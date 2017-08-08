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    8 августа 2017

    Пока ещё есть надежда, что производители обеспечат поддержку новых CPU Intel на существующих системных платах : Платы с чипсетами Intel 200 всё-таки имеют шанс научиться понимать CPU Coffee Lake

    20:5518

    Среди шести новых ремешков Coach для часов Apple Watch нашлась модель, которая понравится любителям динозавров: Coach выпустила новые ремешки для Apple Watch

    20:2812

    Подсветка водоблока Thermaltake Pacific W4 Plus поддерживает 16,8 млн цветов: Управлять подсветкой можно с помощью ПО Riing Plus RGB, включенного в комплект

    19:492

    Начались продажи 27-дюймовых настольных планшетов Dell Canvas: Dell Canvas стоит $1800

    19:258

    Intel предлагает новый форм-фактор SSD — «линейку»: Компания Intel представила две разработки в области хранения данных в вычислительных центрах

    19:0518

    В серию Enermax Platimax D.F. вошли блоки питания мощностью до 1200 Вт: Вентиляторы в блоках питания Enermax Platimax D.F. включаются только при превышении определенного порога температуры

    15:2511

    Появилось качественное изображение смартфона Apple iPhone 8: Apple iPhone 8 будет похож на Galaxy S8

    14:3294

    Представлен Sharp Aquos S2 — первый смартфон компании с экраном Free Form Display, оценённый при этом всего в 370 долларов: Смартфон Sharp Aquos S2 оказался достаточно доступным

    14:1223

    Japan Display ищет средства, чтобы выйти из кризиса, связанного с колебаниями спроса на смартфоны iPhone: В Japan Display слишком поздно заинтересовались технологией OLED

    13:569

    Universal Display будет поставлять компании EverDisplay Optronics материалы для дисплеев OLED: EverDisplay Optronics серийно выпускает дисплеи AMOLED, начиная с 2014 года

    13:191

    MicroVision начинает поставки наборов для разработки на базе миниатюрных интерактивных лазерных проекторов : Поставки серийных модулей MicroVision PSE-0403sti компания рассчитывает начать до конца года

    12:59

    LG подтвердила свое намерение представить смартфон V30 в конце августа: На картинке присутствуют слова Lights, camera, action, которые указывают на расширенные фото- и видеовозможности устройства

    12:55

    Foxconn намерена инвестировать огромные средства в развитие бизнеса, связанного с беспилотными автомобилями, в США : Автомобильный бизнес Foxconn намерена развивать в США

    12:164

    Microsoft будет поддерживать Windows 10 Mobile ещё полтора года, а затем выведет на рынок совершенно новую универсальную ОС: Microsoft работает над Andromeda OS

    12:03119

    Начались продажи смартфонов Galaxy S8 Active: Первое время смартфон Galaxy S8 Active можно будет купить только у оператора AT&T

    11:5417

    При первом запуске мобильная версия Google Chrome в России будет предлагать выбрать поисковую систему по умолчанию: Google Chrome может использовать Яндекс в качестве поисковой системы по умолчанию

    11:4622

    Samsung вдвое усилила свои позиции на японском рынке смартфонов, где лидирует Apple: Лидером на рынке смартфонов Японии является Apple

    11:1326

    Стандартный комплект поставки Samsung Galaxy Note 8 в Корее будет включать прозрачный чехол-книжку: Аналитики уверены, что подобный бонус должен позитивным образом отразиться на продажах новинки

    11:037

    Опубликована фотография лицевой панели смартфона Vivo X20: Модель Vivo X20 Plus должна получить шестидюймовый дисплей

    10:52

    Смартфон Xiaomi Mi Note 3 могут анонсировать до конца августа: В прошлом году Xiaomi Mi Note 2 представили в октябре, а в продажу новинка поступила в ноября 2016

    10:3810

    Монитор Benq EX3501R получил 35-дюймовую изогнутую панель VA: Benq представила монитор EX3501R

    10:305

    Беспроводные наушники Xiaomi Mi Sports оценены в $25: В продажу новинка поступит уже 10 августа

    10:271

    Характеристики и изображения смартфона Sharp Aquos S2 подтверждены TENAA: Sharp Aquos S2 представят уже сегодня

    10:161

    Chevrolet Bolt показал отличный запас хода во время испытаний Consumer Reports: Chevrolet Bolt опередил автомобили Tesla по автономности

    10:0038

    В GFXBench замечен подозрительный смартфон с названием Xiaomi Mi 7 и характеристиками прошлогоднего флагмана: Смартфон выглядит как еще одна версия Xiaomi Mi5

    09:55

    Опубликованы первые фотографии смартфона Google Pixel 2 : Выход новинки ожидается этой осенью

    09:50

    Самоуправляемые автомобили можно сбить с толку надписями на дорожных знаках: Авторы исследования предлагают использовать контекстную информацию, которая позволит определить, является ли знак правильным и уместным

    09:4038

    Главу Samsung Electronics могут посадить на 12 лет: Ли Джей может сесть в тюрьму на 12 лет

    09:3039

    Tesla попробует привлечь еще 1,5 млрд долларов на выпуск электромобилей Model 3 с помощью мусорных облигаций: С начала года акции Tesla выросли в цене на 67%

    09:2239

    Опубликованы первые фотографии смартфона Samsung Galaxy Note 8 и стилуса S-Pen: Анонс новинки ожидается 23 августа

    09:204

    Полупроводниковый рынок снова бьёт рекорды: Полупроводниковый рынок в прошлом квартале достиг 97,9 млрд долларов

    09:002

    Видео с участием смартфона LG V30 подтверждают большую схожесть аппарата с моделью G6: LG V30 действительно будет мало отличаться от G6 внешне

    08:301

    Сообщая о совместимости с процессорами AMD Ryzen Threadripper, компания Cooler Master упомянула три новые жидкостные системы охлаждения: Модели MasterLiquid Lite 240, 120L RGB и 240L RGB пока отсутствуют в каталоге Cooler Master

    08:10

    Гибкие беспроводные наушники Samsung U Flex Headphones обеспечивают до 10 часов автономной работы: Samsung представила наушники U Flex Headphones

    08:0019

    Фотогалерея дня: смартфон OnePlus 5 в цвете Soft Gold : OnePlus 5 появился в золотистом цвете

    07:301

    Facebook оказалась самой эффективной компанией в США с точки зрения размера чистой прибыли на одного сотрудника: Facebook наиболее эффективно использует каждого сотрудника

    07:005

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