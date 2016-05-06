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    6 мая 2016

    Опубликованы полные характеристики камеры Xiaomi Yi 4K: Экшн-камера Xiaomi Yi 4K получит объектив с семью линзами

    21:2817

    ITC собирается выяснить, не нарушают ли Samsung и другие производители смартфонов патенты Creative : Речь идет о патентах, касающихся воспроизведения мультимедийных файлов

    20:238

    Toshiba меняет гендиректора, чтобы поставить точку в скандале с отчетностью: Назначение должны одобрить акционеры, собрание которых намечено на конце июня

    20:102

    G.Skill предлагает пять новых вариантов цветового оформления модулей памяти Trident Z DDR4: Новые варианты модулей появятся в продаже до конца текущего месяца

    19:204

    Высота низкопрофильного процессорного охладителя SilverStone Nitrogon NT08-115X равна 48 мм: Конструкция Nitrogon NT08-115X включает медное основание

    18:545

    Чистый убыток Sharp по итогам финансового года может оказаться почти вдвое выше ожиданий: Sharp может объявить об убытке почти в 3 млрд долларов

    18:194

    Смартфон Uhans S2 получит металлический корпус и шасси: Uhans S2 станет преемником модели S1, едва успевшей поступить на прилавки

    18:15

    Коврик Asus ROG Sheath весит 695 г: Asus называет коврик ROG Sheath одним из самых больших в мире

    18:0712

    Учёные, исследуя статистику заболеваний раком за 30 лет, не нашли свидетельств, указывающих на негативное влияние сотовых телефонов: Мобильные телефоны не способствуют развитию рака мозга, если верить австралийским учёным

    18:0111

    Глава Apple собирается в Китай, чтобы встретиться с руководством страны и компартии: Проблемы, нарастающие снежным комом, вызывают у отраслевых наблюдателей сомнения в том, что Apple удастся сохранить момент роста

    17:5020

    Компания Kodak отчиталась за первый квартал 2016 года: Дела Kodak идут на поправку

    15:04

    Опубликованы изображения защищенного смартфона Samsung Galaxy S7 Active: Samsung Galaxy S7 Active не получит отличий от Galaxy S7 по аппаратной части

    14:596

    Смартфон Coolpad Note 3 Plus наделили 3 ГБ ОЗУ и оценили в $135: Смартфон Coolpad Note 3 Plus получил SoC MediaTek MT6753

    14:492

    По подсчетам Microsoft, Windows 10 используется на 300 млн устройств: Разработчик напомнил, что скоро закончится период бесплатного обновления Windows

    14:2546

    Умный браслет Samsung Gear Fit 2 получит более крупный экран и несколько цветовых вариантов исполнения: Появилось официальное изображение Samsung Gear Fit 2

    14:141

    Доход Alibaba Group за год достиг 15,686 млрд долларов, чистая прибыль — 11,056 млрд долларов: Доход Alibaba Group вырос на 33%, чистая прибыль — на 182%

    14:069

    SpaceX удалось во второй раз успешно посадить ракету-носитель Falcon 9 на плавучую платформу: Falcon 9 второй раз успешно села на водную платформу

    13:4971

    Смартфону Sony Xperia C6 приписывают SoC MediaTek Helio P10 и камеры разрешением 20 и 16 Мп: Смартфон Sony Xperia C6 получит экран Full HD

    13:163

    Bullitt Group разработает для Land Rover защищённый смартфон и линейку аксессуаров : Land Rover выпустит свой собственный смартфон

    12:521

    TSMC начала передачу в производство 10-нанометровых процессоров Apple A11: Считается вероятным, что TSMC получит примерно две трети всех заказов на A11

    11:2919

    Samsung снова стала лидером на рынке смартфонов в США, опередив Apple : Третье место занимает LG

    10:5446

    Смартфон Micromax Canvas Mega 2 получил большой экран с низким разрешением: Разрешение 960 x 540 точек для экрана диагональю 6 дюймов кажется сверхмалым

    10:352

    Курт Адельбергер, который работал над электромобилями в Google, теперь трудится на Apple: Кроме того, Адельбергер имеет большой опыт работы с солнечными батареями

    10:313

    Пользователи Surface Phone могут получить возможность управлять смартфоном, не касаясь дисплея: Идея сводится к тому, чтобы пользователь смог просматривать необходимый контент или производить различные настройки, перемещая пальцы над поверхностью дисплея

    10:0417

    В Европе состоялся выход смартфона HTC One M9 Prime Camera Edition: Вместо SoC Snapdragon 810 в HTC One M9 Prime Camera Edition используется однокристальная система MediaTek Helio X10

    09:3112

    SoC Intel Pentium N3710 послужила основой ноутбука-трансформера Asus Book Flip TP201SA: Asus Book Flip TP201SA также получил разъем USB 3.1 Type-C

    09:10

    Доход GoPro в первом квартале 2016 года оказался на 49,5% меньше, чем год назад, и компания завершила квартал с убытками : Первый квартал 2016 года завершился для GoPro чистыми потерями в размере 107,5 млн долларов

    09:049

    Обе боковые стенки компьютерного корпуса Phanteks Evolv ATX Tempered Glass Edition — стеклянные: Phanteks Evolv ATX Tempered Glass Edition также получил настраиваемую подсветку

    08:366

    Смартфон Xiaomi Mi Max может стоит около $340: В данную информацию верится с трудом, потому как флагманский смартфон Xiaomi Mi 5 в начальной версии с SoC Snapdragon 820 и 3 ГБ оперативной памяти оценен всего в $310

    08:345

    Акции HTC рухнули после того, как инвесторы узнали об образовании новой компании: Офис нового подразделения расположился на восьмом этаже тайваньской штаб-квартиры HTC

    08:1714

    Apple и SAP стали партнерами, чтобы объединить возможности платформы SAP HANA и устройств iPhone и iPad: Партнеры представят SDK и новые приложения для iOS

    08:0012

    Смартфон QiKU 360 N4 заряжается на 50% за пять минут: QiKU не указывает емкость аккумулятора, однако китайские источники утверждают, что речь идет о 3000 мА•ч

    07:524

    Disney Research предлагает определять тип устройств по их электромагнитному излучению при помощи дешёвых сканеров EM-ID: Disney Research рассказала о своей разработке EM-ID

    07:505

    Смартфон HTC 10 рискует установить антирекорд в Китае: Два крупнейших китайских онлайновых магазина, JD и TMall, за первые 11 дней приняли 251 предзаказ на HTC 10

    07:2410

    Samsung запускает программу Made for Samsung, желая привлечь разработчиков мобильных игр и ПО: Программа Made for Samsung нацелена на разработчиков

    07:151

    AMD разрабатывает только восьмиядерный вариант кристалла Zen, из которого будут создавать различные варианты CPU и APU: Процессоры Zen изначально будут предлагаться в восьмиядерном и шестиядерном вариантах

    07:0011

    Медиацентр NexBox 809VI в виде «стика» базируется на восьмиядерной SoC Rockchip RK3368: NexBox 809VI получит только беспроводное подключение к Интернет

    00:236

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