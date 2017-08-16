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    16 августа 2017

    Сервис CyberLink PerfectCam накладывает макияж на лицо абонента во время видеосвязи: Сервис CyberLink PerfectCam совместим со Skype, Skype for Business, Google Hangouts и CyberLink U

    19:2315

    Эксперты Strategy Analytics назвали самый продаваемый смартфон по итогам минувшего квартала: Всего за квартал было продано 360,4 млн смартфонов

    19:0450

    На выпуск объектива Biotar 75/f1.5 уже собрано более $300 000 : Один объектив Biotar 75/f1.5 стоит $949

    18:5023

    Производитель называет Alphacool Eisbaer 420 самой большой готовой системой жидкостного охлаждения: Радиатор Alphacool Eisbaer 420 изготовлен из меди

    17:595

    Маршрутизатор ASRock X10 предназначен для умного дома: Маршрутизатор ASRock X10 поддерживает протоколы IoT

    17:1917

    По данным TrendForce, за год продажи ноутбуков увеличились на 3,6%; Apple совсем немного отстает от Asus : Первое место среди поставщиков ноутбуков пятый квартал подряд удерживает компания HP

    16:3013

    Продажи фототехники Fujifilm за год выросли на 9,2%: Компания Fujifilm отчиталась за минувший квартал

    16:168

    Не стоит ждать игровых видеокарт с GPU Volta в «обозримом будущем»: Nvidia пока не собирается выпускать видеокарты с GPU Volta

    16:0051

    Смартфон Sony Xperia XZ1 предстал на «живых» фото: Смартфон Sony Xperia XZ1 не будет сильно отличаться от предшественника

    14:4013

    Процессор обработки изображений Qualcomm Spectra второго поколения получит множество новых возможностей: Qualcomm Spectra ISP второго поколения сможет создавать трёхмерные слепки объектов

    14:202

    Некоторые майнеры всё ещё считают, что из видеокарты Radeon RX Vega 64 можно выжать 80 MH/s при добыче криптовалюты: У майнеров ещё есть надежда на фантастический результат Radeon RX Vega 64

    13:5727

    Samsung получает за использование поисковой системы Google еще больше, чем Apple: Сумма выплат за этот год составит 3,5 млрд долларов

    13:3136

    Анонс смартфона Huawei Mate 10 состоится 16 октября в Мюнхене: Изначально смартфон будет выпущен на территории Европы

    13:152

    Apple может создать свой сериал, который сможет составить конкуренцию Game of Thrones: Apple вложит в создание собственных сериалов и шоу 1 млрд долларов

    13:0561

    Прошивка Xiaomi MIUI сегодня отмечает 7 лет: MIUI 9 была выпущена 11 августа 2017

    12:504

    Удорожание памяти DRAM негативно скажется на стоимости видеокарт: Видеокарты подорожают из-за удорожания памяти DRAM

    12:497

    Опубликовано изображение смартфона Samsung Galaxy Note 8 в цвете Deep Sea Blue: Samsung Galaxy Note 8 представят 23 августа этого года

    12:2916

    Xiaomi представит свою технологию трехмерного распознавания лиц в четвертом квартале 2017: По слухам, над собственными технологиями распознавания лиц работают компании Qualcomm и Xiaomi

    12:15

    Fiat Chrysler Automobiles присоединяется к BMW, Intel и Mobileye для разработки беспилотных авто: Fiat Chrysler Automobiles будет работать с BMW

    12:1010

    В 2021 году экраны с соотношением сторон 18:9 займут примерно 30% рынка дисплеев для смартфонов: Поставки сверхширокоформатных дисплеев для смартфонов по итогам года составят 170 млн единиц

    11:3911

    Линейка смартфонов Asus Zenfone 4 показана во всех цветах на официальных изображениях: Тайваньская презентация Asus Zenfone 4 должна состояться уже завтра

    11:362

    Huawei подтвердила факт использования SoC Kirin 970 в смартфоне Mate 10: По слухам, Huawei Mate 10 выйдет в октябре этого года

    11:061

    Новый беспроводной адаптер Xbox для Windows задержится до 2018 года: Новый беспроводной адаптер Xbox для Windows отличается от оригинального устройства уменьшенным примерно на треть размером.

    10:563

    Основной камере Samsung Galaxy Note 8 приписывают датчики изображения разрешением 12 и 13 Мп: Похожие камеры реализованы в iPhone 7 Plus, OnePlus 5, Xiaomi Mi 6 и ряде других устройств

    10:461

    Samsung CFG73 — изогнутый игровой монитор с кадровой частотой 144 Гц на базе панели VA: Samsung CFG73 обеспечивает охват 125% цветового пространства sRGB

    10:4514

    Гарнитура Lenovo с поддержкой Google Daydream будет называться Mirage: Детали могут появиться в начале сентября на IFA 2017

    10:34

    Видеокарты Radeon RX Vega 64 могут существенно подорожать уже в ближайшее время: Видеокарты Radeon RX Vega 64 могут подорожать

    10:0025

    27-дюймовый монитор BenQ EW277HDR: поддержка HDR и расширенного цветового охвата DCI-P3: BenQ EW277HDR построен на ЖК-панели VA

    09:354

    Конструкция систем охлаждения Gelid Phantom и Phantom Black включает семь тепловых трубок: Системы охлаждения Gelid Phantom и Phantom Black рассчитаны на процессоры с TDP 200 Вт

    09:301

    Операционная система Xiaomi MIUI 9 будет использоваться в самом быстром электрическом суперкаре: Xiaomi MIUI 9 найдёт применение в NIO EP9

    09:0010

    Камера Nikon D850 будет представлена в самое ближайшее время: На сайте производителя уже появилась заготовка для пресс-релиза

    08:547

    Google выпустила браузерную версию мессенджера Allo: Google Allo теперь доступен из браузера

    08:305

    Смартфон iPhone 7s станет крупнее предшественника: Новые смартфоны Apple снова вырастут в размерах

    08:0056

    Велосипед Xiaomi Mi Qicycle Mountain Bike оценили в 300 долларов: Xiaomi представила велосипед Mi Qicycle Mountain Bike

    07:0034

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