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    27 августа 2017

    Появились подробные спецификации камеры Olympus E-M10 Mark III : Камере Olympus E-M10 Mark III приписывают датчик разрешением 16 Мп

    21:5838

    Отвечая на растущий спрос на панели PMOLED, Truly введет в строй еще две линии по их выпуску : По словам Truly, каждая линия обошлась в 15 млн долларов

    20:201

    Стало известно, как будет называться устройство, носящее индекс Samsung SM-T380: Индекс Samsung SM-T380 соответствует не планшету Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017)

    20:076

    На выпуск миниатюрной акустической системы MiniS с магнитным креплением собрано в 10 раз больше средств, чем планировалось: Отгрузку готовых изделий организаторы сбора средств обещают начать уже в сентябре

    20:0011

    В семейство Intel Atom C3000 (Denverton) входят процессоры с количеством ядер от 2 до 16: Intel представила CPU Atom C3000

    18:3715

    Ноутбук Lenovo IdeaPad 320S может получить неанонсированную пока видеокарту GeForce 1040: Nvidia выпустит мобильную видеокарту GeForce 1040

    11:0013

    Первые владельцы электромобилей Chevy Bolt сообщают о проблемах : Причина заключается в бракованных аккумуляторных батареях с низким напряжением

    10:2338

    Qualcomm покидает её президент Дерек Аберле: Дерек Аберле уходит из Qualcomm

    10:007

    Конкурент Samsung Galaxy S8 от Elephone с изогнутым экраном и SoC Snapdragon 835 будет стоить $400: Конкурент Samsung Galaxy S8 в исполнении Elephone будет примерно вдвое более доступным

    09:5776

    Смартфон Google Pixel 2 XL получит безрамочный дисплей, а Pixel 2 достанется экран с рамками : Диагональ дисплея Google Pixel 2 XL должна составить 5,99 дюйма при разрешении 2560 x 1440 пикселей

    09:4420

    Оригинальная консоль Xbox One, которой не исполнилось и четырех лет, снята с производства: Консоль поступила в продажу в ноябре 2013 года

    09:324

    Lian Li PC-V3000 — 450-долларовый корпус формата Full Tower, позволяющий установить 19 накопителей: Корпус Lian Li PC-V3000 можно использовать для создания хранилища данных

    09:0023

    BlackBerry предложит компаниям защищённую версию Android : BlackBerry будет лицензировать защищённую версию Android

    08:009

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