  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 августа 2017

    Появились изображения и спецификации объектива Samyang AF 35mm f/1.4 FE: Полнокадровый объектив Samyang AF 35mm f/1.4 FE предназначен для камер с креплением Sony E

    20:507

    Компания Visionox завершила строительство фабрики AMOLED 6G : К установке оборудования Visionox приступит в начале 2018 года

    20:334

    Беспроводные наушники Samsung Gear IconX второго поколения выделяются значительно лучшей автономностью : Представлены наушники Samsung Gear IconX

    20:1717

    Компания Aqua Computer представила водоблоки Kryographics для 3D-карт на GPU AMD Vega: Производитель предлагает два варианта водоблока

    20:10

    Умный браслет Samsung Gear Fit2 Pro оценили в 200 долларов: представлен браслет Samsung Gear Fit2 Pro

    20:01

    Представлены спортивные умные часы Samsung Gear Sport: Часы Samsung Gear Sport способны сами определять тип физической активности

    19:4110

    SoC Snapdragon 670: восемь процессорных ядер, технология ARM DynamIQ и 10-нанометровый техпроцесс: Появилась информация о SoC Snapdragon 670

    19:1915

    Смартфон ZTE Nubia Z17 Lite внешне копирует модель Z17, а по параметрам — Z17 Mini: ZTE Nubia Z17 Lite оценён в 380 долларов

    18:472

    Статистика Backblaze указывает на то, что HDD объёмом 8 ТБ являются одними из самых надёжных : При покупке HDD стоит обращать внимание на модели Hitachi и накопители объёмом 8 ТБ

    18:1313

    IFA 2017: Acer представила проекторы VL7860 и P8800: Цена будет объявлена дополнительно

    14:243

    Western Digital представила персональное хранилище My Cloud Home: Хранилище My Cloud Home будет доступно с накопителями емкостью 2, 3, 4, 6 и 8 ТБ по цене 160, 180, 200, 260 и 320 долларов соответственно

    13:3131

    Компанию Uber возглавил Дара Хосрошахи: В начале лета под давлением инвесторов и совета директоров Uber бывший глава компании Трэвис Каланик (Travis Kalanick) оставил свой пост

    13:127

    Прошивка OxygenOS 4.5.10 улучшила работу камеры смартфона OnePlus 5 : Прошивка OxygenOS 4.5.10 повышает безопасность смартфона, а также улучшает работу камеры смартфона

    13:06

    Intel Movidius Myriad X — первый в мире модуль обработки изображений с собственной нейронной сетью глубокого обучения: Intel представила блок обработки изображений Movidius Myriad X

    12:465

    В Instagram появилась поддержка портретного и ландшафтного режима одновременно: Соответствующее обновление будет распространяться поэтапно во всех регионах мира

    12:2510

    Фотогалерея дня: высококачественные изображения камеры Olympus OM-D E-M10 III накануне анонса: Анонс камеры Olympus OM-D E-M10 III ожидается в ближайшие дни

    12:2416

    Линейка твердотельных накопителей Crucial BX300 включает модели объемом 120, 240 и 480 ГБ: Накопители Crucial BX300 адресованы самостоятельным сборщикам ПК и тем, кто планирует модернизацию существующей системы

    12:006

    BlackBerry Keyone пользуется большим успехом, новый смартфон будет представлен в октябре: В октябре этого года будет представлен новый смартфон BlackBerry, который будет лишен физической клавиатуры

    11:597

    Apple начала продажи восстановленных iMac выпуска этого года: В данный момент в разделе восстановленных товаров представлены только модели с дисплеями Retina 4K

    11:4844

    Система охлаждения Thermalright True Spirit 120 Direct предназначена для процессоров с TDP до 160 Вт: Цена новинки примерно равна 34 евро

    11:303

    Обновленный YouTube: новые дизайн и логотип, перемены в функциональности: Все эти и другие изменения будут вводиться постепенно

    11:116

    Fujifilm потратит на стратегические поглощения 4,54 млрд долларов за три года: Fujifilm решила играть в медицинской сфере

    10:54

    Смартфон Honor V9 Play выпустят 6 сентября: Цена новинка составит около 225 долларов

    10:50

    Аналитики IDC надеются, что прошлогоднее сокращение продаж смартфонов iPhone на 7% в этом году не повторится: По итогам года ожидается рост рынка смартфонов на 1,7%, продаж смартфонов iPhone — на 1,5%

    10:4422

    Спецификации PCI Express 4.0 будут приняты к концу года, а PCI Express 5.0 придут в уже в 2019 году: Стандарт PCI Express 5.0 будет принят через два года

    10:38

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 представят за день до анонса новых iPhone: Xiaomi покажет Mi Mix 2 11 сентября

    10:1211

    Смартфон Xiaomi Mi A1 может получить безрамочный дисплей: 5 сентября компания Xiaomi должна провести пресс-конференцию

    10:11

    Western Digital покупает компанию Tegile Systems: Tegile Systems выпускает хранилища данных для вычислительных центров

    10:001

    Intel готовит к выпуску шестиядерный мобильный процессор Coffee Lake-H: Данные о новинке появились в базе данных Geekbench

    09:439

    В будущем году LG Display начнет поставлять панели OLED немецким автопроизводителям: Список заказчиков включает Mercedes Benz, Audi и Volkswagen

    09:322

    Стабильная версия MIUI 9 выйдет в конце октября или начале ноября: В этот раз они решили потратить больше времени на тестирование и устранение различных ошибок

    08:361

    Представлены процессоры Intel Xeon-W для рабочих станций, которые найдут применение в моноблоках Apple iMac Pro : Intel представила CPU Xeon-W

    08:0028

    Apple может не иметь в iTunes видеоконтента в формате 4K на момент анонса приставки Apple TV 4K: Apple всё ещё не может договориться с киностудиями касательно видеоконтента в формате 4K

    07:0052

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018