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    25 августа 2017

    Nokia 3 оказался одним из самых прочных смартфонов, протестированных блогером JerryRigEverything: Nokia 3 практически невозможно согнуть руками

    20:3811

    Розничные продавцы получают видеокарты AMD Vega по цене в 675 долларов : Розничные продавцы получают карты Vega по существенно большей цене, нежели рекомендуемая

    20:1713

    Опубликованы официальные изображения смартфона Sony Xperia XZ1 Compact: Высказывается предположение, что дактилоскопический датчик может быть встроен под кнопку включения смартфона

    14:4125

    Samsung Galaxy J7+ является вторым смартфоном компании, оснащенным сдвоенной камерой: Основной модуль получит 13-мегапиксельный датчик изображения и объектив с диафрагмой F/1,7.

    14:285

    Цена смартфона Samsung Galaxy Note8 может снизиться на $100 после выхода версии с 4 ГБ ОЗУ: Флэш-памяти может быть установлено 64, 128 или 256 ГБ

    14:0625

    Глава Xiaomi показал первый снимок, сделанный на камеру смартфона Xiaomi Mi Note 3: Это указывает на приближающийся анонс устройства

    13:541

    Объектив Opteka 6.5mm f/2 будет рассчитан на камеры формата APS-C и MFT: Оптическая схема объектива включает шесть элементов в пяти группах

    13:5010

    В минувшем квартале доля AMD на рынке 3D-карт выросла, уверены аналитики JPR: Продажи 3D-карт за год увеличились на 34,9%

    13:278

    Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) получит поддержку Bixby: Bixby Home появится на планшете Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)

    12:593

    Планшет Teclast T10 с экраном Sharp OGS разрешением 2560 х 1600 пикселей и 4 ГБ ОЗУ оценен в $200: За эти деньги покупатели получат довольно интересное устройство, оснащенное производительной начинкой, хорошими камерами и достойным экраном

    12:4816

    Pioneer планирует выйти на рынок автомобильной светотехники с гибкими панелями OLED в 2020 году: Образцы панелей уже доступны автопроизводителям из Японии, Китая и стран Европы

    12:292

    Себестоимость Samsung Galaxy Note8 выросла до $350 с $290 у Galaxy Note7: В продажу новинка поступит в середине сентября

    12:2854

    Появились изображения и спецификации объективов Canon EF 85 mm f/1.4 L IS USM, TS-E 135mm f/4L Macro, TS-E 90mm f/2.8 L Macro и TS-E 50mm f/2.8 L Macro: Информации о ценах пока нет

    12:0617

    Механическая клавиатура i-Rocks K76M Plus стоит $90: В клавиатуре i-Rocks K76M Plus используются фирменные малошумящие переключатели

    11:287

    Вице-президента Samsung приговорили к тюремному заключению сроком на 5 лет: При этом бывшему президенту Южной Кореи грозит пожизненное заключение

    11:2559

    Рынок носимой электроники перешагнёт отметку в 500 млн устройств в 2021 году: Рынок носимой электроники вырастет на 16,7%

    11:13

    По подсчетам Jon Peddie Research, продажи GPU за год увеличились на 6,4%: Специалисты JPR подвели итоги второго квартала 2017 года на рынке GPU

    11:07

    Apple построит новый ЦОД в Айове: Правительство Айовы предоставило Apple налоговые льготы в размере 208 млн долларов

    10:5811

    Смартфон Alcatel Idol 5 получит металлический корпус: Появились изображения Alcatel Idol 5

    10:55

    Смартфон HTC U11 получит Android 8.0 уже в следующем квартале : HTC U11 первым среди смартфонов компании получит Android Oreo

    10:45

    Компьютерный корпус Antec Performance P8 рассчитан на платы типоразмера ATX: Боковая панель корпуса Antec Performance P8 изготовлена из закаленного стекла

    10:34

    Новый плеер Apple TV будет представлен в сентябре: Apple ведет переговоры с различными киностудиями по поводу появления фильмов и сериалов в разрешении 4К в магазине iTunes

    10:2610

    Смартфону Samsung Galaxy S9 приписывают сдвоенную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели: KGI Securities также прогнозирует, что поставки Samsung Galaxy Note8 в этом году составят 12-14 млн смартфонов

    10:148

    Western Digital предлагает Toshiba 17,4 млрд долларов: В результате сделки около 60% предприятия будет принадлежать японским компаниям

    10:071

    CPT готовится начать поставки дисплеев для смартфонов с соотношением сторон 18:9: Компания заявила, что уже отправила готовые образцы дисплеев с соотношением сторон 18:9 клиентам для контроля качества

    09:425

    FCC подтвердила характеристики смартфона Moto X4: Анонс Moto X4 ожидается 31 августа

    09:15

    Самый тонкий ноутбук Chuwi LapBook Air получил 8 ГБ ОЗУ: Корпус будет иметь толщину всего 6 мм

    08:4718

    Опубликована фотография задней панели смартфона Xiaomi Mi Mix 2: Определить аутентичность фотографии на данной стадии не представляется возможным

    08:377

    Смартфон Alcatel A7, оснащенный двумя громкоговорителями, оценен в 250 евро: Обе камеры получили светодиодные вспышки

    08:30

    Автомобили Audi получат солнечные панели на крыше: Солнечные панели Alta Devices являются очень тонкими и гибкими, они отлично работают в условиях недостаточной освещенности и повышенной температуры

    08:1812

    HTC может продать бизнес, связанный с виртуальной реальностью : HTC пытается использовать бизнес VR

    07:009

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