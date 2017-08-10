  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 августа 2017

    Представлен самый высокопроизводительный процессор для ПК за всю историю — AMD Ryzen Threadripper: Начались продажи процессоров AMD Ryzen Threadripper

    20:1867

    Asus рассказала о смартфонах ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie и Selfie Pro до официального анонса: Стали известны параметры Asus ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie и Selfie Pro

    18:548

    Модуль Gamepad Moto Mod для смартфонов Moto Z уже можно купить за 80 долларов: Модуль Gamepad Moto Mod оценивается в 80 долларов

    18:362

    Свежие данные указывают на то, что смартфон iPhone 8 задержится до ноября: Остается шанс, что дактилоскопический датчик появится на задней или боковой панели iPhone 8

    13:5345

    IBM и Samsung лидируют по количеству зарегистрированных патентов в США: Третье место с большим отставанием удерживает Intel

    13:419

    Первые результаты серийной карты Radeon RX Vega 64 позволяют понять, для кого она будет конкурентом: Radeon RX Vega 64 в 3DMark играет на уровне GTX 1080

    12:5324

    Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 на старте продаж может быть существенно дороже официальной стоимости: Видеокарты AMD Vega могут оказаться дороже, чем хотелось бы

    12:3610

    Китайские разработчики ПО подали в суд на Apple : Китайские разработчики ПО считают, что Apple нарушает антимонопольный закон

    11:2728

    Tesla планирует испытывать самоуправляемые грузовики в Неваде: Об этом свидетельствует переписка между Tesla и автоинспекцией штата Невада

    11:1525

    Стартовала новая кампания по сбору средств на выпуск современной версии объектива Lydith 30/f3.5: Компания Meyer Optik Görlitz продолжает выпускать современные варианты старых объективов

    10:579

    Термосублимационный принтер Canon Selphy CP1300 оснащен интерфейсом Wi-Fi и дисплеем размером 3,2 дюйма: Термосублимационный принтер Canon Selphy CP1300 стоит $130

    10:4017

    Корпуса вентиляторов Phanteks Halos Lux изготовлены из алюминия: Ассортимент компании Phanteks пополнили вентиляторы серий Halos и Halos Lux

    10:145

    Муляжи смартфонов Apple iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8 запечатлены на одном снимке: На фото устройства показаны тыльной стороной

    09:3784

    DeepCool выпускает белый вариант системы жидкостного охлаждения Captain 240EX RGB: Продажи новинки должны начаться в сентябре по цене $130

    09:22

    Ассортимент Bykski пополнили водоблоки для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Цена водоблока A-Ryzen-Th-X зависит от наличия подсветки

    09:061

    Анонсированы продажи мобильных компьютеров Acer Chromebook 11 на процессорах Intel Core i5: Время автономной работы хромбука Acer Chromebook 11 заявлено равным 13 ч

    08:524

    Biostar показала систему со 104 дополнительными портами USB: Biostar спешит воспользоваться новой «золотой лихорадкой»

    08:359

    Bang & Olufsen BeoLab 50 — акустическая система стоимостью более 15 000 долларов, выделяющаяся уникальным твиттером: АС Bang & Olufsen BeoLab 50 получила технологию Acoustic Lens Technology

    08:008

    Результат процессора Intel Core i9-7920X в тесте Geekbench разочаровывает: Intel Core i9-7920X не радует в предварительных тестах

    07:3015

    Среди инвесторов компании Essential оказались Amazon и Tencent: Amazon и Tencent вложили немалые средства в компанию Essential

    07:00

    Объектив камеры LG V30 получит стеклянные линзы и диафрагму F/1,6: При этом модуль камеры LG V30 уменьшился на 30% по сравнению с камерой LG V20

    06:257

    Facebook представила платформу Watch: Платформа Facebook Watch предназначена не только для конечных пользователей

    05:574

    Nvidia отзывает европейские зарядные устройства для устройств Shield: Определить, нужно ли вам менять зарядное устройство, довольно просто

    05:473

    Опубликованы характеристики смартфона Yota 3: Пользователям будет доступна и версия с 64 ГБ флэш-памяти, которая будет стоить 350 долларов

    05:399

    Дату выхода безрамочного смартфона Essential PH-1 должны назвать в течение недели: Шумиха вокруг безрамочного смартфона Essential PH-1 начинает потихоньку стихать

    05:251

    Смартфон iPhone 8 сможет глушить звуки уведомлений, когда пользователь смотрит на дисплей: Cмартфон сможет определять, находится ли рядом его владелец, даже когда он лежит на столе или другой поверхности

    05:1319

    Смартфон Meizu MX7 не выйдет в этом году, чтобы не портить продажи Meizu Pro 7 : Смартфон Meizu MX6 был представлен в июле прошлого года

    05:04

    Опубликовано новое изображение безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2: анонс Xiaomi Mi Mix 2 может состояться уже в сентябре этого года

    04:543

    Smartisan привлекла инвестиции в размере $150 млн : В прошлом году ходили слухи о том, что компания Xiaomi была заинтересована в приобретении Smartisan

    04:401

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018