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    1 мая 2016

    Fitbit признана невиновной в нарушении патентов Jawbone, но компаниям предстоит ещё не раз встретиться в суде: Суд постановил, что Fitbit не нарушала патентов Jawbone

    19:284

    Операционную систему Tizen 3.0 анонсируют лишь в сентябре: Samsung выпустит новую версию Tizen осенью

    19:079

    4 мая Huawei анонсирует смартфон G9, который очень похож на модель P9 Lite: Смартфон Huawei G9 получит SoC Kirin 650

    18:491

    MediaTek нарастила выручку, но операционная и чистая прибыль ощутимо уменьшились : MediaTek отчиталась за первый квартала 2016 финансового года

    18:352

    Игровая мышь Ozone Neon 3K подойдёт для любой руки: Игровая мышь Ozone Neon 3K основана на датчике Pixart 3320

    18:203

    В ассортименте PNY Technologies появилось три разогнанных видеокарты среднего ценового сегмента: PNY представила GeForce GTX 960 XLR8 OC Gaming и GeForce GTX 950 XLR8 OC Gaming

    18:102

    Приложение Samsung Bedtime VR Stories позволит родителям прочитать детям сказку в виртуальной реальности: У родителей не всегда есть возможность прочитать своим детям сказку на ночь, особенно в том случае, если по работе им приходится часто находиться в командировках

    10:5432

    Google запатентовала умную контактную линзу с аккумулятором и устройством хранения данных: Данное устройство будет служить не только для коррекции зрения, выступая альтернативой операции

    10:357

    Робот Puma BeatBot поможет бегунам в тренировках: Робот оснащен массивом из девяти инфракрасных сенсоров, кроме того, в оснащение Puma BeatBot входит светодиодная подсветка и две камеры GoPro

    10:138

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