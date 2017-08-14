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    14 августа 2017

    Начались продажи 3D-карт AMD Radeon RX Vega и комплектов Radeon Pack: Модель Radeon RX Vega 56 должна появиться в продаже 28 августа

    23:1823

    Умная акустическая система Apple HomePod первое время будет в дефиците : Apple HomePod появится в продаже в декабре

    19:0043

    Видеокарта Radeon RX Vega 56 поступит в продажу лишь 28 августа: Видеокарту Radeon RX Vega 56 нельзя будет купить ещё пару недель

    17:0821

    Трудности перевода: новость, что Samsung Display вложит в Cynora 100 млн евро, скорее всего, не соответствует действительности: Samsung Display вложит в Cynora не 100, а 10 млн евро

    15:0413

    Системная плата Colorful iGame Z270 Ymir U оснащена усилителем для наушников : Список слотов расширения Colorful iGame Z270 Ymir U включает три PCIe 3.0 x16 и два PCIe x1

    14:084

    За один Bitcoin дают уже свыше 4000 долларов: Курс Bitcoin установил новый рекорд

    13:5637

    Приложение Opera Max удалено из каталога Google Play Store: Opera Software отказывается от Opera Max

    13:485

    TSMC начнет серийное производство продукции по 12-нанометровой технологии FinFET в следующем квартале: В числе изделий, которые TSMC будет выпускать по новой технологии, названы GPU Nvidia Volta и SoC MediaTek Helio P30

    13:423

    После публикации отличного квартального отчёта акции Nvidia упали в цене: Nvidia предрекают падение акций, несмотря на успешность компании

    13:332

    Samsung Galaxy Note 8 может поступить в продажу уже на следующей неделе: Samsung данный слух не комментирует

    13:2711

    Asus отчиталась о двукратном падении чистой прибыли: Asus отчиталась за второй квартал 2017 года

    13:183

    Canon планирует выпуск четырех моделей объективов: Canon TS-E 50mm f/2.8L Macro, Canon TS-E 90mm f/2.8L Macro, Canon TS-E 135mm f/4L Macro и Canon EF 85mm f/1.4L IS USM

    13:1020

    Amazon отзывает очки для наблюдения за солнечным затмением: Очки не соответствуют стандарту безопасности ISO 12312-2

    13:064

    Ресурс Blur Busters тестирует прототип монитора с кадровой частотой 480 Гц: Мониторы с кадровой частотой 480 Гц уже существуют в виде прототипов

    13:056

    OnePlus 5 — не единственный смартфон с «эффектом желе»: Смартфон Motorola Z2 Force страдает тем же дефектом

    12:4210

    Новый цвет смартфона iPhone 8 получит название Blush Gold: Кроме того, iPhone 8 будет доступен в черном и белом вариантах исполнения корпуса

    12:2614

    SoundCloud решила свои финансовые проблемы: Инвесторами выступили компании The Raine Group и Temasek

    12:111

    Опубликованы первые результаты тестирования видеокарт AMD Vega. Чуда не произошло: Видеокарты AMD Vega потребляют очень много энергии

    12:1031

    Прототип видеокарты Radeon RX Vega 56 имел совершенно иную систему охлаждения: Radeon RX Vega 56 могла бы получить СО с тремя вентиляторами

    11:48

    В смартфоне LG V30 остался «программный отголосок» дополнительного дисплея. Подробности о лицевом/голосовом распознавании: Большое внимание разработчики уделили системе безопасности

    11:293

    Боковая стенка компьютерного корпуса BitFenix Nova TG изготовлена из закаленного стекла: Корпус BitFenix Nova TG заметно отличается от BitFenix Nova

    11:201

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 5A будет доступен по цене от $90: Xiaomi Redmi Note 5A представят 21 августа

    11:152

    Смартфон Asus Zenfone 4 Pro получит аккумулятор емкостью 3600 мА•ч: Характеристики сдвоенной камеры пока не сообщаются

    11:039

    В Стэнфордском университете нашли потенциальную замену кремнию в микросхемах будущего: Полупроводниковые материалы, способные формировать тонкие пленки и окисляться

    10:4944

    Очки Xiaomi Turok Steinhardt с защитой от синего света стоят $15: Cиний свет экранов электронных устройств подавляет выработку гормона мелатонина

    10:086

    Приложение Google Camera получило вспышку для сэлфи и неофициальную поддержку смартфонов с SoC Snapdragon 820, 821 и 835: Энтузиасты уже адаптировали приложение для ряда других смартфонов

    09:572

    Фото дня: комплект для тестирования Vega: Результаты тестирования и обзор 3D-карты скоро будут опубликованы на iXBT.com

    09:5452

    Смартфон Essential PH-1 будет повторно представлен 25 августа: Пресс-конференция пройдет в Лос-Анджелесе

    09:42

    В процессоры AMD Ryzen Threadripper попадает всего 5% кристаллов Summit Ridge: Жесткий отбор позволяет гарантировать работоспособность процессоров

    09:3213

    Смартфон Sony Xperia ZG Compact замечен в Geekbench: Существует ли смартфон под названием Sony Xperia ZG Compact, мы узнаем в конце месяца

    09:301

    Sony обещает продолжать выпуск камер формата APS-C : Хотя полнокадровые камеры приносят больше прибыли, в Sony осознают, что они нужны не всем

    09:1712

    Смартфоны Apple iPhone 7s и 7s Plus в этом году не выйдут: Анонс новых смартфонов Apple ожидается осенью

    08:5218

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