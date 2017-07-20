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    20 июля 2017

    IEEE предлагает стандартизовать этические аспекты ИИ: Новые стандарты войдут в семейство IEEE P7000

    21:3980

    Смартфон Meizu Pro 7 на SoC Helio X30 появился в базе данных TENAA: Ожидается, что Meizu Pro 7 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить около $413

    19:404

    Представлен смартфон LG Q8: LG Q8 отличается от LG V20 экраном

    19:257

    Полнокадровая камера Canon EOS 6D Mark II уступает современным камерам формата APS-C по динамическому диапазону: Полнокадровая камера Canon EOS 6D Mark II была представлена в прошлом месяце

    17:5616

    NASA публикует на YouTube архивные пленки: Среди опубликованных материалов — съемки, относящиеся к лунной программе и разработке космического челнока

    16:502

    Китай намерен стать лидером в разработке искусственного интеллекта к 2025 году: Планом предусмотрено укрепление связей между частными компаниями, исследовательскими учреждениями и военными

    15:237

    Apple строит первый китайский ЦОД в провинции Гуйчжоу: Местный ЦОД позволит улучшить скорость и качество доступа к облачному сервису iCloud для китайских пользователей продукции Apple

    13:4023

    В конце августа может быть представлен преемник смартфона iPhone SE: Тот же источник добавляет, что анонс iPhone 8 состоится не в сентябре, а в октябре этого года

    13:232

    Новым электромобилем Nissan Leaf можно будет управлять, не используя педаль тормоза:

    12:226

    Смартфонами Xiaomi Mi 2 и Mi 2S пользуются более 5 млн человек, устройства обновят до MIUI 9: Стоит добавить, что продажи линейки Xiaomi Mi 2 за первый год составили около 10 млн смартфонов

    11:54

    Опубликованы первые фотографии, сделанные на камеру смартфона Meizu Pro 7: Анонс смартфона ожидается 26 июля

    11:462

    Производитель чехлов Nillkin утверждает, что смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит широкую рамку над дисплеем: В любом случае, придется дождаться появления официальных изображений

    11:40

    Смартфон Xiaomi Mi 5X прошел сертификацию FCC: Анонс Xiaomi Mi 5X состоится на следующей неделе

    11:35

    Глава HMD Global согласился оставить свой пост: Именно HMD Global теперь выпускает новые мобильные телефоны и смартфоны Nokia

    11:11

    Армия США испытывает роботизированные заправочные станции для вертолетов: Это позволит сократить время заправки, а также устранить вероятность гибели обслуживающего персонала в случае вражеского нападения

    10:421

    Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США: Англоязычная версия Bixby должна была стать доступна покупателям смартфонов Samsung Galaxy S8 еще в мае этого года

    10:33

    Oppo помогала в разработке камеры защищенного смартфона AGM X2: Производитель заявляет, что AGM X2 может стать лучшим защищенным камерофоном

    10:23

    Xiaomi нацелена реализовать 100 млн смартфонов в 2018 году: Xiaomi планирует открыть еще 2000 розничных магазинов, включая 1000 за пределами Китая

    10:00

    GM и Softbank инвестируют в компанию Nauto, разрабатывающую ПО для самоуправляемых автомобилей: В общей сложности Nauto надеется привлечь 1 млрд долларов

    09:50

    Опубликован отчет Qualcomm за третий квартал 2017 финансового года: Операционная прибыль Qualcomm за год уменьшилась вдвое

    08:30

    Производственные партнеры Apple подали на Qualcomm в суд: Нынешний иск является частью большого спора между Apple и Qualcomm

    08:00

    Смартфон Nokia 8 «засветился» на сайте производителя накануне анонса: Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

    01:40

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