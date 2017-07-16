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    16 июля 2017

    Гендиректор Sigma подтвердил, что компания продолжит разработку объективов для камер формата APS-C с креплением Sony E: Sigma разрабатывает объективы с креплением Sony E как для полнокадровых камер, так и для камер формата APS-C

    21:342

    Viking Technology начинает продажи SSD объемом 25 и 50 ТБ: В накопителях типоразмера 3,5 дюйма используется флэш-память типа MLC NAND

    20:3519

    One-Blue вводит в действие программу лицензирования Ultra HD Blu-ray : Доступно семь вариантов соглашения о лицензировании UHD

    19:0110

    Обновление прошивки добавляет камере Nikon D5 два новых режима выбора области фокусировки: Для камеры Nikon D5 доступна новая версия встроенного программного обеспечения — 1.20

    17:567

    Western Digital удалось блокировать продажу полупроводникового производства Toshiba: Продажа не может состояться, пока спор между Western Digital и Toshiba не будет рассмотрен в арбитражном суде

    17:1116

    Безрамочный смартфон Essential PH-1 не вышел в срок, компанию начинают покидать руководители: Новые сроки выпуска смартфона не сообщаются

    11:0712

    Телевизоры LG OLED получили несколько наград на выставке CE Week 2017: Представители LG отметили, что ее телевизоры занимают лидирующие позиции по версии американских экспертов четвертый год подряд

    10:5739

    Смартфон Samsung Galaxy C10 со сдвоенной камерой предстал на живых фото: К сожалению, изображения не подтверждают ни характеристики, ни дату выхода смартфона

    10:375

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