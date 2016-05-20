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    20 мая 2016

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 1060 будет иметь 1280 ядер CUDA и 256-разрядную шину памяти: Основой 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1060 послужит GPU GP106

    23:3712

    Модульный смартфон Google Project Ara можно будет купить уже в следующем году. А пока есть возможность посмотреть видео: Модульный смартфон Google Project Ara уже почти готов к выходу на рынок

    21:4321

    По подсчетам DRAMeXchange, рынок флэш-памяти в минувшем квартале сократился на 2,9%: Лидером отрасли продолжает оставаться компания Samsung Electronics

    21:32

    Samsung анонсировала линейку аксессуаров X Line Friends для своих флагманских смартфонов: Линейка аксессуаров Samsung X Line Friends состоит из трёх моделей

    20:124

    Google внедряет в Android N поддержку технологий проекта Tango: Tango станет частью ОС Android N

    19:312

    Топовая мобильная видеокарта Nvidia поколения Pascal будет производительнее, чем GeForce GTX Titan X: Asus уже создаёт ноутбук на новой мобильной видеокарте Nvidia

    18:444

    Google предлагает покрывать капоты автомобилей клейким веществом, чтобы удержать пешехода в случае столкновения: Google рассматривает возможность приклеивания пешехода к капоту авто при столкновении

    14:1662

    G.Skill представляет модули ОЗУ SO-DIMM DDR4 частотой 3200 МГц: Модули G.Skill SO-DIMM DDR4 набраны в комплекты объемом 16 и 32 ГБ

    13:586

    Рынок умных телевизоров впервые преодолел отметку в 100 млн проданных за год устройств: Каждый второй проданный в прошлом году телевизор в Северной Америке был умным

    13:457

    MediaTek скоро выделит разработку решений для виртуальной реальности в самостоятельное предприятие: Производитель пока не подтверждает эту информацию

    13:15

    Google и IMAX будут работать над кинокамерой нового поколения: Google может разработать для Голливуда камеру нового поколения

    13:156

    Твердотельные накопители Silvercor Magnum оснащены интерфейсом 10 GbE: Твердотельные накопители Silvercor Magnum предложены объемом 120 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ, 2 ТБ и 4 ТБ

    12:387

    Австралийские учёные создали солнечную батарею с эффективностью 34,5%: В Австралии создали солнечную батарею с рекордным КПД

    11:5423

    Fiat Chrysler Automobiles не станет партнёром Google по созданию беспилотных машин: Партнёрство Fiat Chrysler Automobiles и Google ограничивается закупкой 100 минивэнов

    11:224

    Интернет вещей и домашняя автоматизация позволят сократить энергопотребление на 10%, подсчитали в CTA: Концепции домашней автоматизации известны давно, но внедряются они медленно

    11:2010

    Смартфон Zuk Z2 получит флагманскую платформу Samsung: Смартфон Zuk Z2 оснастят SoC Exynos 8890

    10:58

    Робот SoftBank Pepper перейдёт на использование ОС Android: Нагрудный планшет робота SoftBank Pepper будет работать под управлением Android

    10:412

    По данным Bluvision, маячки iBeek+ работают без замены питания более 10 лет: В серию iBeek+ вошли устройства разных форм-факторов

    10:272

    Дрон Xiaomi будет анонсирован 25 мая. Опубликовано первое изображение: Похоже, что дрон будет оснащен шарообразной камерой, которая сможет вращаться

    10:156

    Корпус In Win 303 с панелью из закаленного стекла имеет минимальное количество выступающих элементов: Модель In Win 303 отличается сдержанным современным дизайном

    09:5918

    Этим летом ожидается анонс еще одного объектива Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS: Возможно, новый объектив Canon EF получит винтовой шаговый привод STM

    09:519

    Ожидается, что цены на линейку смартфонов Asus Zenfone 3 составят от $110 до $370: Диагональ дисплея младшей модели составит 4,5 дюйма, средняя получит пятидюймовый экран, а у старшей он может иметь диагональ 5,5 или 6 дюймов.

    09:433

    Приставка Nvidia Shield научится воспроизводить контент в разрешении 4К при 60 к/с и получит поддержку HDR: Домашняя игровая приставка Nvidia Shield, которая работает под управлением Android TV, поступила в продажу около года назад

    09:234

    Google подтвердила факт разработки шлема и контроллера виртуальной реальности: некоторых могло сложиться впечатление о том, что сама Google не работает над новой гарнитурой

    08:591

    Производитель чехлов опубликовал изображения смартфона iPhone 7: На изображениях мы снова видим изменившие свою форму полоски антенн на задней панели, выступающий модуль камеры, а также две решетки на нижней панели

    08:3064

    Samsung также заинтересована в создании собственного онлайнового телевизионного сервиса: Samsung может запустить собственный потоковый видеосервис

    08:302

    Стилус HiPen H1 для планшета Chuwi Hi12 доступен за $30: Выполненный из алюминия HiPen H1 оснащен чипом, который распознает 256 степеней нажатия

    08:186

    Новое фото смартфона Meizu с изогнутым экраном позволяет лучше рассмотреть дизайн и особенности аппарата: У смартфона Meizu дисплей будет больше загнут на боковые грани, чем у флагманов Samsung

    08:054

    Российские разработчики из ARena показали одноименную площадку виртуальной реальности: Платформа ARena объединяет технологии виртуальной реальности, системы отслеживания и захвата движений в реальном времени, звуковые, тактильные и интерактивные технологии

    07:595

    Apple откроет в Индии новый офис и центр помощи разработчикам ПО: Apple повышает свою активность в Индии

    07:408

    Gelid выпускает четвёртую версию процессорного охладителя Tranquillo за семь лет: Кулер Gelid Tranquillo Rev. 4 стоит 40 долларов

    07:153

    Новая система охлаждения Inno3D для флагманских видеокарт Nvidia получит уникальную конструкцию с дополнительными тепловыми трубками: Inno3D рассказала о новой СО HerculeZ

    07:005

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