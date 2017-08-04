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    4 августа 2017

    Toyota и Mazda построят общий завод и будут разрабатывать электромобили совместно : Предприятие начнет выпускать продукцию в 2021 году

    20:1838

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB Asus Strix X299-E RGB Monoblock для платы Asus ROG Strix X299-E Gaming оснащен полноцветной подсветкой: Поставки EK-FB Asus Strix X299-E RGB Monoblock начнутся 10 августа

    20:071

    Смартфоны Google Pixel второго поколения будут лишены разъёма для наушников: Google лишит новые Pixel аудиоразъёма

    19:5792

    Бинокли Canon 10x32 IS, 12x32 IS и 14x32 IS оснащены системой стабилизации изображения со сдвигом линзы: Новая система стабилизации поддерживает два режима

    19:4212

    Смартфон iPhone SE второго поколения появится на рынке в начале следующего года: Смартфон iPhone SE2 начнут продавать в начале 2018 года

    19:2836

    Безрамочный дисплей смартфона Huawei Mate 10 получил название EntireView Display: Данная информация была подтверждена не только европейским патентным бюро, но и лично исполнительным директором Huawei

    19:226

    Опубликована первая фотография смартфона LG V30: Анонс LG V30 состоится перед началом выставки IFA 2017

    19:102

    Tucsen анонсировала камеру с датчиком sCMOS с квантовой эффективностью 95%, предназначенную для микроскопии: Вариант камеры с интерфейсом USB 3.0 должен быть готов в четвертом квартале

    19:102

    8 августа Sharp представит безрамочный смартфон с экраном Free Form Display: Sharp создала смартфон с экраном Free Form Display

    19:095

    Изображения интерфейса Nokia 8 свидетельствуют, что один из модулей сдвоенной камеры будет монохромным : Анонс смартфона Nokia 8 ожидается 16 августа

    18:552

    Системная плата Asus ROG Rampage VI Apex ориентирована на энтузиастов разгона: Цену и срок начала продаж Asus ROG Rampage VI Apex производитель не назвал

    18:451

    Samsung скрестит фитнес-браслет и умные часы: Новое устройство совместит возможности умных часов Gear S3 и фитнес-браслета Gear Fit 2

    17:3513

    Apple работает над глобальной автономной системой: Тим Кук назвал автономность матерью всех проектов искусственного интеллекта

    17:2042

    Intel NUC за миллион: швейцарская компания Prime Computer представила золотой мини-ПК: Корпус мини-ПК Prime Gold выполнен из 18-каратного золота

    17:1517

    У K&F Concept готово восемь переходников для камеры Fujifilm GFX 50S, у Fringer — один: Переходники K&F Concept обеспечивают только механическую совместимость, Fringer — еще и электронную

    13:534

    В автомобилях Tesla Model 3 обнаружена камера, наблюдающая за салоном: Tesla Model 3 оснащена камерой для наблюдения за водителем

    13:3151

    Игровой ПК Corsair One Pro доступен с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti и SSD с поддержкой NVMe: Corsair обновила ПК One Pro

    13:175

    Начались продажи модулей памяти GEIL Evo Spear и Evo Spear AMD Edition: Модули предложены в комплектах суммарным объемом до 32 ГБ

    12:572

    Panasonic выпускает самую тонкую в мире кнопку толщиной 0,5 мм: Кнопка, рассчитанная на поверхностный монтаж, предназначена для мобильных и носимых устройств

    12:0515

    Корпуса Fractal Design Define C TG и Define Mini C TG отличаются от базовых моделей стеклянной боковой панелью : Модель Define C TG рассчитана на платы типоразмера ATX, модель Define Mini C — на платы типоразмера microATX

    11:4610

    Google приписывают желание купить Snap: Google уже предлагала за Snap 30 млрд долларов еще в 2016 году, но сейчас сумма может быть другой

    11:2917

    Игровой мини-ПК Shuttle X1 оценивается минимум в 1715 долларов: Shuttle X1 получил видеокарту GeForce GTX 1060

    11:267

    По мнению Transcend, в текущем квартале продолжит ощущаться нехватка памяти DRAM и NAND : Производитель ищет выход в выпуске нишевой продукции

    11:104

    Слухи приписывают видеокарте Radeon RX Vega 64 производительность в 70-100 MH/s при добыче Ethereum: Видеокарта Radeon RX Vega 64 может стать королевой в добыче криптовалют

    11:0653

    Процессор Ryzen Threadripper 1920 будет работать на частоте до 3,8 ГГц при TDP в 140 Вт: Стали известны параметры CPU Ryzen Threadripper 1920

    10:522

    Аналитик прочит MediaTek светлое будущее: Во второй половине этого года крупные китайские производители Oppo и Vivo вновь начнут активно использовать однокристальные системы MediaTek

    10:461

    GoPro все еще терпит убытки, но надеется получить прибыль по итогам года: Бестселлером компании в США по итогам квартала стала камера Hero5 Black, второе место занял дрон Karma

    10:332

    Продажи Apple Watch превысили 30 млн единиц: Ранее Strategy Analytics подсчитала, что в 2015 году компания отгрузила 13,6 часов Apple Watch

    10:2426

    По прогнозу IDC, в период до 2021 года расходы на решения для дополненной и виртуальной реальности будут удваиваться каждый год: Если этот прогноз оправдается, в 2021 году указанный рынок достигнет 215 млрд долларов

    10:151

    Опубликованы фотографии финальной версии смартфона Moto X4: Moto X4 должен продаваться по цене около 350 долларов

    10:11

    Skype для Android получил темы, индикаторы активности и прочие нововведения: Помимо этого, новая версия получила прибавку к скорости и стабильности работы

    10:016

    Xiaomi Mi5 получит прошивку MIUI 9 на следующей неделе: Также был опубликован список моделей, которые получат обновление 11 и 25 августа

    09:362

    Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности: На выпуск e-skin разработчикам нужно $50 000

    09:302

    По подсчетам аналитиков TrendForce, во втором квартале 2017 года было выпущено 324 млн смартфонов: Лидером отрасли остается Samsung

    09:022

    Акции Apple подскочили до рекордного значения после публикации квартального отчета: Инвесторы и аналитики смотрят в будущее с нескрываемым оптимизмом

    08:517

    Samsung Galaxy Note 8 поступит в продажу 15 сентября: Samsung окончательно определилась с датой выпуска смартфона

    08:408

    Ведущий поставщик технологий и материалов OLED отчитался за второй квартал 2017 года: Выручка UDC за год увеличилась на 59%

    08:233

    Модуль Murata 1DX Wi-Fi Bluetooth Pmod упрощает разработку беспроводных решений IoT: Модуль с каталожным индексом AES-PMOD-MUR-1DX-G Pmod стоит $59

    08:09

    Nokia 8 может стать первым смартфоном с ОС Android 8.0: Анонс Nokia 8 ожидается 16 августа этого года

    08:06

    Лицевое распознавание в iPhone 8 может использоваться для Apple Pay: iPhone 8 должны представить в середине сентября

    07:5711

    Смартфону Apple iPhone 8 приписывают возможность съемки видео 4K с кадровой частотой 60 к/с: Анонс Apple iPhone 8 приближается

    07:5626

    Microsoft может работать над чехлом-клавиатурой Touch Cover для iPad: Ранее Microsoft выпускала чехол-клавиатуру Touch Cover для своих планшетов Surface

    07:451

    Представлены системы охлаждения Noctua NH-U14S TR4-SP3, NH-U12S TR4-SP3 и NH-U9 TR4-SP3 для процессоров AMD Ryzen Threadripper и Epyc: Цена NH-U14S TR4-SP3 равна 80 евро, NH-U12S TR4-SP3 — 70 евро, NH-U9 TR4-SP3 — 70 евро

    07:428

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