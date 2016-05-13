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    13 мая 2016

    Однодисковое хранилище Synology DS116 получило более мощную платформу в сравнении с предшественником: NAS Synology DS116 оснащается SOC с поддержкой аппаратного шифрования

    23:2310

    Крупнейший производитель ноутбуков в этом году сократит поставки на 10%: Чистая прибыль Compal год уменьшилась на 20,3%

    21:1726

    Сформирована ассоциация по киберспорту World Esports Association (WESA): Ассоциация WESA призвана придать киберспорту более профессиональный характер

    20:403

    Смартфоны Moto G нового поколения всё-таки получат SoC Snapdragon 617: SoC Snapdragon 617 станет основой для нового Moto G

    20:16

    Компания Japan Display рассчитывает в 2018 году выпускать 5 млн панелей OLED в месяц: Разработка технологии была начата в 2014 году

    19:581

    3D-карта Zotac GeForce GTX 1080 PGF Edition будет отличаться от референсного образца печатной платой и системой охлаждения: Одновременно будет выпущена обновленная версия утилиты FireStorm

    19:413

    Второй банк подвергся атаке вредоносного ПО, связанного с работой системы SWIFT: Банк, который стал мишенью на этот раз, не назван

    19:253

    Опубликован годовой отчет Toshiba: чистые убытки составили 4,5 млрд долларов : Доход Toshiba за отчетный период составил 52 млрд долларов

    18:1922

    Microsoft добавит в Windows 10 Mobile поддержку сканеров отпечатков пальцев: Поддержка дактилоскопов появится в Windwos 10 Mobile летом

    17:528

    Гендиректор Innolux переходит на работу в Sharp: Innolux рассчитывает освоить серийный выпуск панелей OLED в 2018 году

    17:473

    Apple — больше не самая дорогая компания в мире: На первом месте — Alphabet

    15:5566

    Беспилотный электромобиль BMW i Next выйдет в 2021 году: BMW i Next ознаменует появление на дорогах электромобилей совершенно нового поколения

    14:556

    Mitsubishi изготовила для Шанхайской башни самый быстрый в мире лифт: В конструкции лифта используется специально спроектированный в Mitsubishi Electric энергосберегающий электропривод

    14:3639

    Смартфон Vernee Apollo Lite позволит подключать наушники через разъемы 3,5 мм и USB-C : Вторым смартфоном, который будет транслировать звук без потери качества, станет Vernee Apollo Lite

    14:334

    По данным Gartner, рынок средств виртуализации серверов подошел к пику: Рост продолжается за счет обслуживания, а не продажи новых лицензий

    13:564

    Samsung Charm — шагомеры с простой функциональностью, позиционируемые в качестве украшений: Представлены трекеры Samsung Charm

    13:267

    Компактный защищенный ПК Small PC ibrick SC215ML построен на процессоре Intel Core i7 с пассивным охлаждением: Цена Small PC ibrick SC215ML стартует с отметки $1495

    13:231

    В устройствах, основанных на некоторых SoC Allwinner, найдена серьёзная уязвимость: Разработчики Allwinner забыли удалить отладочный инструмент из кода ядра

    13:044

    ПО AnTuTu говорит о том, что смартфон Oppo Find 9 получит SoC Snapdragon 820 и 3 ГБ ОЗУ: Смартфон Oppo Find 9 может не получить модных 6 ГБ ОЗУ

    12:151

    Мини-ПК Zotac PI221 и PI220 получили разъем Fast Ethernet и разные охлаждающие элементы: Мини-ПК Zotac PI221 и PI220 базируются на системе Intel Atom x5-Z8300

    12:122

    Google Gboard — клавиатура для iOS с интегрированным поиском Google: Google представила для iOS клавиатуру Gboard

    12:0132

    Apple инвестировала 1 млрд долларов в крупнейший китайский сервис заказа такси Didi Chuxing: Не стоит думать, что в новой области к Apple не будет конкурентов

    11:5035

    На 8 млн желающих приобрести Xiaomi Mi Max в ходе первой распродажи приготовлено 100 тыс. смартфонов: Заявки на приобретение устройства подали уже более 8 млн человек

    10:1415

    Nidec Copal представила самый маленький модуль камеры для мобильных устройств: Серийный выпуск новых модулей начнется осенью

    10:027

    Nvidia отчиталась за первый квартал 2017 финансового года: за год доход вырос на 13%, чистая прибыль — на 46%: Наиболее значимым событием квартала назван выход графических процессоров на архитектуре Pascal

    09:5015

    Когнитивный суперкомпьютер IBM Watson освоил профессию юриста: Ross — первый в мире искусственный адвокат

    09:3628

    Ожидается, что Samsung будет поставлять изогнутые дисплеи и SoC Exynos 8890 для нового смартфона Meizu: Cчитается, что устройство пробьет верхнюю планку бюджетного сегмента, так как его цена составит около 460 долларов

    08:2817

    В первоначальной версии ОС Android N не будет реализована поддержка распознавания силы нажатия на дисплей: Google отложит внедрение функции 3D Touch

    08:2515

    Samsung представила концепт умной доски для серфинга Samsung Galaxy Surfboard: У доски есть водонепроницаемый отсек, в который вставляется смартфон Samsung Galaxy S7

    08:1316

    Смартфон ZTE Zmax Pro получит шестидюймовый экран: Смартфон ZTE Zmax Pro наделят сканером отпечатков пальцев

    08:101

    Noctua представила вентиляторы, рассчитанные на напряжение 5 В: Модели Noctua NF-A6x25 5V и NF-A6x25 5V PWM станут не единственными с поддержкой напряжения 5 В

    08:087

    По мнению KGI, смартфон iPhone 7 Plus будет доступен в одной комплектации со сдвоенной камерой и 3 ГБ оперативной памяти: Поставки данной модели в текущем финансовом году составят от 20 до 30 млн единиц

    08:064

    Чтобы воспользоваться измерительным инструментом Cryorig Origami Case Depth Checker, его нужно распечатать, вырезать и склеить: Линейка Cryorig Origami Case Depth Checker позволяет оценить глубину корпуса ПК

    08:008

    Новоиспеченные конкуренты Tesla из Nikola Motor Company анонсировали электробагги и грузовик: Пока что автомобили существуют только на сгенерированных на компьютере изображения, но предзаказы уже стартовали

    07:5413

    Профессиональный трекер активности Garmin Forerunner 735XT оценивается в $450: Трекер Garmin Forerunner 735XT пригодится не только бегунам

    07:155

    Браузер Opera получил функцию энергосбережения: Разработчики Opera наделили своё детище собственной технологией энергосбережения

    07:008

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