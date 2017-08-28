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    28 августа 2017

    За ноутбук Dell XPS 13 с процессором Intel Core i7 восьмого поколения придётся отдать 1400 долларов: Dell переводит ноутбуки XPS 13 на процессоры Kaby Lake Refresh

    20:0223

    Dell Visor — гарнитура смешанной реальности стоимостью 350 долларов: Dell представила гарнитуру Visor

    19:536

    Представлены умные часы Fitbit Ionic: Умные часы Fitbit Ionic во многом похожи на браслеты для занятий физкультурой

    19:2830

    Наушники Audio-Technica ATH-ADX5000 оцениваются в 2000 долларов: В основе наушников Audio-Technica ATH-ADX5000 лежат вольфрамовые излучатели

    18:5852

    20th Century Fox, Panasonic и Samsung объединяются для продвижения технологии HDR10+: HDR10+ обеспечивает наивысшее на сегодняшний день качество изображения

    18:5623

    Появились фотографии смартфона Honor V9 Mini : Технические данные Honor V9 Mini пока неизвестны

    18:395

    Браузер Chrome вскоре научится навсегда отключать звук на том или ином сайте: Google Chrome вскоре позволит отключать звук на любом сайте

    18:2618

    Asus позиционирует маршрутизатор RT-AC86U в качестве решения для геймеров: Представлен роутер Asus RT-AC86U

    18:1310

    Nintendo не справляется со спросом на консоль Switch: Nintendo Switch находится в дефиците

    17:143

    SSD JetDrive 820 для компьютеров Mac доступны в версиях на 240, 480 и 960 ГБ: На все накопители распространяется пятилетняя гарантия

    16:234

    Сегодня начинаются продажи 3D-карт AMD Radeon RX Vega 56: Рекомендованная цена этой младшей модели в линейке 3D-карт на архитектуре Vega равна $399

    15:245

    Смартфон Samsung Galaxy J7+ со сдвоенной камерой стал героем видео: Samsung Galaxy J7+ засветился на видео

    14:3212

    IEEE берется стандартизовать термины в области квантовых вычислений: Стандартизация должна расширить круг тех, кто может быть вовлечен в разработку квантовых компьютеров и заинтересован в их использовании

    14:27

    AMD и партнёры пока что поставили на рынок всего 25 000 видеокарт Radeon RX Vega: В мире пока было продано лишь 25 000 видеокарт Radeon RX Vega

    13:488

    Смартфоны Samsung Galaxy A нового поколения могут получить экраны Infinity Display: Дисплеи Infinity Display появятся на новых моделях Galaxy A

    13:2413

    Названа цена и дата начала продаж Sailfish OS для смартфонов Sony: В течение года после покупки пользователь сможет получать обновления бесплатно

    13:2036

    3D-карты Nvidia скоро подорожают : Причиной назван рост цен на микросхемы памяти

    12:4022

    Через два года использования аккумулятор Galaxy Note8 должен сохранить 95% первоначальной емкости: Толщина корпуса Galaxy Note8 увеличилась до 8,6 мм, при это емкость аккумулятора снизилась до 3300 мА•ч

    12:3941

    СМИ сообщают, что Uber возглавил бывший лидер Expedia: Официальный анонс должен быть сделан в ближайшее время

    12:01

    Nubia готовит самый доступный на рынке смартфон с SoC Snapdragon 835: Анонс новинки ожидается 30 августа

    11:4515

    Samsung Electronics выделит 7 млрд долларов на расширение производства флэш-памяти NAND в Китае: Технические подробности планируемого расширения производства пока неизвестны

    11:015

    Xiaomi наметила анонс флагманского смартфона со сдвоенной камерой на 5 сентября: На данной стадии можно лишь предположить, что речь идет о смартфонах Xiaomi Mi Mix 2 или Mi Note 3

    10:421

    Смартфон 8848 Titanium M4 оценен в $1955: В Китае новинку должны представить уже сегодня

    10:338

    Аксессуары для смартфона Samsung Galaxy Note8 пользуются большей популярностью, чем для Galaxy Note7 в свое время: Samsung Galaxy Note8 поступит в продажу 15 сентября

    10:212

    Генеральный директор Western Digital уже находится в Японии, чтобы подписать сделку с Toshiba: Стороны рассчитывают объявить о достижении договоренности до 31 августа

    10:174

    Дроны будут отслеживать акул на пляжах Австралии: Дроны будут оснащены спасательными плотами и маячками

    10:1114

    По мнению Bernstein, следующим хитом Apple могут стать очки дополненной реальности: Никто из производителей пока не предложил очки дополненной реальности, которые удовлетворяли бы потребностям рынка

    09:5632

    Опубликована первая фотография смартфона LG V30: Смартфон LG V30 будет представлен уже 31 августа

    09:447

    На IFA 2017 компания Samsung представит три новых офисных монитора и самый большой в мире монитор на квантовых точках : Все три монитора будут оснащены разъемами USB-C, которые предназначены для питания, а также передачи и печати изображений

    09:355

    Facebook объединяет в одно все свои подразделения, занимающиеся потребительскими устройствами : Домашний планшет Facebook называется Aloha

    09:304

    Названо кодовое наименование смартфона Huawei Mate 10: Внутри компании Huawei Mate 10 называется Marcel

    09:097

    В Индии процессор Ryzen Threadripper 1900X появился в продаже на несколько дней раньше намеченного срока: Ryzen Threadripper 1900X уже можно купить, но только в Индии

    09:005

    «Антишпионский» смартфон Purism Librem 5 будет использовать Debian GNU/Linux и позволит отключать камеру, микрофон и даже модем: Смартфон Purism Librem 5 оценивается в 600 долларов

    09:0014

    Появились изображения печатных плат смартфонов Apple iPhone 7s и iPhone 7s Plus: На платах видно расположение SoC Apple A11

    08:5517

    Первые тесты процессора Core i7-8700K ставят под вопрос целесообразность покупки Core i7-7800X: CPU Core i7-8700K сможет соперничать с Core i7-7800X

    08:3024

    Прототип электрического грузовика Tesla Semi будет иметь запас хода менее 500 км: В сентябре Tesla покажет лишь прототип электрогрузовика

    08:009

    Смартфон iPhone 8 действительно получит поддержку беспроводной зарядки, но она не будет ни революционной, ни даже просто быстрой: iPhone 8 будет поддерживать старый стандарт Qi

    07:3055

    Главный инженер Volkswagen приговорён к 40 месяцам тюрьмы за участие в «Дизельгейте»: Инженер Volkswagen получил тюремный срок за «Дизельгейт»

    07:0012

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