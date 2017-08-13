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    13 августа 2017

    XSPC готовит к выпуску водоблок Raystorm Neo Threadripper : Данных о цене водоблока XSPC Raystorm Neo Threadripper пока нет

    14:431

    В IBM Research разработано ПО, обеспечивающее почти линейное масштабирование скорости глубокого обучения: Накладные расходы не превышают 5%

    14:0228

    Опубликованы уникальные видеозаписи прошлогоднего землетрясения, повредившего фабрику Sony: Работа фабрики в полном объеме была восстановлена к ноябрю прошлого года

    13:3515

    Смартфон Meizu M6 Note будет оснащен сдвоенной камерой со вспышкой на четырех светодиодах: Вспышку на четырех светодиодах уже можно встретить в смартфоне Meizu E2

    12:491

    На выпуск умных часов Ticwatch S и E на платформе Android Wear собрано почти 2,7 млн долларов: Отгрузка умных часов Ticwatch S и E должна начаться в ноябре

    12:1619

    Android O принесет поддержку пользовательских рингтонов для аксессуаров, подключаемых по Bluetooth: Это нововведение уже несколько лет доступно на iOS

    11:537

    Samsung Display вложит 100 млн евро в компанию Cynora: Решение Cynora очень близко к коммерческому внедрению

    11:3910

    Специалисты IBM продлили жизнь магнитной ленты еще на десять лет: Установлен новый рекорд плотности записи данных на магнитную ленту

    11:2443

    Очки Spectacles не стали хитом: Аналитики отмечают, что интерес аудитории к Spectacles постепенно спадает

    11:094

    Появились предварительные спецификации камеры Nikon D850 : Анонс камеры Nikon D850 ожидается 16 августа

    10:0428

    HP лидирует на североамериканском рынке хромбуков, а Samsung — аутсайдер: Рынок хромбуков Северной Америки поделён между шестью компаниями

    10:0014

    Преемник смартфона HP Elite X3 будет работать на Android: HP работает над смартфоном под управлением Android

    08:0010

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