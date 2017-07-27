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    27 июля 2017

    Представлены процессоры AMD Ryzen 3: Модель Ryzen 3 1200 стоит $109, Ryzen 3 1300X — $129

    23:4541

    Опубликован отчет Samsung за второй квартал 2017 года: Доход и операционная прибыль за год заметно выросли

    18:5728

    Смартфоны Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus оценены в 430 и 530 долларов: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus представлены официально

    18:3814

    Американские исследователи изменили человеческий эмбрион: На два года раньше это сделали их китайские коллеги

    18:3574

    Компания Skyrobot представила гарнитуру Boson/Sky Scouter IR с инфракрасной камерой: Продажи начнутся в августе по цене около $3470

    17:335

    Камера Nikon D850 получит гибридный видоискатель и позволит делать ролики 8К: Камера Nikon D850 может стереть границу между зеркальными и беззеркальными камерами

    16:2513

    Представлена системная плата Colorful iGame Z270I-WF типоразмера Mini-ITX: Оснащение Colorful iGame Z270I-WF включает слот M.2 32 Гбит/с

    16:081

    Представлена новая VR-гарнитура HTC Vive, оснащенная SoC Snapdragon 835, которая не требует наличия ПК или смартфона: В продажу гарнитура поступит в этом году

    15:524

    Флэшка Silicon Power Mobile C50 оснащена тремя разъемами USB: Накопитель Mobile C50 выпускается объемом 32, 64 и 128 ГБ

    15:495

    Хромированный вариант объектива Lomography Daguerreotype Achromat 2.9/64 стоит 499 евро: Оптическая схема объектива Lomography Daguerreotype Achromat 2.9/64 включает два элемента в одной группе

    15:1714

    Смартфон Lenovo K8 Note оснащен SoC Helio X20 и 4 ГБ ОЗУ: В однопоточном тесте смартфон набрал 1659 баллов, в многопоточном результат составил 4844 балла

    15:161

    Финансовые показатели LG во втором квартале улучшились, хотя смартфон LG G6 не выполнил план по продажам: Подразделения смартфонов и запчастей для автомобилей отчитались об убытках в сумме 118 и 14,7 млн долларов соответственно

    14:44

    Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo и Gionee заняли более 50% индийского рынка смартфонов: Если тенденция сохранится, то в обозримом будущем Xiaomi вполне может опередить Samsung

    14:22

    Смартфон Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition получит 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти: Samsung представит новинку в Нью-Йорке 23 августа

    14:123

    Представлены наушники Meizu Flow стоимостью $89: Meizu Flow получили трехдрайверную систему с движущимся элементом, который отвечает за обработку низких частот

    13:395

    Профессиональный защищенный смартфон Nomu T18 получит выносную камеру: Корпус будет иметь защищенное исполнение согласно спецификациям американского военного стандарта MIL-STD-810G

    13:2022

    Представлен смартфон Xiaomi Mi 5X стоимостью $220 с такой же камерой, как у Xiaomi Mi 6: Модули камеры имеют разрешение 12 Мп, она получила двукратный зум и портретный режим

    12:4711

    Orangina — новый вариант названия ОС Android 8.0 : Orangina — газированный напиток с цитрусовым вкусом и ароматом

    12:1213

    Опубликовано изображение безрамочного смартфона Sharp Aquos S2, который поступит в продажу 8 августа: Поступление в продажу устройства ожидается 8 августа этого года

    12:0210

    Xiaomi представила умную АС Mi AI Speaker стоимостью $44: В продажу колонка поступит в августе этого года

    11:502

    По подсчетам TrendForce, средний размер телевизионной панели увеличился до 44,7 дюйма: Производители пытаются уйти от ценового давления, увеличивая долю моделей с большими экранами

    11:211

    Внешние накопители Silicon Power Diamond D30 выпускаются объемом до 5 ТБ: Накопители оснащены интерфейсом USB 3.1 Gen 1

    10:02

    Продажи Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти начались за пределами азиатского континента: Аппарат предложен только в одном цветовом варианте

    09:398

    Утечка дала представление о редакторе фотографий Adobe Project Nimbus: Adobe Project Nimbus работает в облаке и напоминает Lightroom

    09:252

    Фото дня: камера Nikon D850 : Данных о цене камеры пока нет

    09:1020

    Складному смартфону Samsung SM-W2018 приписывают наличие 6 ГБ ОЗУ: Основой Samsung SM-W2018 послужит SoC Quialcomm Snapdragon 835

    08:572

    Анонсированы продажи корпусов Phanteks Evolv Shift и Shift X: Покупателям будут предложены серый и черный варианты окраски

    08:438

    Серия Thermaltake Smart RGB включает блоки питания мощностью 500, 600 и 700 Вт: Блоки питания Thermaltake Smart RGB предназначены для систем массового сегмента

    08:304

    Denso использует в системе активной безопасности с фронтальной камерой процессор изображений Toshiba Visconti 4: Конфигурация процессора Visconti 4 включает восемь блоков обработки

    08:002

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