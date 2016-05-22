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    22 мая 2016

    Ориентированные на геймеров изогнутые мониторы AOC AG352UCX и AG352UCG оснащены 35-дюймовыми матрицами VA: AOC AG352UCX поддерживает AMD FreeSync, а AOC AG352UCG — Nvidia G-Sync

    23:554

    Планшетный компьютер Asus Transformer Book T101 построен на платформе Intel Cherry Trail: Asus Transformer Book T101 в базовой версии с 64 ГБ флэш-памяти оценен в 300 евро

    23:30

    Смартфон Coolpad Max получил больше оперативной памяти и новую SoC: Новая версия Coolpad Max построена на SoC Qualcomm Snapdragon 617

    22:30

    Компьютерный корпус Deepcool Dukase V2 минимально отличается от прошлогодней модели: Deepcool Dukase V2 оценен в $70

    21:37

    Утечка дает представление о первых APU AMD седьмого поколения: Флагман линейки будет иметь 12 ядер

    20:0619

    Подтвердилась информация, что смартфон Apple iPhone 7 Pro будет предложен в варианте с 256 ГБ флэш-памяти: Под обозначением iPhone 7 Pro подразумевается смартфон с дисплеем размером 5,5 дюйма по диагонали

    19:4839

    У KingTing готова «первая в мире платформа» для умного дома на базе LoRa: LoRa выгодно отличается большей дальностью связи и меньшим энергопотреблением

    19:372

    EK Water Blocks открыла серию EK-SPC помпой с резервуаром EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM: Цена новинки — 62,25 евро

    18:271

    Металлический смартфон Samsung Galaxy C5: новые подробности и фото: Samsung Galaxy C5 прошел сертификационные испытания китайского регулятора

    18:154

    EK Water Blocks готовит к выпуску водоблок для 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080: Водоблок отводит тепло от GPU, микросхем памяти и регуляторов напряжения в подсистеме питания

    17:48

    Планшет Acer Iconia One 7 (B1-780) ориентирован на детей: Acer B1-780 оценен в $115

    17:154

    FPGA Microsemi RTG4 Proto позволяют удешевить разработку космической электроники: Задержки и функциональность новых FPGA идентичны используемым в космической технике

    16:261

    Круговорот ультрабуков: Asus ZenBook UX306UA сменяет модель UX305UA: Asus ZenBook UX306UA получил порт USB-C и стал тоньше

    16:157

    Смартфон Gionee S5 на платформе MediaTek MT6750 оценен в $290: Gionee S5 уже предлагается на домашнем рынке оператором China Telecom

    15:10

    Смартфон служит пропуском через турникеты в системе Schindler myPORT: Сервис Schindler myPORT заработал в США

    14:572

    IBM первой предлагает облачный сервис Nvidia GRID с GPU Tesla M60: Новые ускорители присоединились в IBM Cloud к уже используемым

    14:393

    Графическая карта EIZO Rugged Solutions Condor 4107xX для встраиваемых систем оснащена двумя входами и выходами 3G-SDI: Condor 4107xX — плата XMC в усиленном исполнении с пассивным охлаждением

    14:001

    На выпуск 3D-принтера 101Hero стоимостью $49 всего за несколько дней собрано в пять раз больше средств, чем намечалось: Отгрузка принтеров должна начаться в октябре

    11:504

    Линзы из набора BLIPS позволяют снимать смартфоном с увеличением в 8-30 раз: На выпуск наборов BLIPS уже собрано в пять раз больше средств, чем планировалось

    10:495

    Gigabyte готовит к выпуску системные платы X99 Designare EX, X99 Ultra Gaming и X99 SLI Phoenix: Платы Gigabyte X99 Designare EX, X99 Ultra Gaming и X99 SLI Phoenix будут представлены в начале июня

    10:204

    По данным Nomura Securities, основным поставщиком сдвоенных камер для смартфона iPhone 7 Plus стала не Sony, а LG: Младшая версия iPhone 7 получит обычную камеру, которая будет оснащена системой оптической стабилизации изображения, как и сдвоенная камера iPhone 7 Plus

    09:468

    IMAX будет использовать шлемы виртуальной реальности StarVR: В этом году IMAX планирует открыть шесть аттракционов, в которых будут использоваться шлемы StarVR

    09:304

    Motorola Razr V3 может вернуться в виде смартфона : Motorola Razr V3 оказалась крайне популярной моделью, а ее суммарные продажи превысили 130 млн единиц

    09:1118

    Экран смартфона Nubia Z11 Max занимает 83,27% площади лицевой панели: Такого показателя удалось добиться за счет максимального уменьшения ширины рамок по всем четырем сторонам

    08:568

    Клавиша Backspace в браузере Chrome больше не будет возвращать на предыдущую страницу: Google решила, что клавиша Backspace в Chrome не должна выполнять привычную функцию

    08:0024

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