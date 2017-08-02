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    2 августа 2017

    EK Water Blocks первой представила водоблок для видеокарт Radeon RX Vega: Radeon RX Vega обзавелись водоблоками производства EK Water Blocks

    21:095

    В прошлом квартале Huawei отстала от Apple всего на 2,6 млн поставленных на рынок смартфонов: Xiaomi вернулась в пятёрку лидеров на рынке смартфонов

    20:5916

    Видео дня: монструозный прототип смартфона Red Hydrogen, который напоминает флагманы Moto : Смартфон Red Hydrogen оказался огромным

    20:346

    Гарнитура смешанной реальности Acer уже доступна для покупки за 300 долларов: Acer вывела на рынок гарнитуру смешанной реальности для Windows 10

    20:18

    Смартфон Vivo Xplay 7 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и не будет похож на iPhone 7: Смартфон Vivo Xplay 7 получит оригинальный дизайн

    19:474

    Производитель называет HP Z VR Backpack «первым в мире портативным профессиональным ПК для VR»: HP выходит на рынок VR-решений для бизнеса

    17:558

    Nanya рассчитывает самостоятельно разработать 10-нанометровую технологию производства DRAM: Отправной точкой станут технологии 1X и 1Y, лицензированные у Micron

    16:30

    Производитель уверяет, что не забросил фотосистему Nikon 1: Камеры Nikon 1 AW и 1 V3 уже невозможно купить

    15:5116

    Скорость вращения вентилятора Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB регулируется в диапазоне 500-1400 об/мин: Вентиляторы Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB предназначены для установки на радиаторы систем жидкостного охлаждения

    15:093

    Смартфону Honor Note 9 приписывают гигантский экран и SoC Kirin 965: Смартфону Honor Note 9 будет очень большим

    14:155

    Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата Aorus X399 Gaming 7 : Продажи Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 должны начаться 10 августа по цене около $300

    13:349

    Криптовалюта Bitcoin разделилась на две: Bitcoin разделился на Bitcoin и Bitcoin Cash

    13:1845

    Apple продала 1,2 млрд iPhone за 10 лет, включая 200 млн смартфонов за последний год: Что бы ни говорили недоброжелатели, продажи iPhone продолжают увеличиваться

    13:0452

    Сервисы Apple зафиксировали новый квартальный рекорд, ими пользуются 185 млн платных подписчиков: За последние три месяца количество платных подписчиков выросло на 20 млн человек

    12:4717

    В этом году Samsung инвестирует в развитие производства до $25 млрд: За весь 2016 год южнокорейский производитель инвестировал в развитие производства 11,68 млрд долларов

    12:229

    Смартфону Xiaomi Mi 6C приписывают SoC Surge S2, сдвоенную камеру и цену $300: Xiaomi Mi 6C получит сдвоенную основную камеру, в которой будут применяться 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX386 и второй датчик разрешением 5 Мп

    11:42

    Смартфон OnePlus 5 станет доступен в новом оттенке золотого цвета: Когда цветом Rose Gold уже никого не удивить, приходится идти на эксперименты

    11:28

    Sony отгрузила за квартал 3,4 млн смартфонов: График наглядно демонстрирует, насколько снизились продажи смартфонов Sony за последние годы

    11:1720

    Google делает поиск картинок на устройствах Android более удобным: Это должно сократить время поиска изображения, которое максимально точно отвечает вашим запросам

    11:04

    Intel приписывают отказ от однокристальных систем Quark: Intel может прекратить работу над SoC Quark

    10:552

    Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков: Facebook выпустит домашний планшет и умную колонку

    10:44

    Официальные изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8 подтверждают местоположение дактилоскопического датчика: Анонс Galaxy Note8 ожидается 23 августа

    10:2530

    Twelve South выпустила чехол BookBook в форме книги для новых ноутбуков MacBook и MacBook Pro : Цена новинки составляет 80 долларов

    10:165

    Разработчики приложений для устройств Apple могут приглашать до 10 000 тестеров: Лимит на количество бета-тестеров был поднят впервые с 2015 года

    10:033

    OnePlus 5 получил дополнительную стабилизацию видео при съемке в разрешении 4К: Система электронной стабилизации работает параллельно с системой оптической стабилизации

    09:55

    Apple опубликовала финансовый отчёт. Продажи планшетов iPad выросли впервые за несколько лет: Apple отчиталась за третий квартал 2017 финансового года

    08:0033

    Компактные ноутбуки Lenovo N23 и N24 работают под управлением Windows 10 S: Lenovo выпустила дешёвые ноутбуки с Windows 10 S

    07:0012

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