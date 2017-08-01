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    1 августа 2017

    Nvidia вместе с партнёрами выпустит внешние варианты ускорителей Titan Xp и Quadro: Nvidia готовит внешние профессиональные графические ускорители

    19:1710

    Доход Sony в минувшем квартале составил 16,59 млрд долларов, чистая прибыль за год выросла на 282%: Компания Sony опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 июня 2017 года

    18:3125

    Смартфоны Moto G5S и G5S Plus представлены официально: Moto G5S базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 430, а в G5S Plus применяется SoC Qualcomm Snapdragon 625

    18:15

    Mophie Powerstation USB-C XXL — внешний аккумулятор для устройств Apple, оценённый в 150 евро: Mophie Powerstation USB-C XXL имеет ёмкость 19 500 мА·ч

    17:1510

    Смартфон Asus ZenFone 4 получит сдвоенную камеру и будет представлен 17 августа: Asus покажет новый смартфон 17 августа

    17:031

    Для мобильной рабочей станции MSI WS63 стала доступна новая видеокарта: MSI WS63 теперь оснащается видеокартой Nvidia Quadro P4000

    16:551

    Google запустила инициативу Made for India: Google будет поощрять индийских разработчиков ПО

    16:544

    AMD считает, что технология CrossFire сейчас малоинтересна рынку: AMD прекратила рекламировать технологию CrossFire

    16:1318

    Дисплей смартфона Moto Z2 Force можно поцарапать даже ногтем: Moto Z2 Force получил экран, который крайне легко поцарапать

    15:589

    К 2020 году рынок датчиков CMOS вырастет до 13,8 млрд долларов: Sony останется лидером рынка датчиков изображения

    15:481

    Бывший вице-президент Google назвал камеру iPhone «концом зеркальных камер для большинства людей»: Вик Гундотра очень доволен своим смартфоном iPhone 7

    14:39109

    AMD Project 47 — серверная стойка с процессорами Epyc 7601 и адаптерами Radeon Instinct MI25, обеспечивающая производительность в 1 PFLOPS: AMD показала стойку Project 47 с 20 серверами

    13:439

    87% всех активных устройств с iOS работают под управлением последней версии данной операционной системы: iOS 10 занимает 87% рынка iOS

    13:1738

    Apple не удалось отклонить иск, касающийся дела о намеренном нарушении работы ПО FaceTime компанией несколько лет назад : Apple всё-таки придётся ответить в суде за махинации с FaceTime

    13:116

    Смартфон Oukitel K3 получит четыре камеры и аккумуляторную батарею емкостью 6000 мА·ч: В основной камере Oukitel K3 будут использованы датчики разрешением 16 Мп

    13:004

    Умная АС Apple HomePod получит экран разрешением 272 х 340 пикселей и 1 ГБ ОЗУ: Apple HomePod оснастят небольшим экраном

    12:51

    Новые изображения демонстрируют цветовые варианты смартфона Moto X4: Moto X4 впервые предстал на качественных фото

    12:35

    Начало поставок комплектов из камер Canon EOS 6D Mark II и объективов EF 24-70 f/4L IS USM отложено на неопределенный срок: Ранее производитель рассчитывал начать поставки 4 августа

    11:504

    В Spotify уже более 60 млн платных подписчиков: В обозримом будущем Spotify планирует стать публичной компанией, начав продажу своих ценных бумаг

    11:478

    Средняя цена смартфонов Samsung выросла до максимального значения за последние годы: Изменить тенденцию позволили флагманские смартфоны Galaxy S8/S8+

    11:37

    Акционеры Harman решили далее не судиться с руководством компании: Суммарные судебные затраты составили 195 тыс. долларов

    11:231

    ОС Android научится показывать уровень заряда подключенных устройств Bluetooth: Специалисты считают, что нововведение будет реализовано только в Android 8.1

    11:095

    Представлены системные платы MSI X370 Gaming M7 ACK и B350 Tomahawk Plus : Платы MSI X370 Gaming M7 ACK и B350 Tomahawk Plus рассчитаны на процессоры AMD в исполнении AM4

    11:01

    Смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ получили поддержку платформы Daydream: Теперь владельцы данных смартфонов могут использовать их в паре с гарнитурой виртуальной реальности Daydream View

    10:43

    Появилось новое изображение смартфона Samsung Galaxy Note8: Анонс Galaxy Note8 ожидается 23 августа

    10:37

    Смартфон Nokia 9 замечен в ПО GFXBench: Анонс Nokia 9 ожидается 16 августа этого года

    10:33

    Смартфон LG Q6 поступает в продажу в Корее. В США и Европе он появится в ближайшие недели: LG Q6 в Корее будет стоить около 350 долларов

    10:23

    На новом изображении смартфон LG V30 выглядит новой версией LG G6: Анонс LG V30 ожидается 31 августа

    10:00

    Названа неожиданная причина присутствия на рынке ограниченного количества новых смартфонов с SoC Snapdragon 835: К этому моменту в прошлом году на рынке было представлено большое количество смартфонов с Snapdragon 820

    09:5142

    Системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X61, Kraken X52 и Kraken X62 подойдут для процессоров AMD Ryzen Threadripper : Необходимое крепление входит в комплект поставки процессоров AMD Ryzen Threadripper

    09:48

    Прибыль MediaTek упала на 66%: Ухудшение показателей объясняется снижением объемов поставок однокристальных систем для смартфонов

    09:413

    Системная плата MSI X399 Gaming Pro Carbon AC рассчитана на процессоры AMD Ryzen Threadripper : Цена платы MSI X399 Gaming Pro Carbon AC пока неизвестна

    09:352

    Прибыль Realtek выросла на 82%: Realtek Semiconductor с оптимизмом делает прогноз на третий квартал текущего года

    09:306

    Начались продажи систем жидкостного охлаждения Antec Mercury : Серия систем жидкостного охлаждения Antec Mercury включает модели Mercury 120, Mercury 240 и Mercury 360

    09:082

    Камера Nikon D850 будет уменьшенным вариантом модели Nikon D5: Ожидается, что камера Nikon D850 появится в продаже в октябре и будет стоить около 3000 евро

    08:522

    Камеру Leica TL2 «помирили» с видоискателем Visoflex: Обновление является обязательным

    08:37

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