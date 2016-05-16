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    16 мая 2016

    Обновленный микрокомпьютер Raspberry Pi Zero поддерживает подключение камеры; цена осталась прежней: Разъем CSI на плате Raspberry Pi Zero на 3,5 мм уже аналогичного разъема на плате модели Raspberry Pi 3

    23:332

    Трекер активности Garmin vivosmart HR+ оснащен приемником GPS : Цена Garmin vivosmart HR+ составляет $220

    22:447

    Google могут оштрафовать в Европе на 3 млрд евро за злоупотребление господствующим положением на рынке: Штраф в размере 3 млрд евро, если он будет назначен, станет самым большим штрафом в истории

    20:2314

    Facebook, Google, Apple и другие крупные компании получат возможность основать свои университеты в Великобритании: Великобритания даст возможность компаниям основывать свои вузы

    19:5812

    NASA показало изменения на снимках сверхновой, вспыхнувшей в нашей галактике 450 лет назад: NASA показало снимки Сверхновой Тихо за 30 лет

    19:218

    Смартфон HTC Desire 628 представлен, но пока только на одном рынке: Смартфон HTC Desire 628 получил достаточно слабый аккумулятор

    18:244

    По слухам, Nubia взяла пример с Huawei, сделав лицом бренда Криштиану Роналду: Источники не сообщают, в какую сумму обошелся Роналду компании Nubia

    18:01

    Метка Sonitor Technologies Temperature SmartTag позволяет следить за соблюдением температурного режима при транспортировке и хранении товаров: Temperature SmartTag может найти применение в фармацевтических компаниях, клинических лабораториях и банках донорской крови

    15:333

    Смартфон Lenovo Vibe C получил пятидюймовый дисплей разрешением 1280 х 720 пикселей: Цена Lenovo Vibe C — около $100

    15:124

    Чистая прибыль Gigabyte выросла на 27,8%: Gigabyte отчиталась за первый квартал 2016 года

    13:541

    Слухи утверждают, что Microsoft продаст компании Foxconn бизнес по производству мобильных телефонов вместе с правами на бренд Nokia: Foxconn может купить у Microsoft бизнес по производству мобильных телефонов

    13:0738

    Byksi готовит водоблок для 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080: Водоблок Bykski N-GX1080-X оценен примерно в $95

    12:051

    Innolux собирается выпускать жидкокристаллические панели IGZO: В текущем квартале Innolux введет в строй предприятие 6G на юге Тайваня

    11:535

    На системной плате Biostar J3160MD установлен 14-нанометровый процессор Intel Celeron J3160: К достоинствам платы Biostar J3160MD производитель относит технологию Charger Booster

    11:09

    Acer будет помогать Starbreeze продвигать гарнитуру виртуальной реальности StarVR: Частично помощь будет заключаться в выпуске настольных и портативных компьютеров, мощности которых будет хватать для работы StarVR

    10:336

    Международная версия планшетофона Xiaomi Mi Max оказалась гораздо дороже китайской: Предзаказ на планшетофон Xiaomi Mi Max теперь могут оформить все желающие

    10:1235

    Sony постепенно восстанавливает работу фабрики по выпуску датчиков изображения, пострадавшей от землетрясения: Землетрясение отразится на финансовых показателях некоторых подразделений Sony Group

    10:021

    Контент Flash начнет блокироваться по умолчанию в Chrome уже в этом году: Разработчики сообщили о том, что пока что Flash Player продолжит поставляться в комплекте с Chrome на случай необходимости отображения важной информации ресурса

    09:5418

    Создатели называют MiniToy 3D Printer первым в мире детским 3D-принтером с поддержкой STEAM: Размеры 3D-принтера MiniToy 3D Printer равны 473 х 305 х 375 мм

    09:426

    Telegram теперь позволяет редактировать сообщения после отправки: Данная функциональность работает в течение двух дней после отправки сообщений в личных и групповых чатах

    09:374

    Миниатюрная камера Z-Cam C1 формата Micro Four Thirds поддерживает видео 4K : Цена базовой модификации C1 — $599

    09:271

    Емкость аккумулятора смартфона Samsung Galaxy J2 снизили до 1500 мА•ч: Емкость аккумулятора нового Samsung Galaxy J2 снизили до 1500 мА•ч, тогда как оригинальная модель имела аккумулятор емкостью 2000 мА•ч

    09:096

    Второй крупный инвестор продал свои акции Apple: Тепперу принадлежали 1,26 млн акций на сумму 133 млн долларов

    08:3274

    Пользователи Android начали тестировать видеозвонки в WhatsApp : К сожалению, на данный момент функциональность доступна не всем, некоторые пользователи получают сообщение об ошибке

    08:053

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    08:001

    ПО iTunes при подписке на сервис Apple Music может удалить всю музыку с накопителя ПК: ПО iTunes замечено в удалении файлов пользователей без их разрешения

    07:1546

    Sony отказывается от линеек смартфонов Xperia C и Xperia M, переводя все аппараты в семейство Xperia X: Все смартфоны Sony теперь будут относиться к семейству Xperia X

    07:004

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