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    9 августа 2017

    В конфигурации ноутбука Acer Nitro замечен процессор Intel Core i7-8550U: Это первый случай, когда в готовом компьютере замечен процессор Intel Core восьмого поколения

    19:598

    Скорость последовательного чтения SSD Micron 9200 достигает 5,5 ГБ/с, последовательной записи — 3,5 ГБ/с: Твердотельные накопители Micron 9200 поддерживают NVMe

    19:365

    Следующий электромобиль Nissan Leaf будет на $5000 дешевле Tesla Model 3: Nissan Leaf уступит Tesla Model 3 по автономности

    19:0828

    Названы самые «прожорливые» приложения для смартфонов с ОС Android: Опубликована статистика Avast за первый квартал 2017 года

    18:2328

    Samsung показала телевизионную панель S-Curved, изогнутую в обеих плоскостях: Samsung хочет создавать телевизоры, изогнутые по горизонтали и вертикали

    18:1919

    Трекер активности Garmin Vivoactive 3 будет похож на модели Fenix: Garmin готовится выпустить Vivoactive 3

    18:013

    Apple впервые за 13 лет существенно нарастила затраты на НИОКР: Apple нарастила затраты на исследования и разработки

    17:3716

    Курс Bitcoin преодолел отметку в 3500 долларов: Bitcoin установила новый рекорд

    17:1618

    Комиссия по международной торговле США начала расследование дела касательно нарушения Apple патентов Qualcomm: Дело Qualcomm против Apple перешло в новую фазу

    16:594

    Смартфоны Samsung Galaxy A7 (2017) начали получать обновление Android 7.0 Nougat: Размер версии A720FXXU2BQGB равен 1394,40 МБ

    16:3712

    Процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X разогнали до 4,1 ГГц: Базовая частота процессора Ryzen Threadripper 1950X равна 3,4 ГГц

    16:1517

    Samsung вернула себе лидерство на рынке смартфонов США: Samsung снова стала лидером в США

    16:1417

    Lenovo K8 Note — первый смартфон компании со сдвоенной камерой и чистой ОС Android: Lenovo K8 Note оценивается в 200 долларов

    15:586

    Контроллер SSD NVMe, созданный CNEX Labs, демонстрирует производительность 1,5 млн IOPS : Разработка выполнена в сотрудничестве с TMC

    15:101

    Появилось свидетельство, что выпуск iPhone 8 уже начался : Как утверждается, в производстве находится три модели

    14:2710

    Системы жидкостного охлаждения Enermax Liqtech TR4 предназначены для процессоров AMD Ryzen Threadripper: В продаже системы жидкостного охлаждения Enermax Liqtech TR4 должны появиться в конце августа

    13:2714

    Опубликованы качественные фотографии iPhone 8 и чехлов для смартфона: Смартфон будет доступен только в трех цветовых вариантах, поэтому подобное разнообразие чехлов людям не помешает

    12:5850

    Uber закроет программу лизинга, так как теряет на каждом авто почти в 20 раз больше, чем рассчитывала : Uber теряет на каждом лизинговом авто 9000 долларов

    12:549

    Реструктуризация позволит Japan Display сэкономить 455 млн долларов в год: Japan Display удалось получить кредит 975 млн долларов

    12:48

    Samsung представила микросхемы V-NAND плотностью 1 Тбит: Впервые о флэш-памяти V-NAND подобной плотности Samsung говорила еще в 2013 году

    12:4337

    Intel завершила покупку Mobileye за 15,3 млрд долларов: Cyclops Holdings, дочернее предприятие Intel, приобрело примерно 84% акций Mobileye

    12:33

    Появились качественные изображения смартфона YotaPhone 3: YotaPhone 3 станет больше похож на современные смартфоны

    12:3316

    Глава Xiaomi случайно подтвердил факт использования смартфона, оснащенного дисплеем с соотношением сторон 18:9 : Глава Xiaomi заявил, что компании необходимо усиливать свое присутствие во всех странах мира

    12:1515

    Сканер отпечатков пальцев у новых смартфонов Sony может переехать на тыльную сторону: Новые смартфоны Sony засветились на снимках

    12:026

    Toshiba Memory называет PM5 и CM5 первыми корпоративными SSD, в которых используется 64-слойная флэш-память 3D TLC NAND: Накопители PM5 и CM5 оснащены интерфейсами SAS и PCIe соответственно

    11:451

    За прошлый месяц среди версий Android показали рост лишь самые актуальные: Доля Android Nougat выросла до 13,5%

    11:30

    Экран Samsung Galaxy Note 8 должен быть чувствительным к силе нажатия: Анонс Samsung Galaxy Note 8 ожидается 23 августа в Нью-Йорке

    11:2834

    UmiDigi S2 станет первым смартфоном, оснащенным дисплеем с соотношением сторон 18:9 и аккумулятором емкостью 6000 мА•ч: UmiDigi S2 выйдет в октябре этого года

    11:142

    Meizu M6 Note представят 23 августа: Версия с 4 ГБ ОЗУ будет стоить около $235

    11:071

    Автопроизводители опасаются, что прибыль от самоуправляемых автомобилей не оправдает затраты на их самостоятельную разработку : В борьбу за новый рынок уже включились десятки компаний

    10:5917

    Sony Xperia XZ1 с Android 8.0 протестирован в GFXBench: Смартфон работал под управлением Android 8.0 с пометкой Android Sony Edition

    10:30

    Процессоры Intel Core восьмого поколения будут представлены уже 21 августа: CPU Intel Coffee Lake анонсируют в конце августа

    10:3014

    Восьмидюймовый планшет LG GPad X2 8.0 Plus получит док-станцию с дополнительным аккумулятором: Из коробки LG GPad X2 8.0 Plus работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat

    10:20

    В твердотельных накопителях Toshiba Memory SG6 используется 64-слойная флэш-память 3D TLC NAND : Твердотельные накопители TMC SG6 относятся к потребительскому сегменту

    10:05

    Смартфон Oppo R11 FC Barcelona Edition нацелен на фанатов «Барсы»: В продажу Oppo R11 FC Barcelona Edition поступит 18 августа

    10:011

    Смартфон Honor 9 выйдет в желтом, оранжевом и розовом цветах: Производитель готовится выпустить еще несколько цветовых решений, ориентируясь на молодежь и женскую аудиторию

    09:451

    Опубликованы технические характеристики компактной кинокамеры Panasonic AU-EVA1: В камере используется специально разработанный датчик изображения формата Супер-35

    09:3013

    В некоторых тестах процессор Ryzen Threadripper 1950X опережает прямого конкурента почти на 50%: Ryzen Threadripper 1950X существенно быстрее Core i9-7900X в многопоточных тестах

    09:3018

    Даже CPU Intel Core i3-8100 будет четырёхъядерным: Intel действительно увеличит количество ядер у всех моделей CPU Core нового поколения

    09:0011

    Первое время смартфон iPhone 8 будет в дефиците, так как его массовое производство ещё даже не началось: iPhone 8 будет в дефиците первые месяцы

    08:0011

    Смартфон Google Pixel 2 может появиться в двух вариантах красного: Смартфон Google Pixel 2 будет доступен в пяти цветах

    07:306

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 будет существовать в восьми цветовых вариантах, включая фиолетовый: Samsung Galaxy Note8 получит много вариантов цветового оформления

    07:005

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