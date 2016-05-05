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    5 мая 2016

    Представлены умные детекторы дыма Roost RSA-200 и RSA-400: Модель RSA-200 стоит $60, RSA-400 — $80

    22:354

    Беспроводные наушники Truu поддерживают беспроводную зарядку: К источнику звука наушники Truu подключаются по интерфейсу Bluetooth 4.1

    21:472

    Чехол COVR Photo для смартфона Apple iPhone SE позволяет вести съемку, не привлекая внимания: Цена COVR Photo для iPhone SE примерно равна $60

    20:3316

    Алюминиевый корпус Lian Li PCD888WX поддерживает системные платы E-ATX: Корпус Lian Li PCD888WX дает свободу в выборе вентиляторов и СВО

    20:2212

    Отойди, Google Now, подвинься, Siri! Viv — виртуальный помощник нового поколения, который всё будет делать сам: Создатели Siri готовят Viv — голосовой помощник нового поколения

    18:1528

    Ford инвестирует 182 млн долларов в компанию Pivotal, которая занимается разработкой ПО и облачных сервисов: Ford вкладывает средства в разработчика ПО

    16:22

    FAA создаёт консультативный комитет во главе с директором Intel для разработки норм коммерческого использования дронов: FAA обещает завершить разработку норм для малых дронов до конца весны

    16:015

    Появились первые результаты тестирования видеокарты GeForce GTX 1080. Память работает на эффективной частоте 10 000 МГц: Видеокарта GeForce GTX 1080 протестирована в 3DMark

    15:0041

    Рынок датчиков изображения типа CMOS в ближайшие пять лет будет уверенно расти, полагают аналитики IC Insights : В 2015 году объем рынка датчиков изображения типа CMOS составил 9,9 млрд долларов

    14:572

    На выпуск картридеров Dash-i и Dash-i Plus для мобильных устройств Apple собрано в три раза больше средств, чем было намечено: Отличительной чертой Dash-i Plus является возможность одновременно использовать порт для зарядки

    14:3816

    У планшета Samsung Galaxy Tab S3 8.0 из нового только однокристальная система Snapdragon 652: Планшет Samsung Galaxy Tab S3 8.0 будет почти полной копией предшественника

    14:299

    Фотогалерея дня: смартфон Samsung Galaxy C5 в полностью металлическом корпусе: Смартфон Samsung Galaxy C5 получит металлический корпус

    13:5914

    По слухам, смартфон OnePlus 3 будет поддерживать технологию быстрой зарядки VOOC: У OnePlus 2 нет поддержки технологии быстрой зарядки, за что компанию некоторые критиковали

    13:281

    В настольной версии Opera появилась возможность «выносить» видео из браузера: Появившееся окошко с видеороликом можно поместить в любое место

    13:059

    Экшн-камера Xiaomi Yi 4K получит датчик Sony IMX377 разрешением 12 Мп: Экшн-камера Xiaomi Yi 4K научится снимать видео 4K

    12:5611

    В институте Фраунгофера разработана технология рулонного производства гибких осветительных панелей OLED : Прототипы размерами 10x25 см изготовлены с использованием подложек G-Leaf производства Nippon Electric Glass

    12:296

    Смартфон Xiaomi Max будет увеличенной копией моделей Redmi 3 и Redmi Note 3: Смартфон Xiaomi Max появился в базе TENAA

    12:075

    Переход рынка смартфонов к стадии зрелости, по мнению аналитиков IHS, отразится на рынке полупроводниковых изделий: Рост в сегменте решений для смартфонов замедлится уже в этом году

    11:551

    Видео дня: строящаяся штаб-квартира Apple с высоты птичьего полета: Съемка с беспилотника дает представление о масштабах новой штаб-квартиры Apple

    11:0414

    Fitbit зафиксировала существенный рост выручки и продаж, но чистая прибыль упала более чем в четыре раза: Fitbit отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    10:56

    Миниатюрные модули памяти Innodisk DDR4 Mini DIMM предназначены для систем с высокой плотностью компоновки: Миниатюрные модули памяти Innodisk DDR4 Mini DIMM выпускаются объемом до 16 ГБ

    10:34

    Tesla продолжает быть убыточной, но наращивает производство и продажи: Tesla отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    10:3334

    На выпуск платы для разработчиков UDOO X86, совместимой с Arduino 101, собрано более $500 000: Создатели называют UDOO X86 самой мощной платой для разработчиков

    10:0110

    Pi 2 Design 503HTA: триодный усилитель для наушников и ЦАП, работающий в тандеме с Raspberry Pi: Pi 2 Design 503HTA: ламповый звук и вид для владельцев Raspberry Pi

    09:5910

    «Жидкие объективы» Varioptic Arctic 25H рассчитаны на работу в расширенном температурном диапазоне: Объективы Arctic 25H не имеют механических движущихся частей и фокусируются за счет изменения кривизны жидкого элемента

    09:196

    Почти каждый второй владелец носимой электроники в США получил своё устройство в подарок: В Европе больше жалуют умные часы, чем трекеры активности

    07:501

    Lenovo Group создаёт инвестиционный фонд Lenovo Capital с капиталом в 500 млн долларов: Инвестиционный фонд Lenovo Capital получит полмиллиарда долларов

    07:15

    Razer собралась создать какое-то новое для себя устройство. Возможно, это будет смартфон: Razer может выйти на рынок смартфонов

    07:008

    Умный холодильник Samsung Family Hub поступил в продажу по цене $5800: На экране могут отображаться ваши фотографии, прогноз погоды, также его можно использовать для того, чтобы оставлять заметки или заходить на любой сайт через веб-браузер

    06:1454

    Дактилоскопический датчик смартфона UMi Super имеет четыре уровня безопасности: На первом уровне проверяется сам рисунок (папиллярный узор), на втором — места образования папиллярных линий

    06:003

    Смартфон Vernee Apollo Lite получил датчик изображения Samsung S5K3P3: Это первый в индустрии датчик изображения для мобильных устройств с пикселями размером 1 мкм

    05:441

    Акции Twitter рухнули до рекордно низкого уровня: Во вторник цена за акцию Twitter снизились на 3% и составила 13,9 доллара

    05:077

    Дрон Flypro XEagle, оснащенной камерой 4K, управляется при помощи умных часов: Одной из главных особенностей дрона стал его пульт управления

    04:542

    По слухам, умные часы HTC задерживаются до начала июня: На данный момент мы все еще не знаем, с какими характеристиками поступят в продажу часы и по какой цене

    04:422

    Смартфон Sony Xperia X Performance поступит в продажу в начале июля по цене ?699: Прием предварительных заказов на смартфон уже начался

    04:15

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