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    17 августа 2017

    Толщина смартфона Sony Xperia XZ1 Compact составит почти 10 мм: Появилось видео со смартфоном Sony Xperia XZ1 Compact

    19:3449

    Intel планирует выпуск набора системной логики B360: Набор системной логики Intel B360 будет представлен в 2018 году

    19:1016

    Ericsson уволит около 25 000 человек: Ericsson сократит почти четверть своего штата сотрудников

    19:0821

    Смартфон Asus ZenFone 4 Max Pro выделяется сдвоенной камерой и ёмким аккумулятором: Asus наделила ZenFone 4 Max Pro сдвоенной камерой

    18:4921

    Смартфоны Asus ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro получили сдвоенные фронтальные камеры: Asus представила смартфоны ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro

    18:396

    Представлены смартфоны Asus ZenFone 4 и ZenFone 4 Pro : Asus представила семейство смартфонов ZenFone 4

    18:2313

    Представлен смартфон Nokia 8: Оснащение Nokia 8 включает сдвоенную камеру с объективами Zeiss

    18:1445

    AMD выпустила драйвер, оптимизированный для добычи криптовалют : AMD поддержала майнеров специальным драйвером

    17:4732

    Названа дата начала продаж и цена объектива Zeiss Milvus 1.4/35: Объектив Zeiss Milvus 1.4/35 выпускается в вариантах ZE и ZF.2

    17:249

    В корпусных вентиляторах Scythe Kaze Flex 120 применены подшипники Sealed Precision FDB: Вентиляторы Scythe Kaze Flex 120 оценены в 8 евро

    17:165

    Умные часы Apple Watch 3 не получат совместимости с Android и возможности автономно совершать звонки : Умные часы Apple Watch 3 нельзя будет использовать с Android

    17:0015

    Цена компьютерного корпуса Phanteks Enthoo Evolv ITX Tempered Glass Edition зависит от его цвета: Боковая стенка компьютерного корпуса Phanteks Enthoo Evolv ITX Tempered Glass Edition изготовлена из закаленного стекла

    16:56

    Intel раскрыла параметры процессоров Core восьмого поколения на закрытой презентации: CPU Intel Core i7-8700 будет иметь TDP 65 Вт

    16:0425

    Почти все основные бесфабричные разработчики микросхем в прошлом квартале показали рост выручки: Лидером среди бесфабричных разработчиков ИС стала Broadcom Limited

    15:442

    Анонсированы продажи объектива Voigtlander Ultron 40mm F2 SL IIS Aspherical: Цена объектива Voigtlander Ultron 40mm F2 SL IIS Aspherical примерно равна $545

    15:003

    Sharp готовит ещё один безрамочный смартфон, который возродит идеи модели Aquos Crystal: Новый безрамочный смартфон Sharp не получит экран Free Form Display

    13:5316

    Цены на твердотельные накопители выросли на 20% с начала текущего года: Цены на SSD продолжают расти

    13:4324

    Опубликованы официальные изображения смартфона LG V30 и сравнение с предшественниками: Смартфон будет представлен в конце месяца

    12:5716

    Motorola запатентовала экран для смартфонов, который сможет восстанавливаться от трещин: Возможно, полимерное покрытие дисплея будет восприниматься на ощупь не так комфортно, как привычное стекло

    12:4611

    Ford запатентовала съемные педали и руль для своих будущих автомобилей: Стоит отметить, что пока что это только патент

    12:3415

    Безрамочный смартфон Umidigi S2 Pro получит 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 5100 мА•ч: Umidigi утверждает, что это первый безрамочный смартфон с таким высоким показателем автономности

    12:106

    Финансовые показатели Cisco снизились: Cisco отчиталась за 2017 финансовый год

    11:5811

    Polaroid представила смартфоны Cosmo K и K Plus, а также планшет Jet C7: Цены не сообщаются

    11:423

    Продажи смартфонов в Индии в прошлом квартале выросли всего на 1,6% : Лидером рынка Индии продолжает оставаться Samsung

    11:394

    Масштабное отключение электричества на Тайване не отразилось на производстве новых смартфонов iPhone: Отключение света ощутили жители около 7 млн домов

    11:0816

    В США отзывают аккумуляторы для смартфонов Samsung Galaxy Note 4 из-за риска возгорания: Основанием для начала отзывной кампании послужил всего один случай перегрева, в ходе которого никто не пострадал

    10:3876

    По слухам, умные часы Apple Watch Series 3 поступят в продажу в сентябре: Аналитики уверены, что Apple Watch Series 3 с модемом LTE будут пользоваться большим спросом

    10:224

    Опубликованы шпионские фото телевизора Apple [Обновлено]: По еще одной версии, это может быть не телевизор, а профессиональный монитор для пользователей Mac

    10:1614

    Анонс Xiaomi Redmi Note 5A намечен на 21 августа: На официальном изображении устройства, которое опубликовали в Weibo, мы видим доступные цветовые варианты

    10:001

    В мониторе ViewSonic VP2785-4K установлена 27-дюймовая панель 4К типа IPS: Рекомендованная цена ViewSonic VP2785-4K — $1200

    09:3012

    Компания Jawbone Health Hub собиралась сотрудничать с Microsoft, чтобы заполучить её корпоративных клиентов : Стали известны планы компании Jawbone Health Hub

    09:00

    29 августа MediaTek представит однокристальные системы Helio P23 и Helio P30 : SoC Helio P23 и Helio P30 анонсируют через две недели

    08:302

    Galax Graphics Card Power Board — внешняя плата для экстремального разгона видеокарт, оснащённая 16-фазной подсистемой питания: Galax представила плату Graphics Card Power Board и стакан для жидкого азота

    08:005

    Здравоохранение станет основным фактором роста рынка носимой электроники в ближайшем будущем: Рынок носимой электроники будет расти за счёт медицинских возможностей

    07:002

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