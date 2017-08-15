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    15 августа 2017

    Смартфон Saygus V2 может выйти на рынок после двух лет ожидания: Смартфон Saygus V2 всё-таки может появиться в продаже

    19:514

    Внешние SSD Samsung T5 основаны на памяти V-NAND: Samsung представила внешние накопители T5

    19:3934

    На сайте TENAA обнаружено четыре варианта смартфона Xiaomi Redmi Note 5A, но варианта на SoC Snapdragon 625 среди них нет: Экран Full HD тоже не значится ни в одном варианте

    19:229

    Умные часы Apple Watch третьего поколения с модемом сотовой связи не будут поддерживать 3G: Apple Watch 3 не будут внешне отличаться от первых двух моделей

    19:0949

    Huawei уже опередила Apple по продажам, но пока лишь в Центральной и Восточной Европе: Samsung остаётся лидером рынка смартфонов в Европе

    18:5412

    Подтверждено существование версии смартфона Samsung Galaxy Note 8 со слотами для двух SIM-карт : Информация была подтверждена на официальном сайте технической поддержки Samsung

    17:499

    Появились изображения смартфона Huawei Mate 10, который будет стоить более $1000: В оснащение Huawei Mate 10 войдет сдвоенная камера Leica

    15:5391

    Системная плата MSI X299M Gaming Pro Carbon AC рассчитана на процессоры Intel Core X: В оформлении MSI X299M Gaming Pro Carbon AC обращает на себя внимание сменный кожух панели ввода-вывода и система подсветки Mystic Light RGB

    14:3712

    Смартфоны LG G6 и LG V30 позируют на одном изображении: Судя по этой картинке, LG V30 будет больше похож на Samsung Galaxy S8, чем на LG G6

    14:1517

    Приложение Google Contacts стало доступно на всех смартфонах с Android 5.0 и новее: Приложение Google Contacts распространяется на бесплатной основе

    13:4914

    Samsung Galaxy Note 8 засветился в GFXBench и AnTuTu, характеристики смартфона подтверждены: В AnTuTu смартфон набрал более 179 000 баллов

    13:4010

    Смартфон Meizu M6 Note может получить SoC Snapdragon: Анонс Meizu M6 Note ожидается 23 августа

    13:28

    Sony представила автомагнитолы с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и Siri Eyes Free: Sony XAV-AX200 и MEX-GS820BT поступят в продажу в конце года

    13:1919

    Qualcomm и MediaTek снижают цены на свои новые однокристальные системы: Qualcomm оказывает ценовое давление на MediaTek

    12:539

    Серверная системная плата Gigabyte MA10-ST0 основана на неанонсированном 16-ядерном процессоре Intel Atom C3958: Серверная плата Gigabyte MA10-ST0 получила новый CPU Intel

    12:4316

    Летающий автомобиль DeLorean DR-7 будет иметь дальность хода до 200 км: DeLorean DR-7 оснащен четырьмя крыльями и двумя пропеллерами, которые могут менять направление нагнетаемого потока воздуха

    12:3328

    Кузов беспилотных автомобилей Waymo сможет менять жесткость при столкновении с пешеходами: Патент был зарегистрирован еще в 2015 году

    12:178

    Adata называет XPG SX9000 своим самым быстрым твердотельным накопителем: SSD Adata XPG SX9000 c интерфейсом PCIe Gen3 x4 поддерживает протокол NVMe 1.2

    12:173

    Рост продаж памяти DRAM опередит рост рынка интегральных схем в несколько раз : Рынок ИС вырастет на 16%

    12:152

    Процессоры Ice Lake придут на смену восьмому поколению Core, окончательно ломая логику выхода новых поколений CPU Intel : CPU Intel Ice Lake будут производиться по 10-нанометровому техпроцессу

    11:5837

    Стартовало массовое производство SoC Kirin 970 : Kirin 970 должна стать первой мобильной платформой с интегрированной системой ИИ

    11:45

    Bykski предлагает водоблок для 3D-карт AMD Radeon RX Vega : Водоблок A-VEGA-FE-X предложен в двух разновидностях

    11:43

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 ожидается в продаже 12 сентября: 8-гигабайтная версия обойдется в 750 долларов

    11:381

    Только 11% потребителей хотели бы купить iPhone 8: Участники опроса исходили из того, что устройство будет стоить не менее $1000

    11:3074

    В базе данных GFXBench замечен смартфон Asus ZenFone 4 Pro: Устройство работает под управлением операционной системы Android 7.1.1

    11:01

    Западноевропейский рынок планшетов почти перестал сокращаться: Лидером рынка является компания Apple

    10:362

    Разработчик языка программирования Apple Swift ушел из Tesla в Google : Задачей Латтнера станет развитие программной библиотеки TensorFlow, предназначенной для машинного обучения

    09:4236

    Камеру Nikon D850 сравнили с камерой Nikon Df: Анонс камеры Nikon D850 ожидается завтра, 16 августа

    09:229

    Компания Essential Phone уже стоит более 1 млрд долларов: Продажи первой модели смартфона Essential Phone до сих пор не начались

    09:0611

    Видео дня: сборка смартфонов Apple iPhone 8 на фабрике Foxconn: Анонс новых смартфонов Apple ожидается осенью

    08:5028

    Умный браслет Samsung Gear Fit2 Pro смогут использовать пловцы: Samsung готовит трекер Gear Fit2 Pro

    08:3016

    Google очень дорого обходится тот факт, что в iOS её поисковая система является таковой по умолчанию : Google заплатила Apple 3 млрд долларов за то, чтобы поиск Google оставался в iOS

    07:3072

    Стали известны новые подробности о CPU Intel Gemini Lake: CPU Intel Gemini Lake получат поддержку DisplayPort 1.2

    07:003

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