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    26 августа 2017

    По данным Sigmaintell, поставки смартфонов с дисплеями OLED в Китае сократились: Возобновление роста ожидается уже в текущем полугодии

    16:0225

    Ассортимент Yongnuo пополнили вспышки YN968N и TN568EX III: Модель YN968N уже доступна по цене $120

    15:224

    В минувшем квартале было отгружено 42 млн SSD, более трети из них выпустила компания Samsung: Лидер отрасли занимает 35,5% рынка SSD

    14:448

    Колонны частично самоуправляемых грузовиков выйдут на дороги Великобритании в будущем году: Движение в колоннах позволяет снизить расход топлива

    13:4524

    Процессор Intel Core i7-8700K протестирован в ПК на системной плате ASRock Z370 Pro4: Выход Intel Core i7-8700K ожидается в начале октября

    13:19131

    Сделка между Qualcomm и NXP теперь оценивается на 6 млрд меньше, нежели в момент заключения соглашения: Qualcomm снова переносит сроки завершения сделки с NXP

    13:172

    Китайские антимонопольные регуляторы одобрили покупку Brocade компанией Broadcom: Сделка, оцениваемая в 5,9 млрд долларов, близка к завершению

    13:07

    За пять лет продажи домашних ассистентов в денежном выражении вырастут почти в пять раз: В 2021 году умных домашних ассистентов будет продано на сумму более 3,5 млрд долларов

    13:017

    Windows 10 больше не будет загружать обновления и обновляться без согласия пользователя. Но пока лишь в Германии: Microsoft обязали убрать из Windows 10 функцию принудительного обновления

    12:4943

    На дорогах замечен новый беспилотный автомобиль Apple: Apple уже заявляла, что выпускать свой автомобиль компания не планирует

    12:2327

    Маршрутизатор Linksys WRT32X AC3200 ориентирован на любителей игр: Маршрутизатор Linksys WRT32X AC3200 стоит $329

    12:207

    Дисплеи смартфона iPhone 8 появились на китайском черном рынке по цене $5000: Анонс iPhone 8 ожидается 12 сентября

    12:1015

    Адаптер Nikon ES-2 позволяет использовать камеру Nikon D850 для оцифровки фотопленок: Адаптер Nikon ES-2 стоит $150

    12:0219

    Intel прекращает продажи сопроцессоров Xeon Phi 7200 (Knights Landing): Сопроцессоры Intel Xeon Phi 7200 более недоступны для покупки

    11:53

    Xbox One X Project Scorpio Edition стала самой популярной консолью Microsoft по объему предварительных заказов: В продажу Xbox One X поступит 7 ноября по цене 39 990 руб.

    11:48

    Смартфон Essential PH-1, наконец, поступил в продажу: Цена Essential PH-1 составляет 699 долларов

    11:372

    Серебристых камер Pentax K-1 будет выпущено 2000 штук: Продажи начнутся 15 сентября

    11:3313

    Смартфон Elephone C8 с экраном 18:9 больше напоминает LG G6, чем Samsung Galaxy S8: Elephone C8 получил дисплей диагональю 5,7 дюйма, при этом он имеет меньшие габариты, чем iPhone 7 Plus

    11:251

    Смартфон Asus ZenFone 4 Selfie Lite получит широкоугольную сдвоенную фронтальную камеру: В Китае смартфон будет доступен по цене 195 долларов

    11:077

    Улучшение ситуации с дефицитом и ценами на видеокарты Radeon RX Vega наступит не ранее октября: Купить карты Vega по нормальной цене можно будет не ранее четвёртого квартала

    09:009

    Vivo Y69 — очередной смартфон компании, часть параметров которого совершенно не соответствует цене: Представлен смартфон Vivo Y69

    08:004

    Под брендом Alienware будет выпущена линейка относительно доступных игровых ноутбуков Light Gaming: Линейка Light Gaming будет включать самые доступные ноутбуки Alienware

    07:002

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