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    25 мая 2016

    Quadratisch. Praktisch. Gut. Xiaomi представила Mi Cube — пульт управления для устройств умного дома: Устройство Xiaomi Mi Cube стоит $10

    20:126

    Представлен дрон Xiaomi Mi Drone стоимостью $380 либо $460: Xiaomi представила две модификации дрона Mi Drone, различающиеся камерами

    19:5612

    Gigabyte Aero 14 — тонкий игровой ноутбук с экраном разрешением 2K: Gigabyte Aero 14 комплектуется исключительно процессором Intel Core i7-6700HQ

    18:5912

    Чехол Otterbox Universe превратит смартфон Apple в модульное устройство: Чехол Otterbox Universe позволяет подключить к iPhone множество различных аксессуаров

    18:376

    Премьера изогнутого смартфона LG G Flex 3 ожидается в начале сентября: LG G Flex 3 приписывают модульное исполнение и SoC Qualcomm Snapdragon 820

    17:459

    Кук увидел iPhone на картине, написанной 346 лет назад: Автором картины «Письмо» является голландский художник Питер де Хох

    16:50101

    Набор Corsair Dominator Platinum DDR4 ROG Edition включает четыре модуля памяти DDR4-3200 объемом по 4 ГБ: Набор CMD16GX4M4B3200C16-ROG рассчитан на установку в слоты системных плат на чипсетах серии Intel 100

    15:331

    Olympus предлагает сэкономить на покупке объективов системы Micro Four Thirds, представив два новых комплекта: Один комплект ориентирован на путешественников, второй — на портретистов

    14:538

    Основой тонкого клиента ViewSonic SC-T25 служит микрокомпьютер Raspberry Pi 3 Model: Тонкий клиент ViewSonic SC-T25 представлен на мероприятии Citrix Synergy 2016

    14:1711

    Foxconn не планирует продавать бизнес Sharp, связанный с солнечной энергетикой: Завершение сделки между Foxconn и Sharp ожидается в июне

    13:448

    Браузер Cyanogen Gello готов к внедрению в сборки CyanogenMod: Браузер Cyanogen Gello вышел из стадии тестирования

    13:271

    Sony прогнозирует небольшую операционную прибыль мобильного подразделения по итогам нынешнего финансового года: Sony надеется вывести мобильное подразделение из убыточного состояния

    13:014

    Мышь Level 10 M Advanced оценена в $70: Мышь Level 10 M Advanced оснащена десятью программируемыми кнопками

    13:007

    Стыковочная станция Plugable UD-ULTCDL с портом USB-C обеспечивает подключение трех мониторов: Цена Plugable UD-CA1 — $179

    12:452

    В смартфоне Doogee X5 MAX Pro используется однокристальная система MediaTek MT6737: Doogee X5 MAX Pro отличается от модели Doogee X5 MAX удвоенными объемами памяти

    11:596

    Анонс смартфона OnePlus 3 намечен на 14 июня: Смартфон OnePlus 3 представят в середине июня

    11:473

    Телевизионная приставка Google Nexus Player исчезла из ассортимента магазина Google Store, но будет ли преемник, неясно: Google Nexus Player больше не продаётся в Google Store

    11:353

    Умные часы Huawei Watch Topaz построены на SoC Qualcomm Snapdragon 400: Huawei Watch Topaz украшены топазами Swarovski

    11:353

    Представлена камера Olympus TG-Tracker для любителей активного времяпрепровождения: Камера Olympus TG-Tracker поступит в продажу в июле по цене $350

    11:2011

    В основе смартфона Alcatel Flash 3 будет лежать десятиядерный процессор: Смартфон Alcatel Flash 3 получит 3 ГБ ОЗУ

    11:204

    Видео, анимации и цитаты также перестанут учитываться при создании сообщения в сети Twitter: Twitter не будет учитывать медиаконтент в качестве символов в сообщении

    11:062

    Samsung не отказывается от использования Android Wear в умных часах: Samsung продолжит использовать все программные платформы

    10:4216

    Apple запатентовала систему питания электронного устройства от солнечной батареи и адаптера электросети: Номер патента — 9348388

    09:5234

    Hyundai добавила поддержку Apple CarPlay в восемь новых автомобилей: ...включая Elantra GT 2016, Sonata 2015 и 2016 годов, Santa Fe и Santa Fe Sport 2017, Genesis 2015 и 2016 годов, а также Tucson 2016

    09:509

    Планшет Chuwi HiBook Pro оснащен дисплеем IPS OGS разрешением 2560 х 1600 пикселей: Корпус устройства будет выполнен из алюминиевого сплава и иметь толщину 8,5 мм при массе 550 г

    09:394

    В Дубае открылся первый в мире офис, напечатанный на 3D-принтере: Строительство офисного здания заняло 17 дней

    09:0018

    Amazon перестала компенсировать разницу, если цена на товар снижается в течение недели после покупки: Единственная категория товаров, на которую продолжает действовать политика, это телевизоры

    08:502

    Samsung и BOE показали новые прототипы гибких дисплеев OLED (Обновлено): Samsung продемонстрировала очередной прототип гибкого экрана

    08:4514

    Металлическая версия смартфона Meizu m3 выйдет уже в июне: Анонс Meizu m3 metal ожидается 13 июня

    08:36

    Apple приписывают намерение превратить Siri в самостоятельную платформу и даже открыть её сторонним разработчикам: Apple может выпустить конкурента Amazon Echo

    08:303

    Huawei подает в суд на компанию Samsung Electronics, обвиняя ее в нарушении патентов: В Huawei рассчитывают на компенсацию ущерба

    08:3022

    Смартфон Oppo R9 FC Barcelona Edition ориентирован на поклонников «Барселоны»: Oppo R9 FC Barcelona Edition будет предлагаться в сером и красном вариантах исполнения корпуса

    08:201

    Samsung отказывается от использования Android Wear в своих умных часах : Samsung больше не будет выпускать умные часы с Android Wear

    08:1021

    В серию твердотельных накопителей Kingston Digital UV400 вошли модели объемом до 960 ГБ: Твердотельные накопители Kingston Digital UV400 типоразмера 2,5 дюйма оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    08:003

    Ожидается, что новый MacBook Pro получит дополнительный сенсорный дисплей OLED и сканер отпечатков пальцев : Вышеупомянутый сенсорный дисплей OLED должен будет заменить физические функциональные клавиши в верхней части клавиатуры

    07:568

    E Ink Advanced Color ePaper — новая технология для создания цветных электрофоретических экранов: Технология E Ink ACeP найдёт применение в цифровых вывесках

    07:454

    Бюджетный смартфон Bluboo Maya может привлечь внимание любителей селфи: Анонс устройства ожидается в июне 2016

    07:301

    Hyperloop Transportation Technologies будет использовать при создании своих поездов материал Vibranium: Капсулы поездов Hyperloop будут сделаны из вибраниума

    07:1522

    Первые тесты показывают, что видеокарта GeForce GTX 1070 действительно опережает GTX Titan X и почти вдвое обходит GTX 970: Появились первые тесты видеокарты GeForce GTX 1070

    07:0018

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