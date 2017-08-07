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    7 августа 2017

    Intel раскрыла все характеристики старших процессоров Core i9: Базовая частота CPU Core i9-7980XE равна всего 2,6 ГГц

    21:5315

    Сменный лоток Icy Dock MB601VK-B поддерживает накопители с интерфейсом NVMe : Icy Dock MB601VK-B устанавливается в отсек для дисковода типоразмера 3,5 дюйма

    20:462

    Система беспроводного управления вспышкой Metz WT-1 доступна в варианте для камер Sony: Радиус действия Metz WT-1 равен 300 м

    18:251

    Смартфон Lenovo K8 Plus получит 16-нанометровую платформу MediaTek: Lenovo пропустит линейку K7

    17:155

    Илон Маск возьмётся за создание поездов Hyperloop: Илон Маск передумал на счёт Hyperloop

    16:5367

    Новые фотографии указывают на возможность существования смартфона iPhone 8 в бронзовом цвете : iPhone 8 засветился на живых фото

    16:0164

    Asus разрабатывает двухпроцессорный вариант видеокарты Radeon RX Vega 64: Asus может выпустить 3D-карту на двух GPU Vega 10

    15:2420

    Первая реальная фотография задней панели нового смартфона iPhone демонстрирует сканер отпечатков пальцев : Мы склоняемся к тому, что на фотографии запечатлены задние панели для iPhone 7s или iPhone 7s Plus

    15:1822

    Процессор Ryzen Threadripper 1950X сравнили с Core i9 7900X в нескольких тестах: Ryzen Threadripper 1950X сильно обходит Core i9 7900X в ПО Cinebench и Blender

    15:1153

    Безрамочный смартфон Honor Note 9 получит 12-нанометровую SoC Kirin 670: Данная однокристальная система будет включать четыре ядра Cortex-A53, работающих на частоте 2 ГГц, а также GPU Mali G72 MP4

    12:427

    Электромобиль Tesla Model S проехал 1078 км на одном заряде, установив новый рекорд: Рекордный заезд занял 29 часов, средняя скорость составляла около 40 км/ч

    12:2656

    Смартфон Meizu M6 Note получит более современную платформу, нежели предшественник: Смартфон Meizu M6 Note наделят SoC Helio P25

    12:10

    Качественные изображения смартфона Google Pixel 2 демонстрируют наличие обычного экрана и необычных вариантов цветового оформления: Google Pixel 2 будет доступен в коричневом цвете

    11:5510

    Запуск ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy запланирован на ноябрь этого года: SpaceX Falcon Heavy на момент старта будет самой грузоподъемной из ныне используемых ракет-носителей

    11:528

    Новый плеер AppleTV будет поддерживать 4К, Dolby Vision и HDR10: Разработчик Гильермо Рэмбо (Guilherme Rambo) раскопал в прошивке Apple HomePod сведения о новой версии плеера AppleTV

    11:3533

    Смартфон Geotel G1 с аккумулятором емкостью 7500 мА•ч может заряжать одновременно несколько устройств: Главной особенностью является аккумулятор емкостью 7500 мА•ч

    11:158

    Обновленная версия планшета MediaPad T3 7 получит аккумулятор повышенной емкости, а также поддержку GSM и WCDMA: Главным нововведением станут аккумулятор повышенной до 4000 мА•ч емкости и операционная система Android 7.0

    10:391

    Смартфону Samsung Galaxy S9 приписывают уменьшенную печатную плату и аккумулятор увеличенной емкости: Из-за технических сложностей смартфоны, оснащенные флагманской SoC Qualcomm, не получат новые материнские платы

    10:227

    По оценке KGI, первым смартфоном Samsung с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев станет Galaxy Note 9: Первым смартфоном, в котором будет использоваться новый тип датчиков, станет Galaxy Note 9

    10:0910

    Камера смартфона Sharp Aquos S2 позволяет делать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности: Sharp Aquos S2 представят 8 августа этого года

    09:573

    Google снизила цены на смартфоны Pixel, включив в комплект гарнитуру Daydream View: Смартфон Google Pixel подешевел на 125 долларов

    09:509

    Смартфон Nubia Z17 выйдет в версии с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти: Новая версия Nubia Z17 будет предлагаться по цене около 530-550 долларов

    09:27

    Платформа AMD X399 пока не поддерживает начальную загрузку из массива NVMe RAID: AMD обещает добавить возможность начальной загрузки из массива NVMe RAID позже, не называя конкретный срок

    08:0550

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