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    24 августа 2017

    Появились первые тесты процессора Intel Core i3-8350K: Intel Core i3-8350K может обойти Core i7-7700K в некоторых режимах

    20:3533

    AOC готовится выпустить мониторы с временем отклика в 0,5 мс: Мониторы AOC AG273QCX и AG273QCG будут самыми быстрыми на рынке

    19:399

    AMD будет пытаться снизить цены на видеокарты Vega посредством скидок для продавцов, но это коснётся лишь 10-20 компаний: AMD пока не может кардинально изменить ситуацию с дефицитом и ценами на карты Vega

    17:1410

    Доля Samsung на рынке мобильной памяти DRAM достигла 61,5%: По подсчетам DRAMeXchange, за квартал рынок мобильной памяти DRAM вырос на 14,8%

    16:065

    Изображение Samsung Gear Sport демонстрирует устройство, похожее на часы Gear S2: Спортивные часы Samsung Gear Sport смогут использовать пловцы

    15:344

    LG Electronics построит в США фабрику по производству компонентов для электромобилей: LG Electronics наращивает выпуск автомобильных компонентов

    14:565

    Опубликованы качественные изображения смартфона Sony Xperia XZ1 в розовом и черном цветах: Цена новинки составит около 750 долларов

    14:4331

    Huawei показала изображение смартфона Mate 10 в очередной рекламе: Mate 10 всё-таки получит сверхширокоформатный экран

    14:362

    Аналитики Gartner утверждают, что Android занимает 87,7% рынка смартфонов: Аналитики Gartner оценили рынок смартфонов

    14:2631

    Видеокарты Radeon RX Vega 56 в исполнении Asus практически не отличаются от моделей Vega 64: Asus уже представила карты Radeon RX Vega 56

    13:476

    Высокая цена iPhone 8 должна помочь Samsung усилить позиции в премиальном сегменте смартфонов: Аналитики отмечают, что провал Galaxy Note7 не отразился на репутации компании

    13:1549

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy Note8 бок о бок с макетом Apple iPhone 8: Анонс Apple iPhone 8 ожидается осенью

    13:1224

    Радиатор Thermaltake Pacific RL360 Plus RGB для систем жидкостного охлаждения украшен полноцветной подсветкой: Цену изделия источник не называет

    12:55

    Samsung не планирует отказываться от линейки Galaxy Note, рассчитывая продать более 11 млн смартфонов Galaxy Note8: Продажи Galaxy Note 5 составили 11 млн копий

    12:47

    Смартфон iPhone 8 получит 3 ГБ ОЗУ и 64, 256 или 512 ГБ флэш-памяти : Флэш-память объемом 64 и 256 ГБ будет поставляться компаниями Sandisk и Toshiba

    12:2734

    По оценке IC Insights, в этом году капитальные вложения в полупроводниковое производство вырастут не меньше, чем на 20%: Лидером отрасли по капвложениям является Samsung

    12:251

    Samsung подтвердила факт разработки конкурента Apple HomePod и Amazon Echo: «Возможно, мы анонсируем колонку в ближайшее время, — отметил Донджин Кох. — Я уже принимаю участие в ее разработке»

    12:177

    Анонс смартфона Google Pixel 2, оснащенного SoC Snapdragon 836, запланирован на 5 октября: Snapdragon 836 будет отличаться от Snapdragon 835 повышенной частотой работы ядер

    12:039

    Массив AccelStor NeoSapphire H710 включает 48 твердотельных накопителей: К областям применения NeoSapphire H710 производитель относит облачные и суперкомпьютерные вычисления

    11:575

    Поставки смартфонов Xiaomi в третьем квартале 2017 могут достигнуть 30 млн единиц: Активный выпуск новых моделей смартфонов позволит Xiaomi в третьем квартале отгрузить от 25 до 30 млн мобильных устройств

    11:56

    Система воздушного охлаждения Arctic Freezer 33 Penta оценена производителем в 46 евро: Через основание Freezer 33 Penta проходят четыре медные тепловые трубки

    11:39

    Поставки настольных ПК HP за год сократились на 3%: Компания HP опубликовала отчет за третий квартал 2017 финансового года

    11:25

    Представлен смартфон YotaPhone 3 стоимостью 21 500 руб.: Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, флэш-памяти может быть 64 или 128 ГБ

    11:1528

    Мобильные операторы сообщают, что анонс iPhone 8 состоится 12 сентября: Apple должна подтвердить дату проведения пресс-конференции в ближайшие дни

    11:0415

    Смартфон Lamborghini Alpha-One оценен в $2450 : Lamborghini Alpha-One оснащен усилителем и ЦАП, а также двумя громкоговорителями и поддержкой Dolby Atmos

    10:4811

    Представлена камера Nikon D850: Рекомендованная производителем цена новинки примерно равна $3300

    10:4347

    Опубликовано изображение, на котором сравниваются Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi Mix 2 и Samsung Galaxy S8: Анонс Xiaomi Mi Mix 2 может состояться в сентябре

    10:353

    Беспроводная гарнитура Meizu EP52 оценена в $45: Гарнитура защищена от попадания влаги в соответствии с требованиями класса IPX5

    10:24

    Надписи на клавишах клавиатуры Cherry MX Board 5.0 выполнены эксклюзивным шрифтом: Цена новинки — 159 евро

    09:2214

    Предыдущие владельцы Galaxy Note7 могут сэкономить при покупке Note8 до $425: Акция ограничена онлайновым магазином Samsung в США

    08:5821

    Описание умного браслета Samsung Gear Fit2 Pro замечено на сайте производителя: О цене официальной информации пока нет

    08:46

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