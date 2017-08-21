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    21 августа 2017

    Представлена операционная система Android 8.0 Oreo : Google представила Android Oreo

    22:1961

    Nikon сосредоточится на поддержке в камерах видео 8K : Другой приоритет — выпуск медицинского оборудования

    20:3960

    В конфигурацию ноутбука Acer Nitro 5 Spin входит процессор Intel Core восьмого поколения: Продажи новинки должны начаться в октябре, по цене $999

    20:205

    Серия массивов твердотельных накопителей IntelliFlash N пополнила каталог Tegile Systems: Производитель называет IntelliFlash N первым унифицированным массивом NVMe корпоративного класса

    19:521

    TowerJazz и Tacoma Semiconductor Technology договорились построить фабрику в Китае: Израильская компания поделится опытом, Tacoma Semiconductor Technology возьмет на себя расходы

    19:283

    Новому смартфону Apple iPhone приписывают способность распознать лицо пользователя «за миллионные доли секунды»: Кроме того, 3D-сканер будет использоваться в приложениях дополненной реальности

    19:0066

    DockCase — чехол и стыковочная станция для ноутбука Apple MacBook Pro: Минимальный взнос, позволяющий надеяться на получение DockCase в ноябре 2017 года, равен $79

    18:529

    Представлен смартфон Xiaomi Redmi Note 5A, который оснастили 16-мегапиксельной фронтальной камерой : Xiaomi Redmi Note 5A оценён в 135 долларов

    18:404

    Системная плата Asus B250 Expert Mining оснащена 19 слотами расширения PCIe и тремя 24-контактными разъемами питания: Системная плата Asus B250 Expert Mining предназначена для добычи криптовалют

    17:5719

    Inno3D будет снимать с гарантии видеокарты, повреждённые в процессе майнинга : Inno3D не будет ремонтировать или менять видеокарты майнеров

    17:5517

    34% всех оплат в США к 2022 году будут проведены бесконтактным способом : Бесконтактные методы проведения платежей будут набирать популярность

    17:4233

    Cisco приобретает компанию Springpath за 320 млн долларов: Покупка Springpath обойдётся Cisco в 320 млн долларов

    17:142

    Глобальный запуск голосового помощника Samsung Bixby может состояться уже завтра: Завтра Samsung может запустить Bixby во многих странах мира

    15:513

    Смартфон Samsung Galaxy A5 Pro может получить больше оперативной памяти, чем международная версия Galaxy S8: Samsung Galaxy A5 Pro будет основан на SoC Snapdragon 660

    15:33

    Старшая модификация смартфона Samsung Galaxy Note8 в Китае будет стоить около 1200 долларов: В Китае за Samsung Galaxy Note8 будут просить до 1200 долларов

    15:2021

    Появилось первое изображение объектива Olympus M.Zuiko Digital 17mm F1.2 Pro [Обновлено]: Новый объектив будет представлен одновременно с камерой Olympus OM-D E-M10 Mark III

    15:0914

    Рынок технологий обработки естественной речи к 2025 году достигнет 22,3 млрд долларов: Аналитики Tractica прогнозируют быстрый рост рынка технологий обработки естественной речи

    15:077

    Представлена видеокарта Asus ROG Strix RX VEGA64 OC Edition: Asus анонсировала 3D-карту ROG Strix RX VEGA64 OC Edition

    14:532

    Рынок DRAM во втором квартале 2017 года достиг 16,51 млрд долларов, доля Samsung превысила 46%: По сравнению с первым кварталом рынок DRAM вырос на 17%

    14:3916

    Опубликованы «живые» фото смартфона Motorola Moto X4: Ожидается выпуск двух вариантов устройства

    13:582

    Представлены процессоры Intel Core восьмого поколения, в рамках которого компания выпустит три различных семейства CPU: В восьмое поколение CPU Intel Core войдут решения Kaby Lake Refresh, Coffee Lake и Cannonlake

    13:1442

    Фотогалерея дня: «шпионские» снимки компонентов смартфона Apple iPhone следующего поколения: Анонс смартфона Apple iPhone следующего поколения ожидается этой осенью

    12:5539

    Qualcomm расширяет сотрудничество с TSMC и другими тайваньскими компаниями: В числе партнеров Qualcomm названы Acer, Foxconn Electronics, Compal Electronics и Wistron

    12:38

    Карты памяти Adata ICFS314 соответствуют спецификациям CFast 2.0: Карты памяти Adata ICFS314 выпускаются объемом от 32 до 512 ГБ

    12:20

    Появились сведения о цене устройства Samsung Gear Fit2 Pro: Предположительно, умный браслет Samsung Gear Fit2 Pro будет представлен 23 августа

    11:47

    Процессоры Intel Core восьмого поколения будут заметно производительнее своих предшественников: Первые ноутбуки на процессорах Intel Core восьмого поколения должны появиться на рынке в сентябре

    11:3163

    В Samsung Galaxy Note 8 не будут использоваться аккумуляторы ATL: Специалисты не ожидают, что такое положение вещей нанесет сильный удар по ATL

    11:311

    Гарнитура виртуальной реальности HTC Vive подешевела до $599: Гарнитура конкурентов Oculus Rift стоит на 100 долларов меньше

    11:20

    Появились первые сведения о GPU AMD Radeon Vega 8 Mobile и Radeon Vega 10 Mobile: Графические процессоры AMD Radeon Vega Mobile интегрированы в APU Raven Ridge

    11:1712

    Смартфон Meizu M6 Note с SoC Snapdragon 625 замечен в базе данных Geekbench: Анонс Meizu M6 Note намечен на 23 августа

    10:591

    Смартфон Meiigoo S8+ получит изогнутый дисплей и 8 ГБ ОЗУ: Что-то подсказывает, что в плане дизайна он будет похож на флагман южнокорейской компании Samsung

    10:453

    Основная часть стартовой партии SoC Snapdragon 845 будет предназначена для Samsung Galaxy S9: Стоит констатировать, что по сути речь идет о повторении ситуации, которая наблюдалась весной этого года с SoC Snapdragon 835

    10:143

    Названы даты начала приема предварительных заказов и начала отгрузки смартфонов Samsung Galaxy Note8: Анонс Samsung Galaxy Note8 ожидается 23 августа

    10:1314

    АС Google Home научилась воспроизводить музыку по Bluetooth : Функциональность работает в тестовом режиме, поэтому в некоторых случаях наблюдается прерывание воспроизведения

    10:043

    Huawei распродает запасы смартфонов Mate 9, готовясь к анонсу Mate 10: Huawei Mate 9 Pro с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти в данный момент подешевел почти на 150 долларов

    09:562

    Uber может возглавить бывший директор General Electric: Uber сузила круг потенциальных руководителей компании до трех человек

    09:332

    Инженер Samsung утверждает, что концепт смартфона Xiaomi Mi Mix 2 не может быть реальностью: Источник также сообщает, что соотношение сторон дисплея Xiaomi Mi Mix 2 сменится с 17:9 на 18:9

    09:253

    Ограниченная серия консолей Project Scorpio будет стоить столько же, сколько и Xbox One X: В продажу Project Scorpio и обычная версия Xbox One X поступят 7 ноября 2017 года

    09:085

    Смартфон Xiaomi A1, выпущенный в рамках программы Android One, будет основан на модели Mi 5X: Xiaomi готовит смартфон A1

    08:0010

    Мобильные процессоры Core i5 и Core i7 линейки Coffee Lake-U будут четырёхъядерными: CPU Core i5-8250U будет иметь четыре ядра

    07:303

    Появилось первое изображение новой модели умного термостата Nest: Эван Блэсс опубликовал изображение нового термостата Nest

    07:009

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