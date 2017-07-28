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    28 июля 2017

    Nokia отчиталась за второй квартал 2017 года: Итогом квартала стал чистый убыток в размере 433 млн евро

    21:197

    У камеры Nikon D850 будет обычный оптический видоискатель: В оснащение Nikon D850 войдет подвижный жидкокристаллический экран

    20:516

    Систему охлаждения AMD Wraith Max теперь можно купить отдельно: Раньше этот охладитель можно было купить только в комплекте с процессорами AMD Ryzen 7 1700X и 1800X

    20:0912

    Стали известны спецификации смартфона Samsung Galaxy S8 Active: Конфигурация смартфона Samsung Galaxy S8 Active включает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти

    19:3919

    Фотогалерея дня: вскрытие процессора AMD Ryzen Threadripper: Крышка AMD Ryzen Threadripper припаяна к кристаллам

    18:2324

    Основатель Amazon ненадолго стал самым богатым человеком в мире : Звание уже вернулось к Биллу Гейтсу

    17:1510

    Выручка Amazon за год выросла на четверть: Компания Amazon опубликовала отчет за второй квартал 2017 года

    16:232

    Toshiba использует в SSD TR200 64-слойную флэш-память 3D TLC NAND: Продажи SSD Toshiba TR200 должны начаться осенью

    16:036

    Новым лидером полупроводникового рынка, на котором 24 года доминировала Intel, стала компания Samsung: Аналитики отмечают, что Samsung помогает большой спрос на оперативную и флэш-память, а также твердотельные накопители

    13:2592

    Huawei нарастила поставки на 20%, отгрузив 73 млн смартфонов за полгода: Huawei заявила, что она планирует открывать больше розничных точек продаж

    12:594

    Apple вложит $2,7 млрд в новый завод LG Display по производству панелей OLED : Также ожидается, что Google вложит около 890 млн долларов в развитие производства OLED компании LG

    12:38117

    YouTube Red и Google Play Music объединят в один сервис: Если решение об изменении политики все же будет принято, то Google объявит о нем перед началом ребрендинга

    12:083

    Глава Huawei заявил, что смартфон Mate 10 обойдет iPhone 8 по нескольким параметрам: Он получит более качественную камеру и емкий аккумулятор

    11:2217

    Появились результаты тестирования APU AMD Ryzen 5 2500U с графическим ядром Vega: APU AMD Ryzen 5 2500U получит четыре ядра

    11:1539

    Видеоролик запечатлел сценарии использования второго дисплея смартфона Meizi Pro 7: Новинка выйдет 5 августа по цене 430 долларов

    11:128

    Смартфоны Nokia должны получить улучшенный пользовательский интерфейс камеры: У Microsoft Mobile осталось около 200 дизайнерских патентов, связанных с Nokia

    10:541

    Опубликованы новые подробности о SoC Exynos 9610 и 7885: SoC Exynos 7885 должна дебютировать в смартфоне Samsung Galaxy A7 (2018)

    10:35

    Продажи на китайском рынке смартфонов снизились впервые за полтора года: Все остальные компании в первой десятке, включая Apple, Samsung и Meizu, зафиксировали ухудшение продаж

    10:173

    Смартфон Sony Xperia XZ1 (G8341) оснащен SoC Snapdragon 835 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон должен получить дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей, а его цена составит около 860 долларов

    10:04

    Системная плата Aorus X399 Gaming 7 предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Плата оснащена полноцветной светодиодной подсветкой

    08:309

    Ежедневно WhatsApp пользуется 1 млрд пользователей: За день пользователи WhatsApp отсылают 55 млрд сообщений

    08:004

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