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    3 августа 2017

    По подсчетам IDC, во втором квартале 2017 года было отгружено 37,9 млн планшетов, рынок продолжает сокращаться: Лидером рынка остается компания Apple

    23:017

    Водонепроницаемые сумки Miggo Agua предназначены для зеркальных камер и дронов: Первые участники сбора средств могли выбрать любую сумку за $99

    21:271

    Power Integrations и Casambi Technologies представили референсный дизайн умного источника света с регулируемым цветом свечения: Референсный дизайн включает источник питания мощностью 12 Вт

    20:47

    Стартовало массовое производство смартфонов Apple iPhone 8: iPhone 8 уже в стадии массового производства

    20:3573

    Western Digital подтверждает обязательство инвестировать в совместные предприятия по выпуску флэш-памяти NAND, включая Fab 6: Кроме того, суд счел незаконными ограничения, введенные Toshiba

    20:162

    Apple патентует гибридный дисплей с квантовыми точками и OLED: О сроках появления разработки в серийной продукции данных нет

    19:5118

    Появились первые фотографии смартфона Nokia 2: Nokia 2 будет похож на старшие модели

    19:256

    Домашняя камера наблюдения Xiaomi 1080p PTZ Smart Camera оценивается всего в 22 доллара: Xiaomi 1080p PTZ Smart Camera появится в продаже в сентябре

    19:055

    Huawei может стать совладельцем Leica : Компания Blackstone продает принадлежащую ей долю Leica

    18:4110

    В мобильной версии Skype появилась возможность пересылки денег: Мобильная версия Skype теперь поддерживает PayPal

    18:197

    Tesla более чем вдвое нарастила выручку, на 53% увеличила продажи авто, но всё равно остаётся убыточной: Tesla отчиталась за второй квартал 2017 года

    18:0440

    NEC продаёт дочернее предприятие, занимающееся производством электродов для литий-ионных аккумуляторов : NEC продаёт часть бизнеса китайцам

    17:49

    Появилось первое изображение смартфона LG V30, оснащённого дисплеем P-OLED: LG V30 могут представить 31 августа

    17:084

    Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя: В Windows 10 изменилась цветовая палитра консоли

    16:5813

    Apple больше не лидер рынка носимой электроники: Xiaomi вернула себе лидерство на рынке носимой электроники

    16:0740

    MixBin отзывает чехлы для iPhone, причиняющие химические ожоги: По подсчетам производителя, он уже получил 24 сообщения об ожогах

    15:3011

    Samsung Leadership 8 — флагманская «раскладушка» с SoC Snapdragon 821: Смартфон Samsung Leadership 8 представляет собой раскладушку

    14:5336

    Выручка Garmin практически не изменилась за год: Garmin отчиталась за второй квартал 2017 года

    14:316

    В торговом центре Dubai Mall установлен самый большой в мире экран OLED размерами 50 х 14 метров: Видеостена состоит из 820 панелей производства LG Display

    14:1215

    В Micron скептически относятся к перспективам UFS: Обладая теоретическим потенциалом, на практике UFS уступает NVMe и eMMC

    13:418

    Смартфону Huawei Mate 10 приписывают цену $1100 : Mate 10 Lite с дисплеем диагональю 5,8 дюйма будет стоить около $556

    13:359

    Производитель чехлов Olixar опубликовал изображения смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: Дисплеи смартфонов с минимальными рамками станут самым заметным улучшением

    13:06

    Samsung отгрузила 20 млн смартфонов Galaxy S8: Samsung заявила, что в некоторых крупных странах Galaxy S8 продается вдвое лучше, чем предшественник

    12:4513

    Специалистами Panasonic разработана система, бесконтактно определяющая степень сонливости водителя: Система призвана повысить безопасность движения

    12:305

    Флагманский 18-ядерный процессор Intel Core i9-7980XE можно будет купить с 18 октября: Флагман семейства Skylake-X поступит в продажу осенью

    12:2918

    Источники прогнозируют рост популярности дисплеев Samsung AMOLED, выполненных по технологии Y-OCTA: Компании, которые ранее поставляли сенсорный слой для дисплеев смартфонов, пострадают от популяризации Y-OCTA

    12:254

    Прототип модуля Hyperloop One разогнали до скорости свыше 300 км/ч: Hyperloop One достигла скорости в 307 км/ч

    12:0741

    Продажи оперативной памяти в 2017 году увеличатся на 55%: Рынок микросхем должен вырасти на 16% в этом году

    12:034

    В твердотельных накопителях TMC BG3 NVMe объемом до 512 ГБ используется всего одна микросхема флэш-памяти: Это 64-слойная микросхема 3D TLC NAND BiCS FLASH в корпусе BGA

    11:4819

    Samsung опередила Apple, вновь возглавив американский рынок смартфонов: Доля Samsung поднялась выше 30% впервые со второго квартала 2014

    11:4736

    LG V30 станет первым смартфоном компании с дисплеем OLED FullVision: Благодаря технологии FullVision и уменьшенным рамкам вокруг дисплея новый смартфон LG V30 будет меньше предшественника

    11:28

    Однокристальная система Intel Gemini Lake получила аппаратный декодер 10-битного видео VP9: В Apollo Lake тоже есть аппаратная поддержка декодирования видео VP9, но только 8-битного

    11:271

    Видеокарта Radeon RX Vega 56 в играх существенно опережает GeForce GTX 1070 : Radeon RX Vega 56 быстрее основного соперника

    11:2529

    Ветеран Tesla, который возглавлял отдел аккумуляторных батарей, покинул компанию после 11 лет работы: Керт Келти играл важную роль при строительстве первого завода Gigafactory в Неваде

    11:108

    Представляя массив твердотельных накопителей AccelStor NeoSapphire H810, производитель не удержался от упоминания искусственного интеллекта: Массив AccelStor NeoSapphire H810 будет показан на мероприятии Flash Memory Summit 2017

    11:00

    Fitbit скатилась в убытки: Fitbit отчиталась за второй квартал 2017 года

    11:002

    Смартфон Oppo R11 получит SoC Snapdragon 835 и 6 ГБ ОЗУ: Протестированное устройство работает под управлением операционной системы Android 7.1.1

    10:54

    Snap может купить компанию Zero Zero Robotics: Ранее создатели Snapchat выпустили очки Spectacles

    10:44

    Смартфон LG V30 получит дисплей FullVision, выполненный по технологии P-OLED: Смартфон LG V30 оснастят экраном OLED

    10:41

    Apple нарастила объемы производства наушников AirPods, но спрос все еще превышает предложение: Беспроводные наушники AirPods предлагаются по цене 159 долларов

    10:309

    Процессор Intel Core i3-8300 будет иметь четыре ядра с поддержкой Hyper-Threading: Intel сделает процессоры Core i3 четырёхъядерными

    10:2669

    HMD Global выпустила приложение Camera в Google Play: Оно предназначено для новых смартфонов Nokia 3, 5 и Nokia 6, а также устройств, который выйдут на рынок позже

    10:15

    TMC будет инвестировать в фабрику Fab 6 самостоятельно: В текущем финансовом году планируется выделить примерно 195 млрд иен

    09:15

    Объектив Yongnuo YN 40mm f/2.8N для камер Nikon оснащен интерфейсом USB: Объектив Yongnuo YN 40mm f/2.8N поддерживает ручную и автоматическую фокусировку

    08:438

    SoC Xiaomi Surge S2 получит восемь ядер, включая четыре Cortex-A73: SoC Xiaomi Surge S2 должна быть достаточно производительной

    08:309

    Блоки питания FSP Hydro PTM имеют сертификат 80 Plus Platinum : Производитель предоставляет на блоки питания FSP Hydro PTM десять лет гарантии

    08:221

    Аналитики IDC подсчитали, что Apple и Samsung смогли нарастить продажи смартфонов всего на полтора процента: IDC оценили рынок смартфонов за второй квартал

    08:004

    Процессоры Intel Coffee Lake нельзя будет использовать с системными платами, основанными на актуальных чипсетах Intel 200: Чипсеты Intel 200 не будут поддерживать CPU Coffee Lake

    07:3043

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