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    5 августа 2017

    LG, Sony и Sharp наращивают поставки телевизоров за счет Samsung и китайских производителей: Компания Sharp в этом году увеличит выпуск телевизоров более чем вдвое

    22:4130

    Вспышка Yongnuo YN686EX-RT для камер Canon работает на литий-ионном аккумуляторе и стоит $150: Ведущее число вспышки Yongnuo YN686EX-RT равно 60

    22:1214

    Слухи указывают на то, что Samsung производит для Apple два вида панелей AMOLED: Apple может выпустить две модели смартфонов iPhone 8

    14:3686

    Новые умные часы Apple Watch получат модем LTE: Intel будет поставлять модемы для новых Apple Watch

    14:1258

    Meizu может выпустить на рынок смартфон Pro 7 Plus с платформой Qualcomm : Meizu Pro 7 Plus существует и в версии с Snapdragon 835

    12:52

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