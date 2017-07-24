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    24 июля 2017

    Gigabyte объединит подразделения, выпускающие системные платы и 3D-карты: Продажи системных плат Gigabyte сокращаются

    17:097

    Блоки питания Corsair RMx доступны в белом цвете: Блоки питания Corsair RMx оснащены модульными кабельными системами

    16:012

    Apple рекламирует iPhone и Siri при помощи актера Дуэйна Джонсона : The Rock x Siri Dominate the Day является нестандартным рекламным роликом для Apple

    13:3822

    Европейские продажи LG Q8 начинаются на этой неделе: Смартфон LG Q8 защищен от пыли и воды

    13:19

    Вице-президент Meizu опубликовал официальное изображение смартфона Meizu Pro 7: Мы и раньше видели изображения Meizu Pro 7, но в этот раз фотографию впервые опубликовал официальный представитель компании.

    13:144

    Стало известно название камеры, которая скоро придет на смену Nikon D810: Новая полнокадровая зеркальная камера Nikon может быть представлена уже завтра

    12:5424

    Смартфон LG V30 замечен в результатах теста GeekBench: Конфигурация LG V30 включает SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ

    12:24

    Автомобили Hyundai и Kia будут использовать платформу ИИ Kakao I : Данная облачная платформа сможет обрабатывать голосовые запросы водителей

    11:548

    Смартфону HTC U12 приписывают SoC Snapdragon 845 и четыре камеры: Стоит добавить, что это неофициальная информация

    11:4010

    На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio: Информации о планах по поводу коммерциализации данного решения пока нет

    11:229

    SoC Snapdragon 836 может дебютировать в смартфоне Google Pixel 2: Смартфон Google Pixel 2 должен быть представлен этой осенью

    11:05

    Дрон THOR может летать в двух режимах: Разработчики заявили, что при создании режима зависания в воздухе они вдохновлялись плодами различных деревьев, например, клена

    10:426

    Браузер Firefox Focus для Android за месяц скачан более миллиона раз: Браузер получил обновление с новой функциональностью

    10:299

    Аналитик считает, что смартфон iPhone SE 2 не увидит свет: Пан Цзютан рекомендует всем, кто испытывает слабость к смартфонам с небольшими дисплеями, купить iPhone SE

    10:234

    Вместе с Samsung Galaxy Note 8 могут быть представлены беспроводные наушники с поддержкой Bixby: Информатор отмечает, что факт существования наушников подтвердили сотрудники Samsung

    10:131

    Появились новые изображения смартфона Samsung Galaxy S8 Active: Основные технические характеристики Samsung Galaxy S8 Active унаследованы у Galaxy S8

    10:124

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 добавит новый цвет в палитру смартфонов Samsung: Конечно, это неофициальная информация, но она представляется вполне правдоподобной

    09:433

    Анонс переходника Irix ILA-FE2EF для камер с креплением Sony E ожидается в октябре: Переходник Irix ILA-FE2EF будет стоить около $70

    09:05

    Intel приписывают закрытие подразделения носимой электроники: Подтверждение может прозвучать 27 июля

    08:488

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