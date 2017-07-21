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    21 июля 2017

    Водоблок Alphacool Eisblock HDX-3 предназначен для SSD типоразмера M.2 : Одновременно представлена модель Alphacool Eisblock HDX-2

    16:5013

    Серия GEIL Evo Spear включает модули памяти DDR4 и наборы из них: У модулей GEIL Evo Spear нет светодиодной подсветки

    15:503

    Фирменный видоискатель Leica Visoflex может вывести из строя камеру Leica TL2: Владельцам Leica TL2 рекомендовано обратиться за помощью по месту приобретения камеры

    13:2311

    Google обещает вернуть отсутствующие буквы в русской раскладке клавиатуры Android Wear 2.0: Проблема проявляется на умных часах с круглым дисплеем, включая LG Watch Urbane и Huawei Watch

    13:0231

    Intel выпускает Movidius Neural Compute Stick — ускоритель ИИ в формате флэшки: Основой Movidius Neural Compute Stick служит процессор Myriad 2

    12:5719

    Смартфон Bluboo S8 копирует Samsung Galaxy S8 только в дизайне фронтальной панели: Выход смартфона ожидается в конце июля

    12:45

    Южнокорейские исследователи нашли способ ускорить выпуск панелей OLED и повысить процент выхода годных : Технология также может найти применение при солнечных батарей и других изделий

    12:2911

    Роботы LG заступили на работу в международном аэропорту Инчхон: Впервые эти роботы были показаны только в начале года на CES 2017

    12:024

    В США выйдет самая слабая версия смартфона Moto Z2 Force: Смартфон получит SoC Snapdragon 835, сдвоенную камеру разрешением 12 Мп и фронтальную камеру разрешением 5 Мп

    11:4913

    Мероприятие Galaxy Unpacked, посвященное анонсу Samsung Galaxy Note 8, запланировано на 23 августа: Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Samsung

    11:401

    Экран смартфона Xiaomi Mi Mix 2 не имеет рамок на новом изображении: Анонс Xiaomi Mi Mix 2 ожидается этой осенью

    11:255

    Появились новые изображения смартфона Meizu Pro 7: Смартфон Meizu Pro 7 будет выпускаться в нескольких цветовых вариантах

    11:132

    Microsoft отчиталась за последний квартал 2017 финансового года и год в целом: Финансовые показатели Microsoft за год заметно улучшились

    10:578

    Lenovo показала концепт сгибающегося смартфона-браслета, умный проектор, персональный помощник CAVA и AR-гарнитуру daystAR: Стоит обратить внимание на то, что это концепты, поэтому не все они могут добраться до прилавков магазинов

    10:572

    JPMorgan считает, что iPhone 8 поступит в продажу по цене $1100 в конце сентября, но количество смартфонов будет ограниченным: На плановую мощность удастся выйти только в начале ноября этого года

    10:3912

    Считается, что TSMC останется единственным поставщиком SoC Apple A12 для iPhone в 2018 году: Источник пишет, что 7-нанометровый технологический процесс FinFET компании TSMC значительно превосходит то, чего удалось добиться в этой области Samsung

    10:304

    Apple и Balmain выпустили специальные версии гарнитур Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless:

    Специальные версии Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless доступны по цене 250 и 600 долларов соответственно

    10:22

    Появилось изображение смартфона начального уровня Nokia 2: Источник иллюстрации утверждает, что в Nokia 2 может использоваться SoC Snapdragon 212 или Snapdragon 210

    09:288

    Компания Microsoft показала термостат с голосовым помощником Cortana: Устройство, созданное специалистами Johnson Controls, называется GLAS

    09:101

    Опубликованы технические данные и цена объектива Voigtlander Macro APO-Lanthar 65mm F2 Aspherical с креплением Sony E: Продажи Voigtlander Macro APO-Lanthar 65mm F2 Aspherical с креплением Sony E в Европе начнутся 10 августа

    08:5017

    Емкость мобильного аккумулятора Adata D16750 равна 16750 мА∙ч: Степень защиты мобильного аккумулятора Adata D16750 — IP67

    08:3010

    Серия блоков питания Chieftec Proton включает модели с обычными и модульными кабельными системами: Блоки питания Chieftec Proton имеют сертификат 80 Plus Bronze

    08:00

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