна $700

    20:0210

    Представлены процессоры Intel Xeon Scalable: Процессоры Intel Xeon Scalable разделены на пять линеек

    19:2910

    Финансовые показатели Asus ухудшились: Выручка Asus снизилась

    12:2518

    Meizu запустила бета-тестирование оболочки Flyme OS на Android 7.0: Flyme OS на Android 7.0 пока доступна лишь для двух моделей

    12:15

    Представлены смартфоны LG Q6: Представлена линейка смартфонов LG Q6

    11:4035

    Модули сдвоенной камеры смартфона Xiaomi Redmi Note 5A обеспечивают 10-кратный зум и съемку видео 4К с частотой 60 к/с: Основой фронтальной камеры Xiaomi Redmi Note 5A служит датчик Samsung S5K5E8 разрешением 5 Мп

    11:017

    Представлена беззеркальная камера Leica TL2: Цена Leica TL2 равна $1950

    10:359

    McIntosh MA9000: мощный и очень дорогой интегрированный усилитель: В оснащение McIntosh MA9000 также входит ЦАП

    10:0027

    Линейку проекторов BenQ M500 пополнили бюджетные модели MH534, MW533, MX532 и MS531: Поставки проекторов BenQ MH534, MW533, MX532 и MS531 уже начались

    09:143

    Смартфон Moto Z2 Force поддерживает внешние модули Moto Mods: Похоже, что к анонсу Moto Z2 Force ассортимент модулей расширится

    08:302

    Приобрести Apple HomePod выразили желание 14% владельцев iPhone, но желающих купить Amazon Echo всё равно больше: Apple HomePod имеет шанс стать успешнее Watch

    08:0037

    Улучшения ситуации с наличием игровых видеокарт в продаже в ближайшие месяцы ожидать не стоит: Игровых карт AMD и Nvidia по нормальным ценам не будет, вероятно, до следующего года

    07:3034

    Процессор Intel Core i9-7900X удалось разогнать свыше 6 ГГц: Intel Core i9-7900X покорил частоту 6 ГГц и установил два рекорда

    07:005

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