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    19 мая 2016

    Похитители 81 млн долларов из центрального банка Бангладеш использовали взломанный компьютер сотрудника: Филиппинские власти пытаются разобраться в ситуации

    22:511

    Уже в этом году в Chrome OS появится возможность запускать приложения Android (Обновлено): В Chrome OS появится Play Store

    22:2415

    На выпуск объектива Trioplan f2.9/50 собрано $683 801: Объектив планируется выпустить в вариантах с креплениями Canon EF, Nikon F, Sony E, Fuji X, Micro Four Thirds, M42 и Leica M

    21:5510

    Tesla продает акции на сумму 2 млрд долларов, чтобы профинансировать выпуск электромобилей Model 3: В Tesla признают, что недооценили интерес к Model 3

    20:5559

    Фотогалерея дня: беспилотный автомобиль Google со всех сторон: Беспилотное авто Google запечатлели снаружи и внутри

    20:2013

    Специалисты GJM разработали систему для рулонного производства гибких панелей OLED : Планы GJM включают дальнейшее усовершенствование технологии

    20:057

    Аналитики Gartner оценили рынок смартфонов по итогам первого квартала: Gartner опубликовала отчёт по рынку смартфонов

    20:021

    Uber выпустила на дороги Питтсбурга свой первый беспилотный автомобиль на основе Ford Fusion: Uber тестирует свой первый беспилотный автомобиль

    19:146

    Рынок потребительских SSD за квартал вырос на 4%: Лидером рынка SSD является Samsung

    18:059

    Pal Strap — ремешок для часов Pebble Time, оснащённый модулем GPS: Ремешок Pal Strap для часов Pebble получил модуль GPS и собственный аккумулятор

    17:412

    Fitbit обзавелась собственными разработками в области мобильных платёжных систем благодаря приобретению активов Coin: Fitbit купила большую часть компании Coin

    17:12

    Аналитики GfK оценили рынок смартфонов с точки зрения распределения по регионам: В Китае продаётся треть всех смартфонов

    16:566

    Планшет Google Pixel C заработал у iFixit четыре балла: Планшет Google Pixel C не очень хорошо поддаётся ремонту

    16:28

    Samsung и LG увеличили затраты на НИОКР в прошлом квартале: Samsung и LG в прошлом квартале потратили на НИОКР 7,7% и 8,8% выручки соответственно

    12:2372

    Основой робота-спасателя EMILY послужило беспилотное плавсредство для наблюдения за китами: Робот-спасатель EMILY выдерживает сброс с вертолета

    12:1226

    В будущих графических процессорах Mali появится поддержка технологии компьютерного зрения Apical: ARM покупает Apical за 350 млн долларов

    11:562

    Китайская компания CSOT намерена построить крупнейшую в мире фабрику по выпуску жидкокристаллических панелей 11G: Сейчас в распоряжении CSOT есть две линии 8.5G

    11:325

    Мини-ПК Beelink BT7 получит SoC Intel Atom x7-Z8700, ОЗУ объемом 4 ГБ и порт Gigabit Ethernet: Мини-ПК Beelink BT7 будет работать под управлением ОС Windows 10

    11:117

    Twelve South представила чехол BookBook for iPad Pro: Версия BookBook для большого iPad Pro предлагается за $100

    11:046

    Netflix предлагает протестировать скорость интернет-подключения: Сайт Fast.com работает как с ПК, так и с мобильными устройствами

    10:5915

    Truly Semiconductors планирует к сентябрю полностью перевести фабрику 4.5G на выпуск панелей OLED: Компания Truly уже несколько лет выпускает панели OLED

    10:39

    Планшет LG G Pad 8.0 третьего поколения получит экран Full HD и восьмиядерный процессор: LG G Pad 8.0 III, вероятно, построен на SoC Qualcomm Snapdragon 615

    10:0012

    Готов первый многоядерный процессор ARM v8-A, рассчитанный на изготовление по 10-нанометровой технологии TSMC 10FinFET: Подготовка изделия к передаче на производство была завершена еще в четвертом квартале прошлого года

    09:5176

    HTC 10, One M9 и One A9 получат обновление до Android N : Ранее Google заявляла, что она работает с производителями смартфонов над тем, чтобы ускорить появление новых версий Android на разных устройствах

    09:454

    Huawei готовит к выпуску смартфон Honor 8: Huawei Honor 8 станет на ступень ниже модели Honor V8

    09:30

    В Google Play зафиксировано более 50 млн загрузок приложений VR: По состоянию на конец января этого года, суммарные продажи картонного шлема виртуальной реальности (VR) Google Cardboard составили 5 млн штук

    09:242

    Ускорители Nvidia Tesla M10 обеспечивают работу 128 виртуальных рабочих столов на одном сервере Nvidia GRID: Nvidia открывает дверь в мир виртуализации всех корпоративных приложений

    09:163

    Samsung и Alibaba объединят силы на рынке мобильных платежных систем: Samsung Electronics добавит в свои смартфоны поддержку платформы онлайновых платежей Alipay

    09:003

    Cистемная плата EVGA X99 FTW K типоразмера E-ATX оценена в $300: EVGA X99 FTW K поддерживает связки из четырех видеокарт 4-Way SLI

    09:004

    Представлен самоуправляемый автомобиль Automated Acura RLX Development Vehicle второго поколения : Acura планирует выпустить самоуправляемые автомобили примерно к 2020 году

    08:504

    Смартфон BlackBerry Hamburg оснастят SoC Snapdragon 615 и 3 ГБ ОЗУ: Новинка BlackBerry сможет может быть переоценена

    08:50

    Умные часы No.1 D6 получили 1 ГБ оперативной памяти и ОС Android 5.1: Диагональ дисплея составляет 1,63 дюйма при разрешении 320 х 320 пикселей

    08:482

    Google поможет Xiaomi продвигать в США телевизионную приставку Mi Box: Xiaomi выходит на рынок США с приставкой Mi Box

    08:358

    Выпуск ноутбука-трансформера Microsoft Surface Book 2 отложен до следующего года: Причиной называется проблема в конструкции

    08:303

    Cisco отчиталась за очередной квартал: У Cisco 30 апреля завершился третий квартал 2016 финансового года

    08:29

    В серии модулей ОЗУ Crucial Ballistix Sport LT появились комплекты SO-DIMM DDR4: Это первые мобильные модули в серии Crucial Ballistix Sport LT

    08:22

    Раскрыты все параметры видеокарты GeForce GTX 1070: 3D-карта GeForce GTX 1070 работает на частотах 1506/1683 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти

    08:1510

    Зеркальные дисплеи Samsung уже нашли коммерческое применение: Зеркальные дисплеи диагональю 55 дюймов позволяют мастерам вместе с клиентами заняться экспериментами с прическами и подобрать цвет волос

    07:495

    Платформа Android Auto получит поддержку беспроводного соединения и станет доступна даже владельцам «Жигулей»: Android Auto появится в виде приложения для смартфона

    07:407

    Смартфон Doogee X5 Max поступит в продажу 10 июня по цене $65: Если прошлогодний бюджетный хит Doogee X5 продавался по цене $50, то Doogee X5 Max поступит в продажу по цене $65

    07:283

    Tensor Processing Unit (TPU) — ASIC разработки Google, предназначенная специально для машинного обучения: Google уже больше года использует Tensor Processing Unit (TPU) для машинного обучения

    07:153

    Функция Android Instant Apps позволит опробовать приложение без необходимости его установки: Функция Android Instant Apps появится в ОС Android в ближайшие месяцы

    07:007

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