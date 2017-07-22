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    22 июля 2017

    Главный инженер Intel покидает компанию : Пока неизвестно, чем он займется после ухода из Intel

    23:5732

    Экраны, очень похожие на экраны micro-LED, появятся в серийных изделиях в будущем году: Светодиоды в этих экранах будут больше, чем в настоящих экранах micro-LED

    23:368

    Появились некоторые сведения о шестиядерном процессоре Intel Coffee Lake: Утилита CPU-Z не смогла определить номер модели

    15:4417

    Принтер Canon imagePROGRAF PRO-6000 печатает 12-цветными чернилами на носителях полутораметровой ширины: Принтер Canon imagePROGRAF PRO-6000 предназначен для фотографов и художников

    14:2613

    Появились «живые» снимки золотистого варианта Nokia 8: Анонс Nokia 8 ожидается в ближайшее время

    13:4114

    Дейрдре О'Брайан (Deirdre O'Brien) стала новым вице-президентом Apple: Тим Кук похвалил Дейрдре О'Брайан, заявив, что у нее за плечами огромный опыт

    12:1015

    Безрамочный смартфон Essential PH-1 обещают выпустить в ближайшее время: Можно предположить, что смартфон появится на рынке до конца лета

    11:423

    L-образные аккумуляторы для iPhone 9 будет поставлять только LG Chem: LG инвестировала десятки миллионов долларов в новые производственные линии

    11:3113

    Автоматический зонтик Xiaomi стоимостью $15 защитит от дождя и солнца: В продажу новинка поступит 24 июля

    11:0224

    Baidu и JD.com инвестируют более 2 млрд долларов в государственную телекоммуникационную компанию China Unicom: Предполагается, что новые средства позволят оператору начать активное внедрение технологии 5G

    10:472

    Facebook работает над модульным смартфоном, который может стать развитием идей Project Ara: Представители Facebook воздержались от комментариев

    10:452

    Apple работает с китайской компанией над батареями для электромобилей: Представители обеих компаний отказались делать комментарии по этому поводу

    10:3510

    На выпуск портретного объектива Glaukar 3.1, разработанного в 1910 году, уже собрано вдвое больше средств, чем намечалось: Три стекла в алюминиевой оправе планируют продавать за $2000

    10:209

    Корпус View 21 Tempered Glass Edition рассчитан на платы типоразмера ATX: Цену Thermaltake View 21 Tempered Glass Edition производитель не называет

    09:35

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