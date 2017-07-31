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    31 июля 2017

    Флагманский процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X удалось разогнать до частоты 5,2 ГГц : Ryzen Threadripper 1950X смог работать на частоте свыше 5 ГГц

    20:1733

    Производитель чехлов раскрыл дизайн смартфона Google Pixel 2: Google Pixel 2 тоже получит безрамочный дисплей

    20:0614

    Intel обновила линейку процессоров, которая увидела свет ещё четыре года назад: Intel выпустила два новых CPU Atom C

    19:581

    Характеристики смартфона Nokia 8 подтверждены бенчмарком GFXBench: В распоряжении Nokia 8 будут три камеры одинакового разрешения — 12 или 13 Мп

    19:001

    AMD представила три новых процессора, не относящихся к семейству Ryzen: AMD выпустила Athlon X4 940, Athlon X4 970 и A6-9550

    18:5010

    Авансовый платёж, который Apple пришлось выплатить Nokia в рамках соглашения, составил 1,7 млрд евро: Apple заплатила Nokia немалую сумму за патенты

    18:3513

    Обе камеры планшета Teclast T10 поддерживают запись видео 4K: Teclast T10 построен на SoC MediaTek MT8173

    18:304

    Вентиляторы EK-Vardar EVO останавливаются, если скважность ШИМ превышает заданный порог: Вентиляторы EK-Vardar EVO доступны в двух цветах

    17:584

    Опубликован отчет Panasonic за квартал, завершившийся 30 июня 2017 года: У Panasonic это был первый квартал 2018 финансового года

    17:35

    Появились новые сведения о цене смартфона Nokia 8: Согласно новым сведениям, цена будет ниже, чем считалось ранее

    17:1611

    Компания Western Digital отчиталась за четвертый квартал 2017 финансового года и за год в целом: В течение года на выкуп акций и выплату дивидендов было потрачено 574 млн долларов

    16:573

    Meizu X2 — еще один смартфон производителя с дополнительным экраном на задней панели: Функциональность дополнительного экрана Meizu X2 будет ограничена в сравнении с аналогичным дисплеем модели Pro 7

    15:084

    Gionee готовит смартфон M7 с экраном диагональю 6 дюймов и SoC MediaTek MT6758: Gionee M7 также поддерживает связь NFC

    14:251

    Устройство AMD Radeon Holocube не будет входить в комплект поставки 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64 : AMD Radeon Holocube пока существует в виде прототипа

    13:386

    Смартфон Samsung Galaxy X со складным экраном прошел сертификацию Bluetooth SIG: Устройство носит индекс SM-G888N0

    13:17

    3D-карта AMD Radeon RX Vega Nano предназначена для малогабаритных систем: В оформлении RX Vega Nano прослеживается сходство с моделью RX Vega 64 Limited Edition

    12:455

    Процессоры Intel Core i7 и Core i5 поколения Coffee Lake получат по шесть ядер: Старшие CPU Coffee Lake будут шестиядерными

    12:1751

    Диафрагма объектива LG V30 может составить F/1,6: Тот же источник пишет, что аккумулятор LG V30 будет несъемным

    11:583

    Цены 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, RX Vega 64 и RX Vega 56: Что предлагает AMD за дополнительные $100?

    11:5010

    Основой 3D-карт AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, RX Vega 64 и RX Vega 56 стала графическая архитектура нового поколения: При проектировании Vega инженеры AMD воспользовались опытом разработки архитектуры Zen

    11:459

    LG может получить до 30% заказов на дисплеи OLED для iPhone к 2020 году, считает KGI Securities: В следующем году LG Display может получить 4-6% заказов на дисплеи OLED для iPhone

    11:3834

    В следующем году автомобильная промышленность может начать использовать дисплеи Mini LED: В первом квартале этого года было отгружено 36 млн дисплеев для автомобилей, рост поставок составил 11,3%

    11:272

    Samsung начнет продавать продукцию Harman в своих магазинах: В Южной Корее будет открыт эксклюзивный магазин Harman

    11:1334

    Представлены 3D-карты AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, RX Vega 64 и RX Vega 56: 3D-карты AMD Radeon RX Vega построены на графической архитектуре нового поколения

    11:107

    Samsung рассказала о сдвоенной камере для своих новых смартфонов: Одним из них должен стать Samsung Galaxy Note 8

    10:3849

    3D-карты AMD Radeon Pro WX 9100 и Radeon Pro SSG предназначены для профессионалов; Radeon Pro SSG располагает 2 ТБ памяти: Продажи Radeon Pro WX 9100 и Radeon Pro SSG должны начаться в 13 сентября по цене $2199 и $6999 соответственно

    10:3317

    Производитель назвал цены и даты начала продаж процессоров AMD Ryzen Threadripper 1950X, 1920X и 1900X : Процессоры AMD Ryzen Threadripper рассчитаны на установку в системные платы на чипсете X399

    09:2520

    В конце года Samsung встроит в свои SoC модем LTE с агрегацией шести несущих и скоростью до 1,2 Гбит/с: Samsung Electronics утверждает, что новые модемы, поддерживающие агрегацию шести несущих, будут примерно на 20% быстрее ранее выпущенных

    09:1628

    Лицевые панели Samsung Galaxy Note 8 и iPhone 8 впервые запечатлены на одной фотографии: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 августа, а анонс iPhone 8 ожидается в первой половине сентября

    09:0034

    Toshiba и SanDisk согласовали условия продажи производства флэш-памяти: Toshiba оставляет в силе свое представление о юрисдикциях

    08:47

    Компания Canon отчиталась за второй квартал 2017 года: Доход за год вырос на 15,4%, операционная прибыль — на 40,4%

    08:35

    Apple возглавила список компаний с самыми прибыльными розничными магазинами: В 2012 году компания получала по 6050 долларов с квадратного фута

    08:3112

    Смартфон LG V30 поступит в продажу 15 сентября: Данная информация была получена источником из документа, который был предназначен только для сотрудников LG

    08:20

    Смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus оценены в 300 и 330 евро соответственно: Moto G5S и Moto G5S Plus являются слегка улучшенными версиями прошлогодних моделей Moto G5 и Moto G5 Plus

    08:10

    Корпус SilverStone Raven RVZ03 для малогабаритных ПК вмещает четыре накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Корпус можно размещать в вертикальной или горизонтальной ориентации

    08:002

    Смартфон Vivo X20 получит дисплей с тонкими рамками: Недавно в базе данных китайского регулятора появились смартфоны Vivo X20 и X20A

    07:58

    Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов: Samsung может поделиться сервисом Samsung Pay с другими компаниями

    00:0811

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