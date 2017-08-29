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    29 августа 2017

    Видео дня: самый массовый в мире, но совершенно бессмысленный, дроп-тест смартфонов: Motorola уронила более 100 смартфонов Moto Z2 Force для рекламы

    22:2114

    Совместное предприятие Linfiny, созданное Sony и E Ink, в первую очередь займётся электронными блокнотами: Sony и E Ink считают, что рынку недостаёт электронных блокнотов

    21:086

    Ноутбуки Dell Inspiron 7000 оснастили экранами IPS и процессорами Intel Core восьмого поколения : Dell представила новые ноутбуки Inspiron 7000

    20:461

    Названа цена и срок начала продаж смартфона Samsung Galaxy J7+: Первыми купить Samsung Galaxy J7+ смогут жители Таиланда

    18:1224

    Ассортимент be quiet! пополнили блоки питания серии SFX L Power: Серия SFX L Power включает модели мощностью 500 и 600 Вт

    17:504

    В базе данных TENAA замечен смартфон, который может оказаться преемником модели ZTE Blade V7 Lite: Новый смартфон носит индекс V0721, а индекс ZTE Blade V7 Lite — V0720

    17:21

    Полиция Нью-Йорка спишет 36 000 смартфонов c OC Windows Phone и заменит их смартфонами Apple iPhone: Причиной названа невозможность обновления ОС

    17:0485

    Вспышка Canon Macro Twin-Lite MT-26EX-RT предназначена для макросъемки: Продажи Canon Macro Twin-Lite MT-26EX-RT должны начаться в ноябре, по цене $990

    16:172

    Твердотельный накопитель ATP типоразмера M.2 с поддержкой NVMe предназначен для промышленной электроники: Накопитель оснащен интерфейсом PCIe Gen 3 x4

    14:354

    Представлены объективы Canon TS-E 50mm f/2.8L Macro, TS-E 90mm f/2.8L Macro и TS-E 135mm f/4L Macro с функцией наклона и сдвига: Любой из объективов Canon TS-E 50mm f/2.8L Macro, TS-E 90mm f/2.8L Macro и TS-E 135mm f/4L Macro стоит $2199

    14:1511

    Western Digital объявляет о поглощении Upthere : Предполагается, что покупка укрепит позиции Western Digital на рынке облачных сервисов

    13:324

    Светосильный портретный объектив Canon EF 85mm F/1.4L IS USM оснащен стабилизатором: Эффективность стабилизатора производитель оценивает в четыре ступени экспозиции

    13:1121

    Гибридный процессор AMD Ryzen 7 2700U засветился в тесте Geekbench: Результат AMD Ryzen 7 2700U в Geekbench пока не удивляет

    12:4147

    Резервуары Alphacool Eisbecher Helix и Helix Light украшены «спиралью ДНК»: Резервуары изготовлены из прозрачного пластика

    12:365

    Рынок защищённых смартфонов вырос на 25%: Защищённые смартфоны продаются всё лучше

    12:279

    Линейка Meizu Blue Charm утратит бюджетный статус с появлением дорогих смартфонов, оснащенных SoC Qualcomm и Samsung : Бюджетная линейка смартфонов Meizu Blue Charm появилась на рынке в 2014 году

    12:23

    Умные напольные весы Fitbit Aria 2 стоят $130: Весы Fitbit Aria 2 оснащены интерфейсами Wi-Fi и Bluetooth

    12:195

    Новым владельцем компании ZKW Group в итоге может стать LG Electronics: LG Electronics намерена купить ZKW Group

    12:021

    Представлена беззеркальная камера Canon EOS M100: Продажи Canon EOS M100 должны начаться в октябре

    12:0023

    Смартфон-раскладушка Vkworld T2 Plus получит два дисплея и титановый корпус: Цена Vkworld T2 Plus составит около $150 в базовой версии

    11:5510

    Смартфон Honor 7X получит новую SoC Kirin 670, сдвоенную камеру и цену $225 : Honor 7X будет работать под управлением Android 7.1 Nougat с оболочкой EMUI 5.1

    11:295

    Беспроводные наушники Fitbit Flyer адресованы спортсменам и физкультурникам: Первые наушники Fitbit с интерфейсом Bluetooth оценены в $130

    11:204

    Смартфон iPhone 8 должны представить 12 сентября в новой штаб-квартире Apple Park : План «Б» подразумевает проведение пресс-конференции в Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско

    10:5879

    Смартфон LG V30 могут показать уже сегодня: Ожидается, что LG V30 поступит в продажу 15 сентября одновременно с Galaxy Note8

    10:471

    Компактная панорамная камера Insta360 One с поддержкой 4K стоит $300: Емкость аккумулятора составляет 820 мА•ч, камера позволяет вести непрерывную съемку в течение 70 минут

    10:271

    Приложение Facebook Messenger Lite скачали более 50 млн раз: Приложение Facebook Messenger Lite предназначено для старых смартфонов

    10:15

    LG удвоит поставки телевизионных панелей OLED компании Sony: С 2019 года компания Sony будет заказывать на заводе LG Display, расположенном в Гуанчжоу, более 600 тыс. панелей в год

    10:0427

    Анонсированы SoC MediaTek Helio P23 и P30: Helio P23 и Helio P30 появятся на рынке в четвертом квартале, Helio P30 изначально будет доступна только в Китае

    09:434

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 ожидаемо получил лучший дисплей на рынке смартфонов по мнению DisplayMate: Samsung Galaxy Note8 заработал звание носителя лучшего экрана на рынке смартфонов

    08:00100

    Sony пересмотрела цены на свою гарнитуру PS VR: Гарнитура Sony PS VR немного подешевела

    07:0013

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