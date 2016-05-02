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    2 мая 2016

    Опубликовано новое изображение большого смартфона Xiaomi Mi Max: Xiaomi Mi Max окажется довольно тонким смартфоном

    22:452

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    21:30

    Logitech C925e — web-камера стоимостью $100 с возможностью закрыть объектив: Logitech представила камеру C925e

    16:2811

    Смартфон Samsung Galaxy J2 нового поколения может оказаться менее производительным, нежели предшественник: Смартфон Samsung Galaxy J2 второго поколения может получить старую SoC

    14:553

    Смартфону Samsung Galaxy Note 6 приписывают наличие порта USB-C: Samsung Galaxy Note 6 может впервые для производителя получить порт USB-C

    13:4911

    На задней панели бюджетной системной платы ASRock H110M-HDVP есть три видеовыхода и шесть портов USB: ASRock представила плату H110M-HDVP

    13:361

    Стали известны предварительные параметры нескольких процессоров Intel Kaby Lake: CPU Intel Core i7-7700K может получить относительно низкие частоты

    13:2133

    Windows 10 заняла 14,35% рынка настольных ОС, но до лидера ещё очень далеко: Windows 7 продолжает безоговорочно лидировать на рынке настольных ОС

    12:5445

    Создателем Bitcoin оказался австралийский предприниматель Крейг Райт: Личность Satoshi Nakamoto раскрылась

    12:3720

    Системная плата Biostar H110MD Pro D4, несмотря на название, предназначена для нетребовательных пользователей: Системная плата Biostar H110MD Pro D4 имеет два слота для оперативной памяти

    12:163

    Интерактивный стол для пинг-понга поможет в тренировках: Система включает две камеры PlayStation Eye и проектор, подвешенный над столом, который транслирует различные данные и графическую информацию

    09:006

    LG Innotek создала дактилоскопический датчик, который располагается под стеклом: Представители LG Group отметили, что степень защищенности нового модуля находится на уровне современных дактилоскопических датчиков

    08:484

    В Китае создана электронная бумага на основе графена: Графеновая электронная бумага обладает значительно лучшими показателями светопропускания, то есть сделанные из нее дисплеи будут ярче

    08:3413

    Сотрудник OnePlus рассказал о двух версиях смартфона OnePlus 3 и его цене: Анонс устройства ожидается 18 мая, а начало продаж OnePlus 3 должно состояться в начале июня

    08:00

    Nvidia расскажет о новых видеокартах уже 6 мая, но мероприятие пройдёт за закрытыми дверями: Узнать о параметрах новых видеокарт Nvidia мы, возможно, сможем уже через неделю

    07:45

    Смартфон Meizu MX6 задерживается до второй половины 2016: Цена Meizu MX6 должна составить около $280

    07:421

    Смартфон UMi Super с 6 ГБ оперативной памяти оценен в $300: Емкость аккумулятора не сообщается, однако известно, что UMi Super будет поддерживать технологию быстрой зарядки

    07:254

    Рынок смартфонов Индии вырос на 23%, а компания Vivo смогла нарастить поставки более чем в восемь раз: Counterpoint оценили рынок смартфонов Индии

    07:15

    Портативный аккумулятор Scosche MagicMount для iPhone крепится к смартфону при помощи магнита: Scosche MagicMount предлагается по цене $60

    07:052

    Годовая выручка Panasonic превысила 70 млрд долларов: Panasonic отчиталась за 2016 финансовый год

    07:008

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