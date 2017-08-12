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    12 августа 2017

    В базе данных теста GFXBench замечен смартфон ZTE Z982: Смартфон ZTE Z982 оснащен шестидюймовым дисплеем

    19:181

    Начались продажи дронов DJI Phantom 3 SE: Цена DJI Phantom 3 SE — $600

    19:02

    Sharp хочет заключить стратегический союз с JDI, но при одном условии: Компания Sharp пока не обращалась к JDI

    16:2410

    Смартфон Samsung Galaxy Note 8 протестирован в Geekbench: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа

    16:0819

    Ирландия и Apple почти договорились о 15 млрд евро: Достижение окончательной договоренности ожидается в ближайшие недели

    15:5611

    Компания Facebook приобрела немецкого разработчика средств редактирования видеозаписей: Во сколько обошлась покупка компании Fayteq — неизвестно

    14:41

    Android O может быть представлена в день солнечного затмения: Android O представят 21 августа

    14:176

    Завершена сделка, в результате которой компания Logitech поглотила компанию Astro Gaming : Приобретение обошлось покупателю в 85 млн долларов

    14:11

    Появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i7-8700K: CPU Intel Core i7-8700K обходит предшественника на 12%

    14:0116

    Компания G.Skill представила наборы модулей памяти DDR4 для систем на процессорах AMD Ryzen Threadripper: Список новинок включает четыре набора модулей памяти суммарным объемом до 128 ГБ

    13:451

    Фотогалерея дня: видеокарта Sapphire Radeon RX Vega 64 с жидкостной системой охлаждения: Появились снимки Sapphire Radeon RX Vega 64 с ЖСО

    12:304

    Представлено хранилище с сетевым подключением Synology DiskStation DS418j: Основой DiskStation DS418j служит 64-разрядный двухъядерный процессор Realtek RTD1293

    12:259

    Новое носимое устройство Samsung будет называться Gear Sport : Samsung готовит умные часы со спортивным уклоном

    12:177

    С помощью мусорных облигаций Tesla удалось привлечь 1,8 млрд долларов: Пузырь продолжает надуваться

    11:5917

    Смартфонам LG V30 и LG V30 Plus приписывают цену $700 и $875 соответственно: Если верить информаторам, то LG V30 и LG V30 Plus будут стоить $700 и $875 соответственно

    11:255

    Acer и Asus откладывают выпуск мониторов 4K, поддерживающих G-Sync HDR и частоту 144 Гц, на 2018 год: Производители не смогут воспользоваться сезонным подъемом спроса

    11:104

    Сеть LTE на Луне начнут строить уже в следующем году: Part Time Scientists может стать первым частным стартапом, который окажется на поверхности Луны

    10:5322

    Смартфон HTC U11 Life выйдет до конца года: Смартфон будет защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP67

    10:38

    Бета-версия интернет-браузера Samsung доступна для смартфонов с Android: Приложение имеет хорошие отзывы и средний балл 4,7/5

    10:319

    Asus готовит к выпуску системную плату ROG Strix X399-E: Плата Asus ROG Strix X399-E оснащена четырьмя слотами PCIe 3.0 x16, одним слотом PCIe 4x и одним слотом PCIe 1x

    10:302

    Toyota, Intel и другие компании формируют консорциум, который будет заниматься большими данными подключенных автомобилей: Движение умных автомобилей сопровождается генерацией и потреблением огромного количества данных

    10:181

    Квартальный доход Nvidia за год вырос на 56% и достиг рекордного значения 2,23 млрд долларов: Чистая прибыль Nvidia за год выросла на 123%

    09:574

    Android 8.0 станет последней версией ОС, официально выпущенной для смартфонов OnePlus 3 и 3T: OnePlus 3 и 3T обновят лишь до Android 8.0

    08:0012

    Аналитики ABI Research считают, что через пять лет число пользователей виртуальной реальности достигнет четверти миллиарда: Аналитики ABI Research прогнозируют бурный рост виртуальной реальности

    07:308

    В ближайшие месяцы Microsoft начнёт поставлять обновлённые гарнитуры HoloLens с новым процессором: Microsoft без лишнего шума заменит процессор в гарнитуре HoloLens

    07:003

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