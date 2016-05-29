  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 мая 2016

    В серию Inno3D iChill GeForce GTX 1080 вошли 3D-карты с тремя и четырьмя вентиляторами: Увидеть новые 3D-карты Inno3D можно будет на выставке Computex

    21:528

    Гибридный компьютер Acer Switch V 10 оснащен портом USB-C : Продажи Acer Switch V 10 начнутся позже в текущем году, по цене от $249

    19:203

    Palit GeForce GTX 1080 GameRock и GeForce GTX 1080 Super JetStream — разогнанные варианты видеокарты GeForce GTX 1080: А еще у Palit есть GeForce GTX 1080 Founders Edition и GeForce GTX 1080 JetStream

    17:201

    Калтех подал в суд на Apple и Broadcom за нарушения патентов в области Wi-Fi: По мнению истца, нарушены четыре патента: №7116710, №7421032, №7916781 и №8284833

    16:5080

    Опубликованы изображения видеокарт Inno3D iChill GeForce GTX 1070 X3 и iChill GeForce GTX 1070 X4: Inno3D iChill GeForce GTX 1070 X4 получила четыре вентилятора, а iChill GeForce GTX 1070 X3 — три

    16:20

    GeIL оснащает модули оперативной памяти DDR4 EVO X блоком динамической светодиодной подсветки HILM: GeIL впервые покажет модули оперативной памяти DDR4 EVO X с HILM на выставке Computex 2016

    15:342

    Asus Zenpad Z8 — 8-дюймовый планшет на платформе Qualcomm Snapdragon 650: Asus Zenpad Z8 оснащен экраном разрешением 2048 х 1536 пикселей

    15:20

    MSI привезет на Computex 2016 четыре новых игровых ноутбука: MSI покажет модели GS63 Stealth Pro, GT83 Titan SLI, GT73 Titan SLI и GS73

    14:203

    Asus скоро покажет первые ноутбуки с частотой обновления экрана 120 Гц: Частота обновления 120 Гц будет опцией для моделей семейства Asus ROG с экранами размером 15 и 17 дюймов по диагонали

    12:3717

    Частота графического процессора 3D-карты Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GS может повышаться до 1847 МГц: Длина 3D-карты Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GS — 285 мм

    12:02

    Датчик изображения OmniVision OV13855 разрешением 13 Мп предназначен для камер смартфонов: Датчик изображения OmniVision OV13855 поддерживает фазовую фокусировку

    11:04

    Смартфон Xiaomi Redmi 3A имеет аккумулятор емкостью 4000 мА∙ч: Ожидается, что цена Xiaomi Redmi 3A не превысит $100

    10:4427

    SpaceX показала четвертую успешную посадку Falcon 9 с камеры, установленной на самой ракете: Видно, что компания SpaceX работает над улучшением качества сопроводительных фото- и видеоматериалов

    10:2280

    Планшет LG G Pad III 8.0 поступил в продажу по цене около $185: Планшет LG G Pad III 8.0 ориентирован на молодежь

    09:089

    Запущенным год назад сервисом Google Photos пользуются более 200 млн человек: Суммарно пользователи загрузили в сервис более 13,7 ПБ данных, на основании которых сделано более 1,6 млрд анимаций, коллажей и роликов

    08:3336

    Qualcomm больше не является акционером Sharp: Qualcomm продала все акции Sharp

    08:00

    Xiaomi намекает на анонс умной книги: Компания Xiaomi отличается от большинства китайских производителей тем, что она выпускает не только смартфоны и планшеты

    07:557

    Карманный дрон Dobby имеет начинку смартфона: Dobby получил однокристальную систему Snapdragon 801, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти

    07:323

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018