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    30 мая 2016

    AquaComputer анонсировала водоблок kryographics Pascal для 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1080 и 1070: Основание водоблока kryographics Pascal изготавливается фрезеровкой из медной пластины толщиной 10 мм

    23:38

    Смартфон HTC 10 все же выйдет в России: Что касается HTC 10 Lifestyle, то эта модель появится в России позже

    23:0426

    Серию SSD Patriot Ignite пополнит модель объемом 2 ТБ: В продаже SSD Patriot Ignite объемом 2 ТБ должны появиться в четвертом квартале

    22:403

    Картинки с выставки: ультратонкий ноутбук Asus ZenBook 3 на Computex 2016: Корреспондент iXBT.com находится на Computex 2016

    22:179

    Ноутбук Asus ZenBook 3 толщиной 11,2 мм построен на процессоре Intel Core i7 и оснащен дисплеем размером 12,5 дюйма: Запас автономности ZenBook 3 достигает девяти часов

    21:407

    Домашний робот-компаньон Asus Zenbo оснащен голосовым интерфейсом: Робот Asus Zenbo оценен в $599

    21:176

    MSI показала массивный процессорный охладитель с парой 120-миллиметровых вентиляторов : MSI может выпустить производительный кулер

    19:546

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    19:35

    Возможности умной АС Amazon Echo теперь можно опробовать прямо в браузере: Сайт Echosim.io имитирует колонку Amazon Echo

    17:461

    Asus показала на выставке Computex 2016 гарнитуру виртуальной реальности, предназначенную для работы совместно со смартфонами: Asus создаёт свою гарнитуру VR

    17:26

    Игровой ноутбук Asus ROG GX800 получит жидкостную СО и две видеокарты Nvidia : Ноутбук Asus ROG GX800 может стать самым производительным среди игровых моделей

    17:006

    Представлен графический процессор ARM Mali-G71 и процессор ARM Cortex-A73: Графический процессор ARM Mali-G71 и процессор ARM Cortex-A73 оптимизированы для изготовления по 10-нанометровой технологии FinFET

    16:4817

    Картинки с выставки: смартфон Asus ZenFone 3 на Computex 2016: Корреспондент iXBT.com находится на Computex 2016

    16:11

    Разработчики Dropbox признают, что Project Infinite работает на уровне ядра ОС, но заверяют, что это не опасно: Пока нет информации, сможет ли пользователь при желании отказаться от внедрения Project Infinite в ядро

    16:0314

    Представлены планшетные ПК Asus Transformer 3, Pro и Mini (фото с Computex 2016): Самым мощным является Asus Transformer 3 Pro, цена которого стартует с $999

    15:406

    Технология быстрой зарядки MediaTek Pump Express 3.0 позволяет зарядить современный смартфон до 70% за 20 минут: Зарядка осуществляется через разъем USB-С, при этом, как утверждает производитель, смартфон надежно защищен от перегрева

    12:2253

    На Computex 2016 замечена плата с SoC Nvidia Tegra на GPU Pascal: Предполагается, что новая плата станет заменой Jetson TX1

    11:544

    Картинки с выставки: смартфон Asus ZenFone 3 Ultra на Computex 2016: Корреспондент iXBT.com находится на Computex 2016

    11:345

    Представлены смартфоны Asus ZenFone 3 Deluxe, ZenFone 3 и ZenFone 3 Ultra : К сожалению, данных о ценах и сроках начала продаж Asus ZenFone 3 Deluxe, ZenFone 3 и ZenFone 3 Ultra пока нет

    11:2816

    Опубликованы первая фотография и предполагаемые характеристики смартфона Huawei Honor 8: Анонс Huawei Honor 8 ожидается в июне этого года

    11:253

    Торжественное открытие «гигафабрики» Tesla намечено на 29 июля, но работать она начнет значительно позже: По данным производителя, степень готовности предприятия — 12,5%

    10:5871

    Начались продажи смартфона HTC One M9+ Prime Camera Edition: Смартфон HTC One M9+ Prime Camera Edition оценен в $355

    10:156

    Конкурент Amazon Echo в исполнении Apple сможет распознавать лица пользователей: Умная акустическая система будет «узнавать» человека, который входит в комнату, переключаясь в автоматическом режиме на настройки, предпочитаемые конкретным пользователем

    09:4826

    E Ink показывает на выставке Architecture Biennale 2016 мебель, покрытую цветными электрофоретическими экранами: Кроме того, производитель привез колонну, обернутую экраном размером 225 см

    09:398

    Источники называют Toyota новым владельцем Boston Dynamics: Финансовая сторона сделки не разглашается

    09:3510

    Глава Global Lighting Technologies считает, что технология OLED не сможет заменить LCD: По его словам производители жидкокристаллических панелей не ощутят сильного спада продаж

    09:2352

    В этом году ZTE откроет 23 магазина в разных странах мира, включая Россию: В прошлом году продажи смартфонов ZTE составили 56 млн единиц

    09:002

    Представленные на рынке смартфоны не будут поддерживать платформу Daydream VR : Характеристики смартфона, поддерживающего Daydream VR, пока что не были озвучены

    08:30

    В Сеть утекли характеристики линейки смартфонов Asus ZenFone 3 [Обновлено]: Автор утечки отмечает, что документы датированы февралем этого года, поэтому кое-какие характеристики могут поменяться

    08:143

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