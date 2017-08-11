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    11 августа 2017

    HTC остаётся убыточной уже более двух лет: HTC отчиталась за второй квартал 2017 года

    20:139

    Ноутбук EVGA SC17 после очередного обновления обзавёлся более производительной видеокартой и процессором: EVGA усилила ноутбук SC17

    18:247

    В новом поколении смартфон Samsung Galaxy C7 перейдёт на использование платформы MediaTek : Samsung Galaxy C7 2017 года будет основан на Helio P20

    18:108

    Новые слухи приписывают смартфону Xiaomi Redmi Note 5A бюджетные параметры без всякой сдвоенной камеры: Xiaomi Redmi Note 5A не получит двойной камеры

    17:1714

    Ресурс TechGate опубликовал фотографии тестовой видеокарты Radeon RX Vega 64 раньше срока: Базовая версия Radeon RX Vega 64 похожа на RX 480

    17:069

    Операционная система macOS High Sierra уже готова для работы с видеокартами AMD Vega, подключёнными посредством внешних док-станций: macOS High Sierra поддерживает AMD Vega

    16:3210

    Качественное изображение смартфона Moto X4 позволяет рассмотреть детали: Moto X4 будет доступен в двух цветах

    16:16

    Дисплей смартфона Moto Z2 Force действительно царапается ногтем, но зато прочность корпуса высока: Смартфон Moto Z2 Force легко царапается

    15:5615

    Acer завершила квартал с чистой прибылью в размере 8 млн долларов: Acer отчиталась за второй квартал 2017 года

    15:125

    Обзоры видеокарт AMD Radeon RX Vega будут опубликованы 14 августа: Запрет на публикацию тестов видеокарт Vega будет снят 14 августа

    14:3411

    Прощай, Vertu. Компания выставила остатки имущества, включая смартфоны, на аукцион: Историю Vertu можно окончательно завершить

    14:1465

    Huawei может сместить Apple со второго места на рынке смартфонов уже в нынешнем квартале: Huawei может занять второе место на рынке смартфонов

    13:5832

    Начат прием предварительных заказов на водоблок EK-Supremacy EVO для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Производитель предлагает три варианта водоблока, различающихся материалом крышки

    11:332

    Apple уже предлагает подержанные 13-дюймовые MacBook Pro, представленные два месяца назад: Цена младшей версии начинается с отметки 1529 долларов

    11:2027

    Корпус Fractal Design Meshify C рассчитан на платы типоразмера ATX: Боковая стенка корпуса Fractal Design Meshify C изготовлена из закаленного стекла

    11:13

    Розовый Samsung Galaxy S8 скоро появится в восточной Европе: Samsung продолжает активно рекламировать свой текущий флагман, в частности, предлагая его в новых цветах

    10:5621

    Sigma предупредила о вызывающей ошибку неполной совместимости пяти моделей объективов с камерами Canon EOS: Несовместимость вызывает ошибку, если в камере включена коррекция искажений

    10:338

    LeEco закрывает единственный магазин в Москве и может уйти с российского рынка: Российские продажи смартфонов LeEco составили около 19,4 тыс. единиц в первом квартале 2017 и около 21 тыс. единиц во втором

    10:2914

    Компьютерный корпус Phanteks Enthoo Pro M Special Edition комплектуется вентиляторами с полноцветной подсветкой : Цена Phanteks Enthoo Pro M Special Edition равна $115

    10:17

    Создатели Wikipad подали в суд на Nintendo, обвинив ее в плагиате: Представители Gamevice и Nintendo от комментариев воздержались

    10:134

    Опубликованы фотографии смартфона Moto X4 со всех сторон: Moto X4 должны представить в Бразилии 24 августа

    09:582

    В текущем квартале контрактные цены на память DRAM продолжат расти: Ожидается, что за год в целом спрос на DRAM вырастет на 22%

    09:523

    Появились новые изображения умных часов Fitbit Project Higgs : Внешне новое устройство несколько напоминает умные часы Fitbit Blaze

    09:36

    Системы жидкостного охлаждения Thermaltake Floe Riing RGB TT Premium Edition оснащены полноцветной подсветкой: Подсветка встроена в помпу и вентиляторы

    09:25

    Начались продажи твердотельных накопителей Corsair Neutron NX500 : Накопители Corsair Neutron NX500 выполнены в виде карт расширения с интерфейсом PCIe 3.0 x4

    09:025

    Смартфон Asus Zenfone 4 Max выйдет в более доступной версии : Zenfone 4 Max (ZC520KL) будет предлагаться по цене 229 евро

    08:5918

    Компьютерный корпус SilverStone Redline RL06 предложен в восьми разновидностях: Компьютерный корпус SilverStone Redline RL06 рассчитан на системные платы типоразмера microATX и ATX

    08:432

    Представлены SSD Adata IM2S3338 и IM2S3334 типоразмера M.2: Эти накопители предназначены для промышленной электроники и оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    08:24

    Consumer Reports более не рекомендует к покупке устройства Microsoft Surface: Microsoft заявила, что реальный процент поломок и брака существенно отличается от процента, озвученного в новом отчете Consumer Reports

    08:2315

    Samsung выиграла суд против 1900 владельцев Galaxy Note7 [Обновлено]: Похожий суд против Samsung продолжается на территории США

    08:1221

    Система воздушного охлаждения Arctic Freezer 33 TR подходит для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Система воздушного охлаждения Arctic Freezer 33 TR оценена производителем в 48 евро

    08:053

    Японские ученые обещают повысить емкость АКБ для электромобилей вдвое к 2020 году: В данный момент разработчики держат технические подробности о новой технологии в секрете

    08:026

    Смартфон Ulefone Armor 2, оснащенный 6 ГБ ОЗУ и аккумулятором емкостью 4700 мА•ч, работает при температуре от -40 до 80 °С: Прием предварительных заказов начнется 15 августа

    07:508

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